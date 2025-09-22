শোকাকুল পৰিবেশত স্তিমিত বি টি চিৰ নিৰ্বাচন
কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ১২ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ১০০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী বেলট বাকচত ।
Published : September 22, 2025 at 4:46 PM IST
কোকৰাঝাৰ : ৰাজ্যখনৰ চৌদিশে বিৰাজ কৰি থকা শোকাকুল পৰিবেশৰ মাজতে সোমবাৰে পঞ্চম বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৷ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ১২ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ১০০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বেলট বাকচত বন্দী হয় ৷
নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত তথা অঞ্চলটোত উছৱমুখৰ হৈ পৰাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে গোটেই পৰিবেশ স্তিমিত কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ বিগত নিৰ্বাচনবোৰত ভোটদানৰ দিনাখন ৰাইজৰ মনত আনন্দ-স্ফূৰ্তি, ৰং-ধেমালিৰ পৰিবেশ দেখা যোৱাৰ বিপৰীতে এইবেলি মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৱে সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজৰ লগতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰিবেশ ম্লান কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷
বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ১২ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ ক্ষমতা দখলৰ বাবে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰি ৰণ-কৌশল প্ৰস্তত কৰি তুলিছে । জিলাখনৰ ১২ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৯৪২ টা ৷ জিলাখনৰ সৰ্বমুঠ ভোটাৰ ৭,০৭,৭৫২ গৰাকী ৷ ইয়াৰে ভিতৰত পুৰুষ ৩,৫০,৪০৭ জন, মহিলা ৩,৫০,৩৪০ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ৫ গৰাকী আছে ৷
কোন সমষ্টিত কিমান প্ৰাৰ্থী
১ নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিত এইবাৰ ৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থী থিয় দিছে ৷
২ নম্বৰ গুমা সমষ্টিত ১৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷
৩ নম্বৰ শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিত মুঠ ৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থী থিয় দিছে যদিও মূল যুঁজখন ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা কাৰ্যবাহী সদস্য উইলছন হাসদা আৰু বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী তথা অধিবক্তা মোখলেছুৰ ৰহমানৰ মাজতে হ’ব ৷
৪ নম্বৰ গুমা সমষ্টিটোত ৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ যোৱাবাৰ বি পি এফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত মূল যুঁজ বিপিএফৰ উইলিয়াম নাৰ্জাৰী আৰু ইউ পি পি এলৰ চৰণজিত বসুমতাৰীৰ মাজত হ’ব ৷
৫ নম্বৰ চৰাইবিল সমষ্টিত মুঠ ৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । বি পি এফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত মূল যুঁজ বিপিএফৰ মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰী আৰু ইউ পি পি এল দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু নাৰ্জাৰীৰ মাজত দুইকোণীয়া যুঁজ হ’ব ৷
৬ নম্বৰ কচুগাঁও সমষ্টিতটোত ৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ ইউ পি পি এলৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী তথা কাৰ্যবাহী সদস্য উকীল মুছাহাৰী আৰু পশ্চিম কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ বি পি এফ দলৰ বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীৰ মাজত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব ৷
৭ নম্বৰ ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিটোত ১৩ জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দে’ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ বি পি এফ, নিৰ্দলীয় আৰু ইউ পি পি এলৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে ।
৮ নম্বৰ দোতমা সমষ্টিটোত ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ ইয়াৰে বি পি এফ, ইউ পি পি এল, বিজেপিৰ তিনিওগৰাকীয়ে হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থী ৷
৯ নম্বৰ বনৰগাঁও সমষ্টিটোত ৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ বি পি এফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰবিৰাম ব্ৰহ্ম, বিজেপিৰ তথা প্ৰাক্তন পাৰিষদ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আৰু বি পি এফৰ যুৱিৰাজ ব্ৰহ্মৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব ৷
১০ নম্বৰ দেৱৰগাঁও সমষ্টিটোত ৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । সমষ্টিটোত বি পি এফ দলৰ সভাপতি তথা প্ৰভাৱশালী নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু এসময়ৰ মহিলাৰীৰ সতীৰ্থ তথা প্ৰাক্তন উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগয়াৰীৰ মাজতে যুঁজ হ’ব ৷
১১ নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ ২২ বছৰ বি পি এফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত ইউ পি পি এল দলৰ তথা প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য ধনেশ্বৰ গয়াৰী আৰু ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰভাৱশালী নেতা তথা কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ওৰফে ফেৰেংগাৰ মাজতে মূল যুঁজ হ’ব ৷
১২ নম্বৰ ছালেকাটি সমষ্টিত ৫ জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ বি পি এফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত পাৰিষদ তথা জিলা বিজেপিৰ সভাপতি দেৰহাছৎ বসুমতাৰী আৰু কোকৰাঝাৰ পূব সমষ্টি বিধায়ক, প্ৰভাৱশালী নেতা লৰেন্স ইছলাৰীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব ৷
আজিৰ দিনটোৱে বি টি চিৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ণয় কৰিব : হাগ্ৰামা মহিলাৰী
আনহাতে, দেৱৰগাঁও হাইস্কুলত সপত্নীক ভোটদান কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, “আজিৰ দিনটোৱে বি টি চিৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰিব । গতিকে ভোটাৰ ৰাইজে ভাবি-চিন্তি ভোট দিব ৷”
হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ গৃহ সমষ্টি দেৱৰগাঁও হাইস্কুলৰ ৫০ নম্বৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সহধৰ্মিণী শিউলী মহিলাৰীৰ সৈতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি সাংবাদিকৰ আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বি পি এফ দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি বি টি চিত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰে ৷ মহিলাৰীয়ে কয়, “মই ভবাতকৈ বি পি এফ দলে বেছি আসন পাব ৷ গতিকে ভোটাৰ ৰাইজে বি টি চিৰ ভৱিষ্যৎ চিন্তা কৰিয়ে ভোটদান কৰিব ৷ ভোটাৰ ৰাইজে আজি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোট দিব পাৰিব আৰু মই অনুভৱ কৰিছোঁ ৰাইজে ভাল চিন্তা কৰিয়ে ভোটদান কৰিব ৷ আমি নিশ্চিত যে সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সহায় লৈ বিপিএফ দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লৈ বি টি চিত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব ৷"
ইফালে ১২ নম্বৰ ছালেকাটি সমষ্টিৰ ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰীয়ে দেৱৰগাঁও সমষ্টিৰ গৌৰাং হাইস্কুলত সপত্নীক নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ৰাইজে প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰকে ভোটদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, "দেৱৰগাঁও সমষ্টিটোৰ বহু উন্নয়ন কৰিবলগা আছে । গতিকে ভোটাৰ ৰাইজে ইউ পি পি এল চৰকাৰকে ভোটদান কৰিব ৷"
উল্লেখ্য যে বাতৰি যুগুতোৱা পৰলৈকে জিলাখনত ৫৩% শতাংশ ভোটদান হোৱা বুলি জিলা প্ৰশানৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে ৷