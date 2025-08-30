কোকৰাঝাৰ : বড়োভূমিৰ নিৰ্বাচনী দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বেই বি টি চিৰ মুঠ ৪০ খন আসনৰ ২২খনত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি নিৰ্বাচনী ৰণত জপিয়াই পৰিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বি পি এফ দল । শনিবাৰে সন্ধিয়া দলটোৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কোকৰাঝাৰত ঘোষণা কৰে আন ১০ জন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ।
বি পি এফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে শনিবাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ঘোষণা কৰা ১০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম :
- ৩৯ নম্বৰ পাচনৈ সেৰফাং সমষ্টিত প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য শ্যাম চুণ্ডী
- ৪০ নম্বৰ ৰৌতা সমষ্টিত বিধায়ক চৰণ বড়ো
- ৩৩ নম্বৰ ননৈ সেৰফাং সমষ্টিত পল টপ্প'
- ১৯ নম্বৰ মানাস সেৰফাং জাংগিলা হাজোৱাৰী,
- ২১নম্বৰ শালবাৰী সমষ্টিত দিগন্ত গয়াৰী,
- ২২ নম্বৰ কোকিলাবাৰী সমষ্টিত সৗমখৗৰ বড়ো,
- ২৮ নম্বৰ গয়বাৰী(তামুলপুৰ)সমষ্টিত জীতেন মুছাহাৰী
- ১৮ নম্বৰ থুৰীবাৰী সমষ্টিত প্ৰাক্তন পাৰিষদ খলিলুৰ ৰহমান
- ৩৪ নম্বৰ খালিংদুৱাৰ সমষ্টিত প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য বঞ্জাৰ দৈমাৰী
- ৩২ নম্বৰ ভেৰগাঁও সমষ্টিত মনচুমা বসুমতাৰী
এই ১০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাৰ পিছত বি পি এফে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা সমষ্টিৰ সংখ্যা হ’লগৈ ৩৮ টা ৷ দেওবাৰে তৃতীয় পৰ্যায়ত ৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব ৷ উল্লেখ্য যে বি টি চিৰ মুঠ ৪০ খন আসনৰ সকলো আসনতেই বি পি এফে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাদন কৰিব ।
মন কৰিবলগীয়া যে বি টি চিৰ ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২৬,৫৮,৪৭৭ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ১৩,২৩,৬৭৩ জন হোৱাৰ বিপৰীতে ১৩,৩৪,৭৪৭ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ১৭ গৰাকী ৷ জনহাজাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৩,২৭৯ টা ।
আনহাতে, ২০২০ চনৰ ডিচেম্বৰত হোৱা নিৰ্বাচনৰ পিছত ২০২০ চনৰ ১৫ ডিচেম্বৰত প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত ইউ পি পি এল-বি পি এফৰ নতুন পৰিষদ গঠন হৈছিল ৷ ২০২০ চনৰ ২০ জানুৱাৰীত বি টি আৰ চুক্তি অৰ্থাৎ শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পাছতে একে বছৰৰ ১৫ ডিচেম্বৰত পৰিষদ গঠন কৰে ৷ এক দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ অন্ত পেলাই প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা পৰিষদখনত প্ৰমোদ বড়োৱে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু ১৭ বছৰ শাসনৰ গাদীত থকা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ১৭ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰমোদ বড়োৱে মাত্ৰ ১২ খন আসনতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয় ৷ বি জে পিয়ে ন খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে এখন আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিয়ে এখনকৈ আসন লাভ কৰে ৷ সংখ্যাত কম আসন থাকিলেও শেষত ইউ পি পি এলেই বিজেপি আৰু নিৰ্দলীয়ৰ সহযোগত গঠন কৰিলে বি টি চিৰ পৰিষদ ।
বিটিচি নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন হ’ল ২ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (মঙলবাৰ) ৷ মনোনয়নৰ পৰীক্ষা আৰু বৈধ মনোনয়নৰ তালিকা প্ৰকাশৰ দিন হ’ল ৪ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (বৃহস্পতিবাৰ) ৷ আনহাতে, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ শেষ তাৰিখ হ’ল ৬ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (শনিবাৰ) । নিৰ্বাচনটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ’ব ৬ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫, শনিবাৰে ৷ ভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখ হ’ল ২২ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (সোমবাৰ), ভোট গণনাৰ তাৰিখ হ’ল ২৬ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (শুকুৰবাৰ) অৰ্থাৎ পূজাৰ পূৰ্বেই সমাপ্ত হ’ব বি টি চিৰ নিৰ্বাচনৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া আৰু গঠন হ’ব পৰিষদ ।