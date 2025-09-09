মোৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলি লাভ নাই, খাম্পা হাৰিবই : হাগ্ৰামা মহিলাৰী
নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে হাগ্ৰামা ।
বঙাইগাঁও : ইখনৰ পিছত সিখন নিৰ্বাচনী সভাত হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাই উপস্থিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী । স্বভাৱ সুলভ ভাষণেৰে ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ চেষ্টা হাগ্ৰামাৰ । মঙলবাৰে ১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিত আয়োজত এখন নিৰ্বাচনী সভাত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগয়াৰীক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে একালৰ সতীৰ্থ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।
এইবেলি বি টি চি নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দেবৰগাঁৱত আৰু চিৰাং জিলাৰ চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিত দুই মহাপ্ৰতাপী প্ৰাক্তন সতীৰ্থৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে খাম্পা বৰগয়াৰীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি কয়, ''হাতীশ্বৰ অঞ্চলত খোৱাপানীৰ লগতে পথৰ অৱস্থা যথেষ্ট বেয়া । মোৰ চৰকাৰৰ দিনত খোৱাপানীৰ বাবে খাম্পা বৰগয়াৰীক বহু টকা দিয়া হৈছিল । কিন্তু খাম্পাই একো কাম কৰা নাই ।''
হাগ্ৰামাই কয়, ''নিৰ্বাচনৰ পিছত স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে দুখন বাছ যোগান দিয়া হ'ব । খাম্পাই মোৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলি লাভ নাই, খাম্পা হাৰিব । ইউ পি পি এলৰ মানুহে খাম্পাক ভোট নিদিয়ে । খাম্পা বৰগয়াৰীক যিখিনি সুবিধা দিয়া হৈছিল আমাৰ দিনত সেইখিনি কাম ৰাইজৰ বাবে কৰা নাই খাম্পাই ।''
''প্ৰমোদ বড়োৱে হেলিকপ্টাৰ লৈ আহিছে । আমাৰ ইয়াত যিমান মানুহ আহিছে তাতকৈ ১০০ গুণ কম আছে প্ৰমোদ বড়োৰ সভাত । প্ৰমোদ বড়োৱে কাম কৰা নাই । সদায় মানুহক ঠগাই থাকে, যাৰ বাবে তেওঁৰ সভাত মানুহ নাহে ।'' হাগ্ৰামাই কয় ।
তেওঁ আৰু কয়, ''প্ৰমোদ বড়োৰ সভাত ৫০০ টকাৰ বিনিময়ত মানুহ লৈ আহে । আমি কাকো টকা দিম বুলি মাতি লৈ নাহো ৷ আমি টকা নিদিওঁ, কেৱল গাড়ী দিওঁ ।''
উল্লেখ্য যে ২২ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বি টি চিৰ ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে সাজু হৈছে ৩১৬ গৰাকী দলীয় আৰু নিৰ্দলীয় প্রার্থী । পিছে ২২ ছেপ্টেম্বৰত জনতা জনাৰ্দনে কাৰ পক্ষত ৰায় দিয়ে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় ।