অপেক্ষা ২৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ: কোকৰাঝাৰত সৰ্বাধিক ৭৭.৯৭% ভোটদান
সামৰণি পৰিল বি টি চিৰ ভোটগ্ৰহণ । ৪-৩০ বজালৈ ৭৭.৯৭ শতাংশ ভোটগ্ৰহণ ।
Published : September 22, 2025 at 8:58 PM IST
গুৱাহাটী/কোকৰাঝাৰ : শান্তিপূৰ্ণভাৱে সামৰণি পৰিল আজি অনুষ্ঠিত হোৱা বি টি চি নিৰ্বাচন ৷ ২০২৫ চনৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ জিলাত ভোটাৰৰ শক্তিশালী অংশগ্ৰহণ দেখা গ'ল । বিয়লি ৪:৩০ বজালৈকে প্ৰায় ৭৭.৯৭% ভোটাৰে ভোটদান কৰে ।
১২টা সমষ্টিৰ ভিতৰত শ্ৰীৰামপুৰত সৰ্বাধিক ভোটদানৰ হাৰ ৮৫.৬৫%, তাৰ পিছতে কচুগাঁৱত ৮১.৫৩% আৰু পৰ্বতঝোৰাত ৮০.৩৯% ভোটদান হয় ।
উল্লেখ্য যে, বি টি চিৰ পাঁচখন জিলাৰ সৰ্বমুঠ ভোটাৰ আছিল ২৬,৫৮,১৫৩ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ১৩,২৩,৫৩৬ জন । মহিলা ১৩,৩৪,৬০০ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ১৭ গৰাকী ভোটাৰ ৷
বি টি চিৰ পাঁচখন জিলাৰ ভিতৰত -
- কোকৰাঝাৰ জিলাত ভোটদান ৭৭.৯৭%
- চিৰাং জিলাত ভোটদান ৭৭%
- বাক্সা জিলাত ভোটদান ৬৬.৮৭%
- তামুলপুৰ জিলাত ভোটদান ৬৯.১৪%
- ওদালগুৰি জিলাত ভোটদান ৬৮.৩২%
আনহাতে, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ -
- ১ নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিত ভোটদান ৮০.৩৯%
- ২ নম্বৰ গুমা সমষ্টিত ভোটদান ৭৮.৯৪%
- ৩ নম্বৰ শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিত ভোটদান ৮৫.৬৫%
- ৪ নম্বৰ যমদুৱাৰ সমষ্টিত ভোটদান ৭৮.৭২
- ৫ নম্বৰ চৰাইবিল সমষ্টিত ভোটদান ৭৮.৭২
- ৬ নম্বৰ কচুগাওঁ সমষ্টিত ভোটদান ৮১.৫৩%
- ৭ নম্বৰ ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিত ভোটদান ৭৫.৫৩%
- ৮ নম্বৰ দোতমা সমষ্টিত ভোটদান ৭৭%
- ৯ নম্বৰ বনৰগাঁও সমষ্টিত ভোটদান ৭৭.৭৪%
- ১০ নম্বৰ দেৱৰগাঁও সমষ্টিত ভোটদান ৭২.৪৪%
- ১১ নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত ভোটদান ৭৪.৭৭% আৰু
- ১২ নম্বৰ ছালেকাটি সমষ্টিত ভোটদান ৭৬.৩৩%
শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্য মতে,
- পৰ্বতজোৰাত ভোটদান 80.39%
- গোমাত ভোটদান 78.94%
- শ্ৰীৰামপুৰত ভোটদান 85.65%
- যমদুৱাৰত ভোটদান 78.60%
- চৰাইবিলত ভোটদান 78.72%
- কচুগাঁৱত ভোটদান 81.53%
- ফকৰিগ্ৰামত ভোটদান 75.53%
- দতমা ভোটদান 77%
- বনৰগাঁৱত ভোটদান 77.74%
- দেৱৰগাঁৱত ভোটদান 72.44%
- বাওখুংগ্ৰীত ভোটদান 74.77%
- ছালাকাটিত ভোটদান 76.33%
ইফালে বি টি চি নিৰ্বাচনত মূল যুঁজখন ইউ পি পি এল, বি পি এফ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাজতে হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । বি টি আৰত ইউ পি পি এল, বিজেপি আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আছে যদিও এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰত্যকে পৃথকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল দল মুঠ ৩০ টা সমষ্টিত মুখামুখি হৈছে । অহা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।
|লগতে পঢ়ক : শোকাকুল পৰিৱেশত স্তিমিত বি টি চিৰ নিৰ্বাচন