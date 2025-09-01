ETV Bharat / politics

লখিমপুৰতো বিজেপিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিচ্ছবিত সানিলে ক'লা ৰং - BJP PROTEST

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাতৃক লৈ অশালীন মন্তব্য কৰা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰত বিজেপি দলৰ প্ৰতিবাদ ।

BJP protest against congress in Lakhimpur
লখিমপুৰতো বিজেপিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিচ্ছবিত সানিলে ক'লা ৰং (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 1, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read

লখিমপুৰ: বিহাৰত 'ভোটাৰ অধিকাৰ যাত্ৰা'ৰ সময়ত কংগ্ৰেছ নেতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃক উদ্দেশ্যি কৰা অশালীন মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে জিলা জিলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।

তাৰ অংশ হিচাপে সোমবাৰে লখিমপুৰ নগৰৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বিজেপিৰ শতাধিক নেতা-কৰ্মী । হাতত ল'লে ৰাহুল গান্ধীৰ ক'লা ৰং সনা প্ৰতিচ্ছবি । জিলা কংগ্রেছৰ কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱন ঘেৰাও কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল যদিও বিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আৰক্ষীয়ে বাধা দিলে । জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড স্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা দিয়ে ।

কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰত বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

হাতে হাতে দলীয় পতাকা আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ক'লা ৰং সনা প্ৰতিচ্ছবি লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী শ্ল'গান দিয়ে বিজেপি কৰ্মীসকলে । বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা আৰু মহিলা মৰ্চাৰো শতাধিক কৰ্মীয়ে এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

প্ৰতিবাদত অংশ লৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়, "ৰাহুল গান্ধী তথা কংগ্ৰেছৰ এনে নাৰীৰ প্ৰতি অপমানসূচক মন্তব্য কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব । ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰী সমাজৰ ওচৰত তেওঁ ক্ষমা খোজক । কংগ্রেছ এটা ভাৰত বিৰোধী শক্তি । এই শক্তিক উৎখাত কৰিবলৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছো । ৰাহুল গান্ধীক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰক । তেওঁ ভুল স্বীকাৰ কৰি নাৰী সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক । নহ'লে নাৰী সমাজে দুৰ্গা, কালীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃকেই নহয়, ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী মাতৃক সন্মান কৰিবলৈ শিকক । নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে বিৰোধী দলপতিৰ পদ ত্যাগ কৰক ।"

এই প্ৰতিবাদত জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শ্যামল শৰ্মা, যুৱ আয়োগৰ সদস্য ঋষিৰাজ হাজৰিকাৰ লগতে যুৱ আৰু মহিলা মৰ্চাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে গুৱাহাটীত বিজেপি দলে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :বিৰোধী নহয় ৰাজপথত প্ৰতিবাদ শাসকীয় বিজেপিৰ; কিন্তু কিয় ? - BJP PROTEST

লখিমপুৰ: বিহাৰত 'ভোটাৰ অধিকাৰ যাত্ৰা'ৰ সময়ত কংগ্ৰেছ নেতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃক উদ্দেশ্যি কৰা অশালীন মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে জিলা জিলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।

তাৰ অংশ হিচাপে সোমবাৰে লখিমপুৰ নগৰৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বিজেপিৰ শতাধিক নেতা-কৰ্মী । হাতত ল'লে ৰাহুল গান্ধীৰ ক'লা ৰং সনা প্ৰতিচ্ছবি । জিলা কংগ্রেছৰ কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱন ঘেৰাও কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল যদিও বিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আৰক্ষীয়ে বাধা দিলে । জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড স্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা দিয়ে ।

কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰত বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

হাতে হাতে দলীয় পতাকা আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ক'লা ৰং সনা প্ৰতিচ্ছবি লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী শ্ল'গান দিয়ে বিজেপি কৰ্মীসকলে । বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা আৰু মহিলা মৰ্চাৰো শতাধিক কৰ্মীয়ে এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

প্ৰতিবাদত অংশ লৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়, "ৰাহুল গান্ধী তথা কংগ্ৰেছৰ এনে নাৰীৰ প্ৰতি অপমানসূচক মন্তব্য কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব । ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰী সমাজৰ ওচৰত তেওঁ ক্ষমা খোজক । কংগ্রেছ এটা ভাৰত বিৰোধী শক্তি । এই শক্তিক উৎখাত কৰিবলৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছো । ৰাহুল গান্ধীক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰক । তেওঁ ভুল স্বীকাৰ কৰি নাৰী সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক । নহ'লে নাৰী সমাজে দুৰ্গা, কালীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃকেই নহয়, ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী মাতৃক সন্মান কৰিবলৈ শিকক । নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে বিৰোধী দলপতিৰ পদ ত্যাগ কৰক ।"

এই প্ৰতিবাদত জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শ্যামল শৰ্মা, যুৱ আয়োগৰ সদস্য ঋষিৰাজ হাজৰিকাৰ লগতে যুৱ আৰু মহিলা মৰ্চাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে গুৱাহাটীত বিজেপি দলে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :বিৰোধী নহয় ৰাজপথত প্ৰতিবাদ শাসকীয় বিজেপিৰ; কিন্তু কিয় ? - BJP PROTEST

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI MOTHER ABUSE CONTROVERSYCONGRESSLAKHIMPURইটিভি ভাৰত অসমBJP PROTEST

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.