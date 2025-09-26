বি টি আৰত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ দিশে বি পি এফ
বি টি আৰত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ? এই জল্পনা-কল্পনাৰ অৱসান ঘটিবলৈ আৰু কিছু মুহুৰ্ত বাকী ।
Published : September 26, 2025 at 10:11 PM IST
গুৱাহাটী: বি টি চি নিৰ্বাচনৰ চলি আছে ভোটগণনা । ভোটগণনাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এইবাৰ বি টি আৰত পট পৰিৱৰ্তন হ'ব । কোনে শাসনৰ বাঘজৰী লাভ কৰিব তাৰ ঘোষণা হ'বলৈ কিছু মূহুৰ্ত বাকী আছে যদিও বি পি এফ দল শীৰ্ষত আছে ।
এক কথাত পুনৰ বি টি চি চীফ হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী । বি টি আৰত বিজেপিৰ কিং মেকাৰ হোৱাৰ সপোন ধূলিস্যাৎ হোৱাৰ দিশে । নিশা ৮ বজালৈ লাভ কৰা ভোটগণনাৰ ফলাফল অনুসৰি নিৰংকুশ জয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বি পি এফ দল ।
বি টি আৰৰ ৪০খন পৰিষদীয় আসনৰ ২৫খন আসনতে সবল স্থিতি বি পি এফৰ । বৰ্তমান যেন আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী আছে । ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় ২১ ৰ মেজিক নম্বৰ অতিক্ৰম কৰিছে বি পি এফ দলে ।
আনহাতে, ইউ পি পি এল দলে ৬ খন আৰু বিজেপিয়ে ৯ খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । বি টি চিত কিং মেকাৰ হোৱাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে যি জোৰদাৰ অভিযান চলাইছিল, সেয়া নসাৎ কৰিলে বড়োলেণ্ডৰ জনগণে । সেইদৰে শাসনত থকা ইউ পি পি এলক এইবাৰ বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে বিশ্বাসত নল'লে । বিগত নিৰ্বাচনত বি টি আৰৰ ৰাইজে বি পি এফক আঁতৰাই ইউ পি পি এলক বিজেপিৰে মিত্রতা কৰি শাসনৰ বাঘজৰী লোৱাৰ সুবিধা কৰি দিছিল । কিন্তু এইবাৰ বড়োভূমিৰ ৰাইজে পুনৰ বি পি এফৰ প্ৰতি আস্থা পোষণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
লক্ষণীয় বিষয় এইবাৰ বিজেপিয়ে কাৰো লগতে মিত্রতা নকৰি অকলে বি টি আৰত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ৩০ খন আসনত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । বি টি আৰ নিজৰ দখললৈ অনাৰ বাবে বিজেপি উঠি-পৰি লাগিছিল । আনকি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বি টি আৰত ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল । এখনৰ পাছত আনখন প্ৰচাৰ সভাত মুখ্যমন্ত্রীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু বড়োলেণ্ডৰ জনতাই সকলো ধূলিসাৎ কৰিলে ।
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা চলি আছে ভোটগণনা । ভোটগণনা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ঘনে ঘনে পট পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা গৈছিল । বি পি এফ, ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ মাজত চলি আছিল তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা । কিন্তু সময় পাৰ হোৱাৰ লগে লগে বি পি এফ দলে শক্তিশালী ৰূপত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই যদিও নিশা ৮ বজালৈ ২৫ খন আসনত বি পি এফ আগবাঢ়ি আছে ।
ইফালে গৌৰৱ গগৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হোৱাৰ পাছত বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন প্ৰথমটো পৰীক্ষা আছিল । কিন্তু এই পৰীক্ষাত বিফল হ'ল গৌৰৱ গগৈ । কাৰো লগত মিত্রতা নকৰি কংগ্ৰেছ দলে ৪০ খন আসনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল যদিও এখনো আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । এক কথাত অগ্ৰগতিৰ তালিকাতে নাহিল কংগ্ৰেছ ।
বৰ্তমান সময়তো চলি আছে ভোটগণনা । বি টি চিত ফলাফল ঘোষণাক লৈ কেইবাতৰপীয়া সুৰক্ষা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে । যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ২২ ছেপ্টম্বৰত বি টি চিৰ ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিত সম্পন্ন হৈছিল ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি বি টি আৰ নিৰ্বাচনত মুঠ ৩১৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । তাৰ ভিতৰত বাক্সা জিলাৰ পৰা ৫২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী, চিৰাঙৰ পৰা ৫৬ গৰাকী, কোকৰাঝাৰত ১০০ গৰাকী, তামুলপুৰত ৪০ গৰাকী আৰু ওদালগুৰিত ৬৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । বি টি আৰত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৬ লাখ ৫৭ হাজাৰ ৯৩৭ গৰাকী । তাৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ১৩ লাখ ২৩ হাজাৰ ৩৯৯ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ হৈছে ১৩ লাখ ৩৪ হাজাৰ ৫২১ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ১৭ গৰাকী ।
শুকুৰবাৰে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগা বি টি চি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা কিছু পলমকৈ আৰম্ভ হৈছিল । সম্প্ৰতি চলি আছে পোষ্টেল বেলটৰ ভোটগণনা । এতিয়াও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই যদিও বি পি এফৰ পক্ষতে আছে ফলাফল ।
লগতে পঢ়ক: বিধানসভাৰ পৰা পৰিষদীয় নিৰ্বাচনলৈ: বি টি চিত সাতগৰাকী বিধায়কৰ অগ্নিপৰীক্ষা, আছে আত্মসন্মানৰ কথা