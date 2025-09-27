ETV Bharat / politics

বাক্সাত বি পি এফৰ জয়যাত্ৰা; ছটা সমষ্টিৰ তিনিটা বি পি এফৰ দখলত

বাক্সাৰ ছটা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ৩ টাত বিপিএফ দলে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউপিপিএলে ২ টা আৰু বিজেপিয়ে ১ টা সমষ্টিত সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয় ৷

BTC ELECTION RESULTS 2025
বাক্সাত বি পি এফৰ জয়যাত্ৰা (Hagrama Mohilary FB Account)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2025 at 12:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা : বাক্সা জিলাৰ পঞ্চম সংখ্যক বি টি চি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে ৷ ইয়াৰ লগতে ঘোষণা কৰা হৈছে সমষ্টিসমূহৰ ফলাফল ৷ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা অনুসৰি বি পি এফে ৩ খন, ইউ পি পি এল ২ খন আৰু বিজেপিয়ে ১ খন আসনত জয়লাভ কৰিছে ৷ ইফালে কংগ্ৰেছ দলে এখনো আসনত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ৷ সমষ্টিৰ ফলাফল এনেধৰণৰ...

২০ নং মথনগুৰি :

২০ নং মথনগুৰি সমষ্টিৰ বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী আখতাৰা আহমেদে ২৪,৭৭৫ টা ভোট লৈ বিজয়ী হয় ৷ তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বি জে পি দলৰ গৌতম দাসক ৪৭৭৫ টা ভোটৰ ব্যৱধানত চেৰ পেলায় ৷ গৌতম দাসে ২০,০০০ টা ভোট লাভ কৰে ৷

BTC ELECTION RESULTS 2025
আখতাৰা আহমেদ (ETV Bharat Assam)

২১ নং শালবাৰী সমষ্টি :

২১ নং শালবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত গয়াৰীয়ে ২৯৪৭৪ টা ভোট লৈ বিজয়ী হয় ৷ ইউ পি পি এল দলৰ এম চি এল এ জয় মুছাহাৰীয়ে ১৬০৭৭ টা ভোট লাভ কৰি সন্তুষ্ট হ’ব লগা হয় ৷ জয় মুছাহাৰীয়ে যোৱাটো নিৰ্বাচনত বি পি এফ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈছিল ৷

২২ নং ককলাবাৰী :

২২ নং ককলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ইউ পি পি এল দলৰ এম চি এল এ মণ্টু বড়োৱে তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বি জে পিৰ ৰমেন মদাহীক ১২৮২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ৷ মণ্টু বড়োৱে ১৯৩০৯ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰমেন মদাহীয়ে লাভ কৰে ১৮০২৭ টা ভোট ৷ উল্লেখ্য যে বি জে পি দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰমেন মদাহী এজন অপৰাধী তথা ভূ মাফিয়া বুলি চৰ্চিত৷ সুশাসন চলোৱা বি জে পি দলে কি কাৰণত এনে এজন অপৰাধীক টিকট দিলে তাক লৈও বিশেষ চৰ্চা চলিছে ৷

২৩ নং দিহিৰা :

২৩ নং দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী অগাষ্টাছ তিগ্গাই বি জে পিৰ প্ৰাৰ্থী মানস প্ৰতীম কলিতাত ১১০০ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । আগষ্টুচ তিগ্গাই ১৭২৫০ টা ভোট লাভ কৰে ৷ ইপিনে বি জে পিৰ প্ৰাৰ্থী মানস প্ৰতীম কলিতাই ১৬১৫০ টা ভোট লাভ কৰে ৷ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী তথা বৰমা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভূপেন বড়ো তৃতীয় স্থানত থাকে ।

BTC ELECTION RESULTS 2025
অগাষ্টাছ তিগ্গা (ETV Bharat Assam)

২৪ নং মুছলপুৰ :

২৪ নং মুছলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিত ইউ পি পি এল দলৰ ই এম ৰাকেশ ব্ৰহ্মই ২৩৯০৪ টা ভোট লাভ কৰি বিজয়ী হয় ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে বি পি এফ দলৰ প্ৰাক্তন ই এম অনসুমৈ শুংগুৰ বড়োৱে ২১২৯২ টা ভোটতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয় ৷

২৫ নং বাগানপাৰা :

২৫ নং বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিত বি জে পি দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা ৬২ নং বৰমা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰেখাৰাণী দাস বড়োৱে তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কাতিৰাম বড়োক ১১৩৮ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ৷ ৰেখাৰাণী দাস বড়োৱে লাভ কৰে ২২২৫০টা ভোট ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে কাতিৰাম বড়োৱে লাভ কৰে ২১১১২ টা ভোট ৷

BTC ELECTION RESULTS 2025
ৰেখাৰাণী দাস বড়ো (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক : প্ৰমোদ বড়োক ওফৰাই পাঁচ বছৰৰ পিছত আকৌ বড়োলেণ্ডৰ ৰাজপাটত হাগ্ৰামা মহিলাৰী

চিৰাঙত হাগ্ৰামাৰ ধুমুহাত বিধ্বস্ত ইউপিপিএল-বিজেপি; চিৰাং দূৱাৰ সমষ্টিত পৰাজিত হৈয়ো ৰজা হ'ব হাগ্ৰামা

অপেক্ষা ২৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ: কোকৰাঝাৰত সৰ্বাধিক ৭৭.৯৭% ভোটদান

For All Latest Updates

TAGGED:

বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ২০২৫BTC ELECTION 2025ইটিভি ভাৰত অসমBPFBTC ELECTION RESULTS 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.