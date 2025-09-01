কোকৰাঝাৰ: অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰত হ’ব বি টি চি নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিচতেই বড়োভূমিৰ নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম হৈ পৰিছে । ইতিমধ্য়ে প্ৰায়ভাগ দলেই ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা । বিপিএফেও প্ৰথম দুখন তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিচত দেওবাৰে নিশা দলটোৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে অন্তিমখন তালিকা ।
চিৰাং জিলাৰ কাজলগাঁৱৰ বিপিএফ কাৰ্যালয়ত দেওবাৰে নিশা সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সংবাদমেলযোগে ছয়জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ অন্তিমখন তালিকা ঘোষণা কৰে । বিপিএফে ঘোষণা কৰা অন্তিমখন তালিকাত দলটোৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীও আছে । এই তালিকা অনুসৰি ১৪ নম্বৰ চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিত বিপিএফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।
তালিকাত স্থান লাভ কৰা আন পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ’ল ৭ নম্বৰ ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিত এজামুল হক, ৯ নম্বৰ বনৰগাঁও সমষ্টিত যুৱিৰাজ বসুমতাৰী, ২৪ নম্বৰ মুছলপুৰ সমষ্টিত প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য আনছুমৈ খুংগুৰ বড়ো,২৫ নম্বৰ বাগানপাৰাত বিপিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম, ২৭ নং নাগ্ৰীজুলি সমষ্টিত ড৹ উত্তম দাস, ৩৫নং মুদৈবাৰী সমষ্টিত প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য জগদীশ সৰকাৰ আৰু ৩৬ নং হৰিশিঙা সমষ্টিত ত্ৰিদিপ দৈমাৰী ।
আমি ২০+ আসন পাম :
প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, “যিহেতু বিপিএফ দলে কাৰো লগত মিত্ৰতা কৰা নাই সেই কাৰণে আমি ২০+ আসন পাম । বিজেপিৰ কোনো নেতাৰ লগত আমি কথা পতা নাই । আমাক বদনাম কৰিবলৈ মানুহে এইবোৰ কৈ আছে । কিন্তু বিপিএফে কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰা নাই আৰু নকৰে ।” লগতে বিজেপি, কংগ্ৰেছ বা আন দলক সমালোচনা নকৰো বুলি মন্তব্য় কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়,"মই ইউপিপিএলৰ কথাহে কম । শাসকীয় দলৰ পৰা হেজাৰ হেজাৰ লোক বিপিএফত আহি আছে এয়া লক্ষণীয় ।"
চন্দন আৰু খাম্পাক নেখেলিবলৈ অনুৰোধ হাগ্ৰামাৰ :
আনপিনে এসময়ৰ সতীৰ্থ খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু চন্দন ব্ৰহ্মক ইউপিপিএলৰ লোকে ভোট নিদিয়ে বুলি মন্তব্য কৰি হাগ্ৰামাই কয়," চন্দন আৰু খাম্পাই মনোনয়ন নিদিলে আৰমত বহি থাকিব পাৰিব । হাৰিলে মান-সন্মান নষ্ট হ'ব । এইটোকে চাবৰ বাবে যদি বাট চাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে চন্দন আৰু খাম্পাই মনোনয়ন নিদিয়াটোৱেই ভাল । আমি এতিয়াও সন্মান কৰো । চন্দন আৰু খাম্পাক ইউপিপিএলৰ মানুহে ভোট নিদিয়ে । তেওঁলোকক হৰাবৰ বাবেহে প্ৰাৰ্থী দিছে । চন্দন আৰু খাম্পাক নেখেলিবৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিছো । মই ১৪ নম্বৰ চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হম।”