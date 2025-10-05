বিটিচিৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্য়ৰে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ শপতগ্ৰহণ

বিটিচিৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্য়ৰে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ শপতগ্ৰহণ
বিপিএফ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰিহণ দৈমাৰীৰ উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে শপতগ্ৰহণ ।
Published : October 5, 2025 at 9:51 PM IST
কোকৰাঝাৰ: চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিটিচিৰ শাসনভাৰ হাতত লোৱা বিপিএফ দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আজি শপতগ্ৰহণ কৰে । হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু বিপিএফ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰিহণ দৈমাৰীক উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে শপত বাক্য পাঠ কৰাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ড৹ ৰবি কোটাই । এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত হোৱা শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানটোত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "আজি দিয়া বৰষুণজাক আচলতে বৰষুণ নহয়, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ । অতদিনৰ লেতেৰাবোৰ এই বৰষুণজাকে বিটিচিৰ পৰা ধুই চাফা কৰি দিছে।"
ইয়াৰ পিচতেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ কাম কৰাৰ মোৰ ইচ্ছা আছে । নিশ্চয় বিজেপি, ইউপিপিএলৰ এমচিএলএই আদি সকলোকে লৈ কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে । আমাৰ স্বাৰ্থ হ'ল বিটিচিৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে ।"
বড়োলেণ্ডৰ যিমান সমস্যা আছে সেইবোৰ সমাধান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ সহায়ৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে বুলি উল্লেখ কৰি মহিলাৰীয়ে সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "মই বিশ্বাস কৰো যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিজেপিৰ লগত সহযোগিতা কৰিব আৰু বিজেপিয়েও বিপিএফৰ লগত সহযোগিতা কৰিব । হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত সম্পৰ্ক আজিৰ নহয়, ২০০১-২০০২ চনৰে । আমাৰ এটা বিশেষ সম্পৰ্ক আছে । যোৱা পাঁচ বছৰতো ব্য়ক্তিগতভাৱে তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল । কেইদিনমান গ'লে ৰাজনৈতিক কথাবোৰ পাতিম ।"
বড়োভূমিৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন নতুন চৰকাৰখনক সকলো দিশৰ পৰা সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
আজিৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ কেবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰীকে ধৰি কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, ত্ৰিপুৰা আদিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিপিএফ, বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ এম চি এল এসকল উপস্থিত থাকে । শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বে বিপিএফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সতীৰ্থসহ দোতমাৰ থুলুংগাপুৰীত বডোফাৰ সমাধিস্থলীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই দেৱৰগাঁৱৰ শ্বহীদ উদ্যানত শ্বহীদ সকলকো শ্ৰদ্ধা জনায় ।