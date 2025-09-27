তামুলপুৰত বি পি এফৰ সমানেই বিজেপিৰ আসন, এখনতে সীমাবদ্ধ ইউ পি পি এল
দৰঙাজুলিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজিৎ গৌৰা নাৰ্জাৰী, নাগ্ৰীজুলিত বিজেপিৰ ভজন দাসে মাৰিলে হাঁহি ।
ৰঙিয়া: সকলো হিচাপ-নিকাচ ওলট-পালট কৰি অৱশেষত বি টি চি নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বি পি এফ দলে । প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীকৰণক ভুল প্ৰতিপন্ন কৰি বি পি এফে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিলে ।
অৱশ্য়ে ইয়াৰ বিপৰীতে তামুলপুৰ জিলাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত মিশ্ৰিত ফলাফল দেখা গ'ল । তামুলপুৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত জিলাখনৰ ৫টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল । জিলাখনৰ ৫ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ দুখনত বিজেপি, দুখনত বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল দলে এখন আসন লাভ কৰে । ভোট গণনাৰ সৰ্বমুঠ ৭ টা ৰাউণ্ডৰ অন্তত এই ফলাফল ঘোষণা কৰা হয় ।
তামুলপুৰ জিলাৰ ২৬নং দৰঙাজুলি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজিৎ গৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে ৩৩৩২ টাৰো অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা তামুলপুৰৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰীক হৰুৱাই জয়লাভ কৰে বিজিৎ গৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে । বিজিৎ গৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে ১৮,৫৪২ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী জলেন দৈমাৰীয়ে ১৫,২১০ টা ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত থাকে । ইপিনে, ২৭নং নাগ্ৰীজুলি পৰিষদীয় সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভজন দাসে (লক্ষী) ৫,৫০০ তকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰে ।
আনহাতে ২৮ নম্বৰ গয়বাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বড়োৱে সন্মান ৰক্ষাৰ যুঁজত ৫৫২২ টা ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । লক্ষণীয় যে ভোটগণনা কেন্দ্ৰলৈ এবাৰলৈও নাহিল প্ৰমোদ বড়ো । সমান্তৰালভাৱে গোৰেশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী মহেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে ২৭৩৫ টা ভোটত জয়লাভ কৰে । লগতে শুক্লাই চেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিত বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী গণেশ কছাৰীয়ে ভালেসংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই বিজয়ৰ পিছতেই দৰঙাজুলি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী বিজিৎ গৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে কয়, "দৰঙাজুলি পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিক বিজয়ী কৰোৱা কাৰণে ধন্য়বাদ জ্ঞাপন কৰিছো ।"