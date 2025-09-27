বাক্সাত বি পি এফৰ জয়যাত্ৰা; ছটা সমষ্টিৰ তিনিটা বি পি এফৰ দখলত

বাক্সাত বি পি এফৰ জয়যাত্ৰা; ছটা সমষ্টিৰ তিনিটা বি পি এফৰ দখলত
বাক্সাৰ ছটা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ৩ টাত বিপিএফ দলে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউপিপিএলে ২ টা আৰু বিজেপিয়ে ১ টা সমষ্টিত সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয় ৷
Published : September 27, 2025 at 12:26 PM IST
বাক্সা : বাক্সা জিলাৰ পঞ্চম সংখ্যক বি টি চি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে ৷ ইয়াৰ লগতে ঘোষণা কৰা হৈছে সমষ্টিসমূহৰ ফলাফল ৷ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা অনুসৰি বি পি এফে ৩ খন, ইউ পি পি এল ২ খন আৰু বিজেপিয়ে ১ খন আসনত জয়লাভ কৰিছে ৷ ইফালে কংগ্ৰেছ দলে এখনো আসনত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ৷ সমষ্টিৰ ফলাফল এনেধৰণৰ...
২০ নং মথনগুৰি :
২০ নং মথনগুৰি সমষ্টিৰ বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী আখতাৰা আহমেদে ২৪,৭৭৫ টা ভোট লৈ বিজয়ী হয় ৷ তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বি জে পি দলৰ গৌতম দাসক ৪৭৭৫ টা ভোটৰ ব্যৱধানত চেৰ পেলায় ৷ গৌতম দাসে ২০,০০০ টা ভোট লাভ কৰে ৷
২১ নং শালবাৰী সমষ্টি :
২১ নং শালবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত গয়াৰীয়ে ২৯৪৭৪ টা ভোট লৈ বিজয়ী হয় ৷ ইউ পি পি এল দলৰ এম চি এল এ জয় মুছাহাৰীয়ে ১৬০৭৭ টা ভোট লাভ কৰি সন্তুষ্ট হ’ব লগা হয় ৷ জয় মুছাহাৰীয়ে যোৱাটো নিৰ্বাচনত বি পি এফ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈছিল ৷
২২ নং ককলাবাৰী :
২২ নং ককলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ইউ পি পি এল দলৰ এম চি এল এ মণ্টু বড়োৱে তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বি জে পিৰ ৰমেন মদাহীক ১২৮২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ৷ মণ্টু বড়োৱে ১৯৩০৯ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰমেন মদাহীয়ে লাভ কৰে ১৮০২৭ টা ভোট ৷ উল্লেখ্য যে বি জে পি দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰমেন মদাহী এজন অপৰাধী তথা ভূ মাফিয়া বুলি চৰ্চিত৷ সুশাসন চলোৱা বি জে পি দলে কি কাৰণত এনে এজন অপৰাধীক টিকট দিলে তাক লৈও বিশেষ চৰ্চা চলিছে ৷
২৩ নং দিহিৰা :
২৩ নং দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী অগাষ্টাছ তিগ্গাই বি জে পিৰ প্ৰাৰ্থী মানস প্ৰতীম কলিতাত ১১০০ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । আগষ্টুচ তিগ্গাই ১৭২৫০ টা ভোট লাভ কৰে ৷ ইপিনে বি জে পিৰ প্ৰাৰ্থী মানস প্ৰতীম কলিতাই ১৬১৫০ টা ভোট লাভ কৰে ৷ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী তথা বৰমা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভূপেন বড়ো তৃতীয় স্থানত থাকে ।
২৪ নং মুছলপুৰ :
২৪ নং মুছলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিত ইউ পি পি এল দলৰ ই এম ৰাকেশ ব্ৰহ্মই ২৩৯০৪ টা ভোট লাভ কৰি বিজয়ী হয় ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে বি পি এফ দলৰ প্ৰাক্তন ই এম অনসুমৈ শুংগুৰ বড়োৱে ২১২৯২ টা ভোটতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয় ৷
২৫ নং বাগানপাৰা :
২৫ নং বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিত বি জে পি দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা ৬২ নং বৰমা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰেখাৰাণী দাস বড়োৱে তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কাতিৰাম বড়োক ১১৩৮ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ৷ ৰেখাৰাণী দাস বড়োৱে লাভ কৰে ২২২৫০টা ভোট ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে কাতিৰাম বড়োৱে লাভ কৰে ২১১১২ টা ভোট ৷