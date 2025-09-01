লখিমপুৰ: বিহাৰত 'ভোটাৰ অধিকাৰ যাত্ৰা'ৰ সময়ত কংগ্ৰেছ নেতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃক উদ্দেশ্যি কৰা অশালীন মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে জিলা জিলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।
তাৰ অংশ হিচাপে সোমবাৰে লখিমপুৰ নগৰৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বিজেপিৰ শতাধিক নেতা-কৰ্মী । হাতত ল'লে ৰাহুল গান্ধীৰ ক'লা ৰং সনা প্ৰতিচ্ছবি । জিলা কংগ্রেছৰ কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱন ঘেৰাও কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল যদিও বিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আৰক্ষীয়ে বাধা দিলে । জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড স্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা দিয়ে ।
হাতে হাতে দলীয় পতাকা আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ক'লা ৰং সনা প্ৰতিচ্ছবি লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী শ্ল'গান দিয়ে বিজেপি কৰ্মীসকলে । বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা আৰু মহিলা মৰ্চাৰো শতাধিক কৰ্মীয়ে এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
প্ৰতিবাদত অংশ লৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়, "ৰাহুল গান্ধী তথা কংগ্ৰেছৰ এনে নাৰীৰ প্ৰতি অপমানসূচক মন্তব্য কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব । ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰী সমাজৰ ওচৰত তেওঁ ক্ষমা খোজক । কংগ্রেছ এটা ভাৰত বিৰোধী শক্তি । এই শক্তিক উৎখাত কৰিবলৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছো । ৰাহুল গান্ধীক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰক । তেওঁ ভুল স্বীকাৰ কৰি নাৰী সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক । নহ'লে নাৰী সমাজে দুৰ্গা, কালীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃকেই নহয়, ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী মাতৃক সন্মান কৰিবলৈ শিকক । নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে বিৰোধী দলপতিৰ পদ ত্যাগ কৰক ।"
এই প্ৰতিবাদত জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শ্যামল শৰ্মা, যুৱ আয়োগৰ সদস্য ঋষিৰাজ হাজৰিকাৰ লগতে যুৱ আৰু মহিলা মৰ্চাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে গুৱাহাটীত বিজেপি দলে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।
