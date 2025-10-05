ETV Bharat / politics

বিটিচিৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্য়ৰে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ শপতগ্ৰহণ

বিপিএফ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰিহণ দৈমাৰীৰ উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে শপতগ্ৰহণ ।

5TH BTC EXECUTIVE COUNCIL OATH TAKING
বিটিচিৰ শপতগ্ৰহণত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2025 at 9:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ: চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিটিচিৰ শাসনভাৰ হাতত লোৱা বিপিএফ দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আজি শপতগ্ৰহণ কৰে । হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু বিপিএফ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰিহণ দৈমাৰীক উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে শপত বাক্য পাঠ কৰাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ড৹ ৰবি কোটাই । এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত হোৱা শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানটোত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "আজি দিয়া বৰষুণজাক আচলতে বৰষুণ নহয়, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ । অতদিনৰ লেতেৰাবোৰ এই বৰষুণজাকে বিটিচিৰ পৰা ধুই চাফা কৰি দিছে।"

শপত ল'লে হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্বত নতুন পৰিষদে (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিচতেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ কাম কৰাৰ মোৰ ইচ্ছা আছে । নিশ্চয় বিজেপি, ইউপিপিএলৰ এমচিএলএই আদি সকলোকে লৈ কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে । আমাৰ স্বাৰ্থ হ'ল বিটিচিৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে ।"

5TH BTC EXECUTIVE COUNCIL OATH TAKING
বিটিচিৰ শপতগ্ৰহণত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)

বড়োলেণ্ডৰ যিমান সমস্যা আছে সেইবোৰ সমাধান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ সহায়ৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে বুলি উল্লেখ কৰি মহিলাৰীয়ে সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।

5TH BTC EXECUTIVE COUNCIL OATH TAKING
চতুৰ্থবাৰৰ বাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ শপতগ্ৰহণ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "মই বিশ্বাস কৰো যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিজেপিৰ লগত সহযোগিতা কৰিব আৰু বিজেপিয়েও বিপিএফৰ লগত সহযোগিতা কৰিব । হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত সম্পৰ্ক আজিৰ নহয়, ২০০১-২০০২ চনৰে । আমাৰ এটা বিশেষ সম্পৰ্ক আছে । যোৱা পাঁচ বছৰতো ব্য়ক্তিগতভাৱে তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল । কেইদিনমান গ'লে ৰাজনৈতিক কথাবোৰ পাতিম ।"

5TH BTC EXECUTIVE COUNCIL OATH TAKING
বিটিচিৰ শপতগ্ৰহণত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

বড়োভূমিৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন নতুন চৰকাৰখনক সকলো দিশৰ পৰা সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।

5TH BTC EXECUTIVE COUNCIL OATH TAKING
দোতমাৰ থুলুংগাপুৰীত বডোফাৰ সমাধিস্থলীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

আজিৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ কেবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰীকে ধৰি কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, ত্ৰিপুৰা আদিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিপিএফ, বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ এম চি এল এসকল উপস্থিত থাকে । শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বে বিপিএফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সতীৰ্থসহ দোতমাৰ থুলুংগাপুৰীত বডোফাৰ সমাধিস্থলীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই দেৱৰগাঁৱৰ শ্বহীদ উদ্যানত শ্বহীদ সকলকো শ্ৰদ্ধা জনায় ।

লগতে পঢ়ক:উছৱমুখৰ কোকৰাঝাৰ: আজি শপত ল'ব হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্বত নতুন পৰিষদে

ইউ পি পি এলক বাহিৰ কৰিলেহে এন ডি এত থাকিব বি পি এফ

For All Latest Updates

TAGGED:

KOKRAJHARইটিভি ভাৰত অসমBTC EXECUTIVE COUNCIL OATH TAKING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.