ETV Bharat / politics

মোৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলি লাভ নাই, খাম্পা হাৰিবই : হাগ্ৰামা মহিলাৰী

নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে হাগ্ৰামা ।

Hagrama Mohilary criticized Kampa Borgoyary
বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : ইখনৰ পিছত সিখন নিৰ্বাচনী সভাত হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাই উপস্থিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী । স্বভাৱ সুলভ ভাষণেৰে ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ চেষ্টা হাগ্ৰামাৰ । মঙলবাৰে ১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিত আয়োজত এখন নিৰ্বাচনী সভাত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগয়াৰীক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে একালৰ সতীৰ্থ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।

এইবেলি বি টি চি নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দেবৰগাঁৱত আৰু চিৰাং জিলাৰ চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিত দুই মহাপ্ৰতাপী প্ৰাক্তন সতীৰ্থৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে খাম্পা বৰগয়াৰীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি কয়, ''হাতীশ্বৰ অঞ্চলত খোৱাপানীৰ লগতে পথৰ অৱস্থা যথেষ্ট বেয়া । মোৰ চৰকাৰৰ দিনত খোৱাপানীৰ বাবে খাম্পা বৰগয়াৰীক বহু টকা দিয়া হৈছিল । কিন্তু খাম্পাই একো কাম কৰা নাই ।''

আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে হাগ্ৰামা (ETV Bharat Assam)

হাগ্ৰামাই কয়, ''নিৰ্বাচনৰ পিছত স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে দুখন বাছ যোগান দিয়া হ'ব । খাম্পাই মোৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলি লাভ নাই, খাম্পা হাৰিব । ইউ পি পি এলৰ মানুহে খাম্পাক ভোট নিদিয়ে । খাম্পা বৰগয়াৰীক যিখিনি সুবিধা দিয়া হৈছিল আমাৰ দিনত সেইখিনি কাম ৰাইজৰ বাবে কৰা নাই খাম্পাই ।''

Hagrama Mohilary criticized Kampa Borgoyari
নিৰ্বাচনী সভাত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

''প্ৰমোদ বড়োৱে হেলিকপ্টাৰ লৈ আহিছে । আমাৰ ইয়াত যিমান মানুহ আহিছে তাতকৈ ১০০ গুণ কম আছে প্ৰমোদ বড়োৰ সভাত । প্ৰমোদ বড়োৱে কাম কৰা নাই । সদায় মানুহক ঠগাই থাকে, যাৰ বাবে তেওঁৰ সভাত মানুহ নাহে ।'' হাগ্ৰামাই কয় ।

Hagrama Mohilary criticized Kampa Borgoyari
বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, ''প্ৰমোদ বড়োৰ সভাত ৫০০ টকাৰ বিনিময়ত মানুহ লৈ আহে । আমি কাকো টকা দিম বুলি মাতি লৈ নাহো ৷ আমি টকা নিদিওঁ, কেৱল গাড়ী দিওঁ ।''

Hagrama Mohilary criticized Kampa Borgoyari
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত উপস্থিত জনতা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ২২ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বি টি চিৰ ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে সাজু হৈছে ৩১৬ গৰাকী দলীয় আৰু নিৰ্দলীয় প্রার্থী । পিছে ২২ ছেপ্টেম্বৰত জনতা জনাৰ্দনে কাৰ পক্ষত ৰায় দিয়ে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় ।

লগতে পঢ়ক : আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে বি টি চি নিৰ্বাচন: মিত্রতা অবিহনে অকলে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ ৰাজনৈতিক দলসমূহ

লগতে পঢ়ক : হাগ্ৰামা হেনো বড়ো জাতিৰ শুকুৰ আলী ! ৰ'ব নোৱাৰি চন্দনে কৈয়েই পেলালে

For All Latest Updates

TAGGED:

বি টি চি নিৰ্বাচনHAGRAMA CRITICIZED KAMPA BORGOYARYইটিভি ভাৰত অসমBTC ELECTION 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.