অপেক্ষা ২৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ: কোকৰাঝাৰত সৰ্বাধিক ৭৭.৯৭% ভোটদান

সামৰণি পৰিল বি টি চিৰ ভোটগ্ৰহণ । ৪-৩০ বজালৈ ৭৭.৯৭ শতাংশ ভোটগ্ৰহণ ।

OVER 70 PC POLLING IN BTC POLLS
প্ৰতিকী ফটো (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী/কোকৰাঝাৰ : শান্তিপূৰ্ণভাৱে সামৰণি পৰিল আজি অনুষ্ঠিত হোৱা বি টি চি নিৰ্বাচন ৷ ২০২৫ চনৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ জিলাত ভোটাৰৰ শক্তিশালী অংশগ্ৰহণ দেখা গ'ল । বিয়লি ৪:৩০ বজালৈকে প্ৰায় ৭৭.৯৭% ভোটাৰে ভোটদান কৰে ।

১২টা সমষ্টিৰ ভিতৰত শ্ৰীৰামপুৰত সৰ্বাধিক ভোটদানৰ হাৰ ৮৫.৬৫%, তাৰ পিছতে কচুগাঁৱত ৮১.৫৩% আৰু পৰ্বতঝোৰাত ৮০.৩৯% ভোটদান হয় ।

উল্লেখ্য যে, বি টি চিৰ পাঁচখন জিলাৰ সৰ্বমুঠ ভোটাৰ আছিল ২৬,৫৮,১৫৩ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ১৩,২৩,৫৩৬ জন । মহিলা ১৩,৩৪,৬০০ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ১৭ গৰাকী ভোটাৰ ৷

BTC election 2025
ভোট দিবলৈ আহিল দুগৰাকী আইতা (ETV Bharat Assam)

বি টি চিৰ পাঁচখন জিলাৰ ভিতৰত -

  • কোকৰাঝাৰ জিলাত ভোটদান ৭৭.৯৭%
  • চিৰাং জিলাত ভোটদান ৭৭%
  • বাক্সা জিলাত ভোটদান ৬৬.৮৭%
  • তামুলপুৰ জিলাত ভোটদান ৬৯.১৪%
  • ওদালগুৰি জিলাত ভোটদান ৬৮.৩২%

আনহাতে, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ -

  • ১ নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিত ভোটদান ৮০.৩৯%
  • ২ নম্বৰ গুমা সমষ্টিত ভোটদান ৭৮.৯৪%
  • ৩ নম্বৰ শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিত ভোটদান ৮৫.৬৫%
  • ৪ নম্বৰ যমদুৱাৰ সমষ্টিত ভোটদান ৭৮.৭২
  • ৫ নম্বৰ চৰাইবিল সমষ্টিত ভোটদান ৭৮.৭২
  • ৬ নম্বৰ কচুগাওঁ সমষ্টিত ভোটদান ৮১.৫৩%
  • ৭ নম্বৰ ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিত ভোটদান ৭৫.৫৩%
  • ৮ নম্বৰ দোতমা সমষ্টিত ভোটদান ৭৭%
  • ৯ নম্বৰ বনৰগাঁও সমষ্টিত ভোটদান ৭৭.৭৪%
  • ১০ নম্বৰ দেৱৰগাঁও সমষ্টিত ভোটদান ৭২.৪৪%
  • ১১ নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত ভোটদান ৭৪.৭৭% আৰু
  • ১২ নম্বৰ ছালেকাটি সমষ্টিত ভোটদান ৭৬.৩৩%

শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্য মতে,

  • পৰ্বতজোৰাত ভোটদান 80.39%
  • গোমাত ভোটদান 78.94%
  • শ্ৰীৰামপুৰত ভোটদান 85.65%
  • যমদুৱাৰত ভোটদান 78.60%
  • চৰাইবিলত ভোটদান 78.72%
  • কচুগাঁৱত ভোটদান 81.53%
  • ফকৰিগ্ৰামত ভোটদান 75.53%
  • দতমা ভোটদান 77%
  • বনৰগাঁৱত ভোটদান 77.74%
  • দেৱৰগাঁৱত ভোটদান 72.44%
  • বাওখুংগ্ৰীত ভোটদান 74.77%
  • ছালাকাটিত ভোটদান 76.33%

ইফালে বি টি চি নিৰ্বাচনত মূল যুঁজখন ইউ পি পি এল, বি পি এফ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাজতে হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । বি টি আৰত ইউ পি পি এল, বিজেপি আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আছে যদিও এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰত্যকে পৃথকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল দল মুঠ ৩০ টা সমষ্টিত মুখামুখি হৈছে । অহা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।

