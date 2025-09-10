ETV Bharat / politics

আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে... কিয় ক'লে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ?

চৰকাৰ গঠন হ'লে বি টি আৰত পূৰ্বতকৈ অধিক উন্নয়নমূলক কাম কৰাৰ আশ্বাস হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ।

BTR Elections 2025
কোকৰাঝাৰত বি পি এফৰ নিৰ্বাচনী ষ্টেয়াৰিং কমিটীৰ কাৰ্যালয় মুকলি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2025 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ : "চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতে বি টি আৰত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰা হ'ব ।" এই মন্তব্য বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ । বুধবাৰে কোকৰাঝাৰত বি পি এফ দলৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটীৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰি ৰাইজৰ সকলো সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । কোকৰাঝাৰত থকা বি পি এফৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়তে এই কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী ষ্টেয়াৰিং কমিটীৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰা হয় । কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰি মহিলাৰীয়ে কয়, "এই ষ্টেয়াৰিং কমিটীৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচনৰ সকলো কাম নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰা হ'ব ৷ বিগত ১৫ বছৰত বি পি এফ দলে যিখিনি কাম কৰিছিল এইবেলি বি টি আৰত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছত ইয়াতকৈ দুগুণ ভালদৰে কাম কৰিম বুলি আশ্বাস দিলো ।"

ইফালে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, পথ, জলসিঞ্চনকে ধৰি প্ৰতিটো বিভাগতে অৰ্থাৎ বি টি চিৰ ৩৯ টা বিভাগতেই ভালদৰে কাম কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । ৪ দিন পাছতে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰা হ'ব আৰু তাতেই সকলোবোৰ কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব বুলি বি পি এফ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় ।

কোকৰাঝাৰত বি পি এফৰ নিৰ্বাচনী ষ্টেয়াৰিং কমিটীৰ কাৰ্যালয় মুকলি (ETV Bharat)

আনহাতে মঙলবাৰে নিশা চিৰাং জিলাৰ ১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টি আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ১১ নং বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত ইউ পি পি এল দলৰ একাংশ সমৰ্থকে বি পি এফ কৰ্মী আৰু দলৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি সেই ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । লগতে জিলা প্ৰশাসনক নিৰপেক্ষভাৱে কাম কৰি আক্ৰমণকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনায় ।

মহিলাৰীয়ে কয়, "আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলক আৱেগৰ বশৱৰ্তী নহৈ ধৈৰ্য ধৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ৰাইজৰ মাজত সোমাই কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া আছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে ৷" তেওঁ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটদান কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ৷ ইফালে ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োক তেওঁৰ দলৰ কৰ্মীসকলক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈও আহ্বান জনাই হাগ্ৰামাই ।

হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "এতিয়ালৈকে ভ্ৰমণ কৰা বি টি আৰৰ ৪০ টা সমষ্টিতে ৰাইজৰ পৰা ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছো । প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে যিবোৰ আশা কৰি বি পি এফ দলক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছত যিমান পাৰো সকলোখিনি সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলো ।" সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ নিজাববীয়া জাতীয় সমস্যা আছে আৰু সকলোখিনি সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে বি টি চি নিৰ্বাচন: মিত্রতা অবিহনে অকলে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ ৰাজনৈতিক দলসমূহ

For All Latest Updates

TAGGED:

HAGRAMA MOHILARYBPFইটিভি ভাৰত অসমKOKRAJHARBTR ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.