উচ্ছেদস্থলীত উৰুৱালে ত্ৰিৰংগা, বেদখলকাৰীক হুংকাৰ বিজেপিৰ - INDEPENDENCE DAY 2025

নলবাৰীৰ উচ্ছেদস্থলীত পতাকা পুতি পুনৰ বেদখলকাৰীক হুংকাৰ বিজেপিৰ । নলবাৰীৰ বাকৰিকুছিৰ উচ্ছেদস্থলীত ত্ৰিৰংগা ৰেলী উলিয়াই উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ।

Nalbari Triranga Rally in Eviction Land by Jayanta MallaBarua and BJP
উচ্ছেদস্থলীত উৰুৱালে ত্ৰিৰংগা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 8:49 PM IST

নলবাৰী: ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই নলবাৰীৰ বাকৰিকুছিৰ উচ্ছেদস্থলীত হুংকাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ । নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ জাগাৰাৰ পৰা বৃহৎ বাইক সমদল কৰি বাকৰিকুছিৰ উচ্ছেদস্থলীত উপস্থিত মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্লবৰুৱাসহ এটি বৃহৎ ত্ৰিৰংগা ৰেলীৰ দল । উচ্ছেদস্থলীত নলবাৰী জিলা বিজেপিৰ সভাপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা পুতি বেদখলকাৰীক সকিয়াই দিলে ।

বিৰোধীৰ কথাত বন্ধ নহয় উচ্ছেদ অভিযান:

জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা । খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আকৌ চলিব উচ্ছেদ অভিযান । আজি ত্ৰিৰংগা ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়,"উক্ত বাকৰিকুছি অঞ্চলত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লোক নাছিল । সেয়েহে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লোকক সুৰক্ষা দিবলৈ এই উচ্ছেদ চলি থাকিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে । বাকৰিকুছিৰ বৃহৎ উচ্ছেদ স্থলীত স্থাপন কৰা হ'ব বৃহৎ উদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান ।"

উচ্ছেদস্থলীত উৰুৱালে ত্ৰিৰংগা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "য'ত য'ত অসমৰ অপ-সংস্কৃতিৰ বেদখল হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘৰ ভাঙি উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া চলাই যাব বুলিও মন্তব্য কৰে । এই উচ্ছেদত বিৰোধিতা কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ গৌৰৱ , লুৰীণজ্যোতি গগৈক ৰাহুল গান্ধীৰ ভৰিত ধৰি উচ্ছেদ বন্ধ কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সজাগ হৈছে । খিলঞ্জীয়াক ভূমি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিবই । আনহাতে উৰিয়ামঘাটত লাখ লাখ গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে ।"

Nalbari Triranga Rally in Eviction Land by Jayanta MallaBarua and BJP
বৃহৎ বাইক সমদল কৰি বাকৰিকুছিৰ উচ্ছেদস্থলীত উপস্থিত মন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

ইপিনে উৰিয়ামঘাটত নগাই বেদখল কৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়, "আগ্ৰাসনকাৰীয়ে নগা লোকসকলক মাতি আনি সহযোগ কৰি আহিছিল । যি কথা নগা ভাইসকলে বুজি উঠিছে । নগাসকল আমাৰেই লোক ।"

