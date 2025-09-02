বঙাইগাঁও/কেকৰাঝাৰ : বিটিচিত এতিয়া বলিছে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ । মঙলবাৰে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল তথা নিৰ্দলীয়কে ধৰি কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে । ইয়াৰে ভিতৰত অন্যতম হৈছে বিটিচিৰ প্ৰাক্তন চীফ হাগ্ৰামী মহিলাৰী ।
এইবাৰ বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টি । সমষ্টিটোত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব মূল যুঁজ । বিপিএফ দলৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ একালৰ সতীৰ্থ খাম্পা বৰগয়াৰীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এলে ৷ আনহাতে, বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিজেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ওলাইছে উক্ত পৰিষদীয় সমষ্টিটোৰ পৰা ।
উল্লেখনীয় বিষয় যে প্ৰমোদ বড়োৰ অ' এছ ডি ডঃ ছাংগ্ৰাং ব্ৰহ্মই ইউ পি পি এল দলৰ পৰা টিকট বঞ্চিত হৈ নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই পট পৰিৱৰ্তন হৈছে চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিত ।
মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত কেইবা হেজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ চিৰাঙৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰে ডঃ ছাংগ্ৰাং ব্ৰহ্মই । চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজক তথা বিৰোধী দলক আজি একপ্ৰকাৰ নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ডঃ ছাংগ্ৰাং ব্ৰহ্মই । তেওঁ কেইবাখনো বাহনেৰে এক বিশাল ৰেলীৰে হাজাৰ হাজৰ সমৰ্থকসহ ঢোলে-ডগৰে নাচি-বাগি আকাশ-বতাহ কঁপাই তোলে ।
মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতেই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ডঃ ছাংগ্ৰাং ব্ৰহ্মৰ মন্তব্য, "ৰাইজে বিচৰা বাবেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ ।" আনহাতে, বিটিচিৰ দুই হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ডঃ ছাংগ্ৰাং ব্ৰহ্মই ২০ হেজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ কয়, "ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লয়, আমিতো সৰু মানুহ গতিকে ৰাইজৰ লগত থাকিম । বিগত সময়ছোৱাত মই ৰাইজৰ মাজত আছিলোঁ, বানপানীৰ সময়ত, খৰাঙৰ সময়ত মই ৰাইজৰ লগত থাকি সেৱা কৰি আছোঁ । মোৰ সমষ্টিৰ এশগৰাকী দৃষ্টিহীন লোকৰ চকু অপাৰেচন কৰাই দিছোঁ । ৰাইজ মোৰ লগত আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাৰ লগত নাই ।"
বি আৰ ফেৰেংগাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ডঃ ছাংগ্ৰাং ব্ৰহ্মৰ
আনহাতে, ৰঞ্জিত কুমাৰ বসুমতাৰী ওৰফে বি আৰ ফেৰেংগাই বিগত সময়ত কি কাম কৰিছে বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "তেখেতে কাম কৰিছে: নিজৰ ছোৱালীক চাকৰি দিছে, নিজৰ ঘনিষ্ঠৰ ঘৈণীয়েকক চাকৰি দিয়া, নিজৰ ব্যক্তিগত সহায়কাৰীৰ ভায়েকক চাকৰি দিয়া, নিজৰ ঘৰৰ মানুহবোৰক চাকৰি দিয়া এইবোৰ কাম কৰিছে । আৰু বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছে জংঘল ধ্বংস কৰা ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰমোদ বড়োই ভাল কামো কৰিছে । কিন্তু যিবোৰ বেয়া কাম হৈছে সেইবোৰত নজৰ দিব লাগে । ৰাইজে আমাক ভোট দিব, ডাঙৰ নেতাৰ ডিচিছন নহয়, আমাৰ ওপৰত ৰাইজৰ হুকুম চলিব ।"
মুঠতে এইবাৰ বিটিচিৰ নিৰ্বাচনত একপ্ৰকাৰ 'অভিমন্যু'ৰ ৰূপত যুঁজত নামিছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ডঃ ছাংগ্ৰাং ব্ৰহ্ম ৷ দুই হেভীৱেট প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে এগৰাকী ৰাইজৰ নেতাই কিদৰে নিজৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।
হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মনোনয়ন দাখিল
ইফালে একেধাৰে চাৰিবাৰকৈ নিজৰ দখলত ৰখা নিজ গৃহ সমষ্টি দেৱৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ বিজয়ী হোৱাৰ লক্ষ্যৰে মঙলবাৰে বিটিচিৰ প্ৰাক্তন চীফ তথা বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিজৰ মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰে ।
উল্লেখ্য যে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত বিপিএফ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ পৰা কেইবা সহস্ৰাধিক কৰ্মী তথা সদস্যৰ স'তে সমদল কৰি আহি মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । মনোনয়ন দাখিলৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ছয়টা সমষ্টিত ছয়গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজ নিজ মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ ছালাকাটি সমষ্টিত দেৰহাছাৎ বসুমতাৰী, বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত দনেশ্বৰ গয়াৰী, দোতমা সমষ্টিত প্ৰকাশ বসুমতাৰী, ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিত এজামুল হক, বনৰগাঁও সমষ্টিত যুবিৰাজ ব্ৰহ্ম আৰু দেৱৰগাঁৱত তেওঁ নিজে একেলগে মনোনয়ন-পত্ৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ ওচৰত দাখিল কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
তেওঁ সাম্প্ৰতিক সময়লৈকে উক্ত ছয়টা সমষ্টিতে বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হ'ব বুলি দাবী কৰে আৰু যিয়ে যিমানেই যি নকওক কিয় সমগ্ৰ বিটিচিতে বিপিএফৰ ফলাফল ভাল বুলি জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ লগতে ইয়াৰে ভিতৰত কোকৰাঝাৰ জিলাত আটাইতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰিব বুলি সদৰী কৰে । আনহাতে, আজি ৰাইজে স্বস্তঃফূৰ্তভাৱে যেনেকৈ মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰোতে সহযোগ কৰিছে ২২ ছেপ্টেম্বৰত একেই সহযোগ আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈ আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে । লগতে যিটো আশা লৈ সহযোগ কৰিছে সেই সকলোৰে আশা পূৰণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ।
তেওঁ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে ২০ খনৰো অধিক আসন লাভ কৰি বিপিএফ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব । ইফালে প্ৰমোদ বড়োৱে ইউ পি পি এল দলে মেজিক নম্বৰ পাব বুলি কৰা দাবী সন্দৰ্ভত কয় যে প্ৰমোদ বড়োৱে কোনো মেজিক চেজিক নম্বৰ নাপায়, ভাগ্য থাকিলে দুই-এখন আসন পাব । লগতে তেওঁ দোতমাত প্ৰমোদ বড়ো হাৰিব বুলিও কয় ।
আনহাতে, খাম্পা বৰগয়াৰীক ভোট দিয়া মানুহ নাই বুলি উল্লেখ কৰি ইউ পি পি এল দলে তেওঁক হৰুৱাবলৈ টিকট দিছে বুলি দাবী কৰে ।
২০ কৈছে ২ খন পাব : প্ৰমোদ বড়ো
"মোকতো ৰাইজে বহুকেইটা সমষ্টিতে বিচাৰিছিল । কিন্তু দলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ক'লে দোতমাত খেলিব লাগে । গতিকে ৰাইজৰ দাবী ৰক্ষা কৰিলোঁ ।" ইউ পি পি এল দলৰ সভাপতি তথা বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিনত দোতমা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উক্ত মন্তব্য কৰে। তেওঁ বিপিএফ দলৰ সভাপতি তথা বিটিচিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰী সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমক সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবলৈ আহবান জনাই কয় যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যদি আপোনালোকক পূবফালে যাবলৈ কয় তেন্তে আপোনালোকে পশ্চিম দিশে যাব, নহ'লে বিপদত পৰিব ।
প্ৰমোদ বড়োৱে লগতে পূৰ্বৰ দৃঢ়তাৰে সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে । লগতে কয় যে হাগ্ৰামী মহিলাৰীয়ে যদি ২০ খন আসন লাভ কৰিম বুলি কৈছে তেন্তে ২ খন লাভ কৰিব বুলি ধৰি থওক ।
হাগ্ৰামাই মোক বিচাৰি আছিল, এতিয়া মই আহিছোঁ হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিবলৈ : খাম্পা বৰগয়াৰী
আনহাতে, হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ একালৰ সতীৰ্থ তথা বিটিচিৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু সম্প্ৰতি ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগয়াৰীয়েও হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ গৃহ সমষ্টি দেৱৰগাঁৱত দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিজৰ মনোনয়ন দাখিল কৰে ।
উল্লেখ্য যে ১৪ নং চিৰাং দুৱাৰৰ লগতে একালৰ দুই সতীৰ্থ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে দেৱৰগাঁও সমষ্টিতো সমুখ সমৰত নামিব । খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে নিজৰ মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দেৱৰগাঁও সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ পাই ভাল লাগিছে বুলি মন্তব্য কৰি সৰলপাৰাৰ পৰা কোকৰাঝাৰ চহৰলৈ তেওঁক ভোট আৰু আশীৰ্বাদ দিব বুলি দাবী কৰে ।
আনহাতে, দুয়োটা সমষ্টিতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ স'তে মুখামুখি হ'ব আৰু দুয়োটা সমষ্টিতে হাগ্ৰামা হাৰিব বুলি তেওঁ দাবী কৰে । তেওঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয় তেওঁক হৰুৱাব নোৱাৰে বুলি খাটাং কৰি দিয়ে ।
হেভীৱেট প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল
বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰৰ ১২ টা সমষ্টিত ৰথী-মহাৰথীকে ধৰি ৮০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰে ৷ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে দুখনকৈ মনোনয়ন দাখিল কৰাত চৰকাৰী হিচাপত ১৩০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে যদিও প্ৰকৃততে জিলাখনত সোমবাৰে ২৯ গৰাকী আৰু মঙলবাৰে ৮০ গৰাকী মুঠ ১০৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
- ১ নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিৰ পৰা সৰ্বমুঠ নগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
- ২ নম্বৰ গুমা সমষ্টিৰ পৰা সৰ্বমুঠ ১৩ জনে মনোনয়ন ৷
- ৩ নম্বৰ শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ পৰা ৮ জন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
- ৪ নম্বৰ যমদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা সৰ্বমুঠ ১২ জন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
- ৫ নম্বৰ চৰাইবিল সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ১০ জনে মনোনয়ন দাখিল কৰে।
- ৬ নম্বৰ কচুগাঁও সমষ্টিত নজনে মনোনয়ন দাখিল কৰে ।
- ৭ নম্বৰ ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিত ১৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
- ৮ নম্বৰ দোতমা সমষ্টিত ৭ জন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
- ৯ নম্বৰ বনৰগাঁও সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ৭ জনে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
- ১০ নম্বৰ দেৱৰগাঁও সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ৭ জনে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
- ১১ নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ৮ জন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
- ১২ নম্বৰ ছালেকাটি সমষ্টিত মুঠ ৫ জনে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
