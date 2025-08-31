ETV Bharat / politics

বি টি চি নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ বিজেপিৰ; জানক কোনে ক'ৰ পৰা কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা - BTR ELECTION 2025

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা । সোমবাৰে দলটোৱে প্ৰকাশ কৰিব দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ।

BTR ELECTION 2025
ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 31, 2025 at 11:22 PM IST

গুৱাহাটী : বি টি চি নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা দেওবাৰে ঘোষণা বিজেপিয়ে । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰা নাছিল তালিকা । অৱশেষত বহু কল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই দেওবাৰে বশিষ্ঠস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰকাশ কৰে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ।

বিজেপিৰ প্ৰথম তালিকাত বি টি চিৰ মুঠ ৪০ টা সমষ্টিৰ ২৮ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিয়া কথা উল্লেখ কৰে শইকীয়াই । লগতে কাইলৈ অৰ্থাৎ সোমবাৰে ৩ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বিজেপিয়ে ।

BTR ELECTION 2025
বি টি চি নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ বিজেপিৰ (ETV Bharat Assam)
BTR ELECTION 2025
বি টি চি নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ বিজেপিৰ (ETV Bharat Assam)

বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰথম তালিকাৰ প্ৰাৰ্থীসকল...

  1. ১ নং পৰ্বতঝোৰা(এছ টি): বনীন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰী
  2. ২ নং গোমা : সজল সিং
  3. ৪ নং যমদুৱাৰ (এছ টি) সমষ্টি - ৰাহুল নাৰ্জাৰী
  4. ৫ নং চৰাইবিল (এছ টি) সমষ্টি - গোঁসাই বসুমতাৰী
  5. ৬ নং কচুগাঁও (এছ টি)- মহেশ্বৰ বসুমতাৰী
  6. ৭ নং ফকিৰাগ্ৰাম (নন এছ টি) সমষ্টি - অৰূপ কুমাৰ দে
  7. ৮ নং দোতমা (এছ টি) - মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম
  8. ৯ নং বনৰগাঁও (এছ টি) - ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম
  9. ১২ নং ছালাকাটি (এছ টি) - কবিতা বসুমতাৰী
  10. ১৩ নং চিৰাং (এছ টি) - সমকৰ ব্ৰহ্ম
  11. ১৭ নং চবাইঝাৰ (এছ টি) - প্ৰভাত বসুমতাৰী
  12. ১৮ নং মানস চেৰফাং (এছ টি) - সুভাষ বসুমতাৰী
  13. ২০ নং মাথানগুৰী - গৌতম দাস
  14. ২১ নং শালবাৰি (এছ টি)- চক্ৰধৰ দাস
  15. ২২ নং কোকলাবাৰী (এছ টি) সমষ্টি - ৰমেন মদাহী
  16. ২৩ নং দিহীৰা - মানস প্ৰতীম কলিতা
  17. ২৫ নং বাগানপাৰা (এছ টি) - ৰেখা ৰাণী দাস বড়ো
  18. ২৬ নং দৰঙ্গাজুলি (এছ.টি.) - বিজিত গৌৰ নাৰ্জাৰী
  19. ২৭ নং নাগ্ৰীজুলি (নন এছ টি) সমষ্টি - ভজন দাস
  20. ২৯ নং শুক্লাই চেৰফাং (এছ টি) - ৰমেন নাৰ্জাৰী
  21. ৩০ নং গোৰেশ্বৰ (এছ টি) - দেৰহাচাৰ নাৰ্জাৰী
  22. ৩১ নং খৈৰাবাৰী (এছ টি) - মদন ৰাভা
  23. ৩২ নং ভেৰগাঁও (এছ টি) - যৌচাৰাং বড়ো
  24. ৩৩ নং ননৈ চেৰফাং (নন এছ টি) - সঞ্জীত তাঁতী
  25. ৩৪ নং খাইলিং দুৱাৰ (এছ টি) - অৰ্জুন দৈমাৰী
  26. ৩৫ নং মদীবাৰী - দিগন্ত বৰুৱা
  27. ৩৮ নং ভৈৰৱকুণ্ড (এছ টি) - মিনন মুছাহাৰী
  28. ৩৯ নং পাচনৈ সেৰফাং (নন এছ টি) - দীপক মৌৰ

উল্লেখ্য যে বিটিচি নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন হ’ল ২ ছেপ্টেম্বৰ (মঙলবাৰ) ২০২৫ ৷ মনোনয়নৰ পৰীক্ষা আৰু বৈধ মনোনয়নৰ তালিকা প্ৰকাশৰ দিন হ’ল ৪ ছেপ্টেম্বৰ (বৃহস্পতিবাৰ) ২০২৫ ৷ আনহাতে, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ শেষ তাৰিখ হ’ল ৬ ছেপ্টেম্বৰ (শনিবাৰ) ২০২৫ । নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ’ব ৬ ছেপ্টেম্বৰ (শনিবাৰে) ২০২৫ ৷ ভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখ হ’ল ২২ ছেপ্টেম্বৰ (সোমবাৰ) ২০২৫ । ভোটগণনা হ’ব ২৬ ছেপ্টেম্বৰ (শুকুৰবাৰ) ২০২৫ ।

লগতে পঢ়ক : বি টি আৰ নিৰ্বাচন : চাৰিটা সমষ্টিত অগপৰ প্ৰাৰ্থী, কংগ্ৰেছে দিলে ৪০টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী

২২ছেপ্টেম্বৰত বি টি আৰ নিৰ্বাচন : কংগ্ৰেছৰ ৩১ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ

ৰণশিঙা বজাইছে ইউ পি পি এলে, দ্বিতীয়খন দলীয় প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ

বি পি এফৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ, কোনে কোন সমষ্টিত কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ? জানিবলৈ চাওক

