নলবাৰী: ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই নলবাৰীৰ বাকৰিকুছিৰ উচ্ছেদস্থলীত হুংকাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ । নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ জাগাৰাৰ পৰা বৃহৎ বাইক সমদল কৰি বাকৰিকুছিৰ উচ্ছেদস্থলীত উপস্থিত মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্লবৰুৱাসহ এটি বৃহৎ ত্ৰিৰংগা ৰেলীৰ দল । উচ্ছেদস্থলীত নলবাৰী জিলা বিজেপিৰ সভাপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা পুতি বেদখলকাৰীক সকিয়াই দিলে ।
বিৰোধীৰ কথাত বন্ধ নহয় উচ্ছেদ অভিযান:
জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা । খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আকৌ চলিব উচ্ছেদ অভিযান । আজি ত্ৰিৰংগা ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়,"উক্ত বাকৰিকুছি অঞ্চলত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লোক নাছিল । সেয়েহে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লোকক সুৰক্ষা দিবলৈ এই উচ্ছেদ চলি থাকিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে । বাকৰিকুছিৰ বৃহৎ উচ্ছেদ স্থলীত স্থাপন কৰা হ'ব বৃহৎ উদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান ।"
তেওঁ লগতে কয়, "য'ত য'ত অসমৰ অপ-সংস্কৃতিৰ বেদখল হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘৰ ভাঙি উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া চলাই যাব বুলিও মন্তব্য কৰে । এই উচ্ছেদত বিৰোধিতা কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ গৌৰৱ , লুৰীণজ্যোতি গগৈক ৰাহুল গান্ধীৰ ভৰিত ধৰি উচ্ছেদ বন্ধ কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সজাগ হৈছে । খিলঞ্জীয়াক ভূমি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিবই । আনহাতে উৰিয়ামঘাটত লাখ লাখ গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে ।"
ইপিনে উৰিয়ামঘাটত নগাই বেদখল কৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়, "আগ্ৰাসনকাৰীয়ে নগা লোকসকলক মাতি আনি সহযোগ কৰি আহিছিল । যি কথা নগা ভাইসকলে বুজি উঠিছে । নগাসকল আমাৰেই লোক ।"