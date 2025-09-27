পুনৰ এবাৰ বি টি চিৰ ক্ষমতালৈ বি পি এফ-হাগ্ৰামা
৮ আসনৰ আনুষ্ঠানিক ফলাফল নহাকৈয়ে BTCত হাগ্ৰামা নেতৃত্বাধীন বিপিএফৰ 21+ ৷
Published : September 27, 2025 at 8:10 AM IST|
Updated : September 27, 2025 at 9:08 AM IST
গুৱাহাটী : বি টি চি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা শনিবাৰে দ্বিতীয় দিনাও অব্যাহত আছে । হাগ্ৰামা নেতৃত্বাধীন বি পি এফে পুনৰ এবাৰ বি টি চিৰ ক্ষমতালৈ অহাটো নিশ্চিত হৈছে ৷ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ৮ খন আসনৰ আনুষ্ঠানিক ফলাফল বৰ্তমানলৈ ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও বি টি চিত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে বি পি এফে ৷
হাগ্ৰামা নেতৃত্বাধীন বি পি এফ দলে প্ৰয়োজনীয় ২১ ৰ মেজিক নম্বৰ অতিক্ৰম কৰিছে ৷ বি পি এফে ২২খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউ পি পি এলে ৬ খন আৰু বিজেপিয়ে ৪ খনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷ ইফালে বৰ্তমান পৰ্যন্ত এখনো আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল কংগ্ৰেছ দল ৷
উল্লেখ্য যে, বি টি চিত কিং মেকাৰ হোৱাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে যি জোৰদাৰ অভিযান চলাইছিল ৷ আনকি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বি টি আৰত ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল আৰু এখনৰ পাছত আনখন প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু সেয়া নসাৎ কৰিলে বড়োলেণ্ডৰ জনগণে ।
সেইদৰে শাসনত থকা ইউ পি পি এলক এইবাৰ বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে বিশ্বাসত নল'লে । বিগত নিৰ্বাচনত বি টি আৰৰ ৰাইজে বি পি এফক উৎখাত কৰি ইউ পি পি এলক বিজেপিৰে মিত্রতা কৰি শাসনৰ বাঘজৰী লোৱাৰ সুবিধা কৰি দিছিল । কিন্তু এইবাৰ বড়োভূমিৰ ৰাইজে পুনৰ বি পি এফৰ প্ৰতি আস্থা পোষণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হোৱাৰ পাছত বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন প্ৰথমটো পৰীক্ষা আছিল গৌৰৱ গগৈ । কিন্তু এই পৰীক্ষাত বিফল হ'ল গৌৰৱ গগৈ । কাৰো লগত মিত্রতা নকৰি কংগ্ৰেছ দলে ৪০ খন আসনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল যদিও এখনো আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । এক কথাত অগ্ৰগতিৰ তালিকাতে নাহিল কংগ্ৰেছ ।
