গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন ঘনে ঘনে সলনি হৈছে নিৰ্বাচনী সমীকৰণ । বি টি আৰৰ শাসনভাৰ নিজৰ হাতলৈ অনাৰ বাবে বিজেপিয়ে আগ্রাসী মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই ক্ষীপ্র গতিত সলনি হৈছে বি টি আৰৰ ৰাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ।
প্রথম অৱস্থাত বিজেপিয়ে বড়োলেণ্ডত 'কিং মেকাৰ' হোৱাৰ লক্ষ্যৰে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল যদিও পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত শাসকীয় দলটোৱে কিং মেকাৰৰ বিপৰীতে শাসনভাৰ লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । সেই অনুসৰি নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰত নামি পৰিছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ।
বড়োভূমিত দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰি তোলাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগ্রাসী ৰূপত বিৰতি নোলোৱাকৈ এখনৰ পাছত আনখনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি আন দলৰ শিবিৰত কঁপনিৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এগৰাকী মুখপাত্রই জনোৱা মতে প্ৰথম অৱস্থাত বিজেপিয়ে বি টি আৰৰ ৪০ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ২৫-৩০ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ভাবিছিল যদিও এতিয়া এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । দলটোৱে ৩৮ খন আসনতে প্রার্থী থিয় কৰোৱাৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰি আগবাঢ়িছে । অৱশ্যে বিজেপিয়ে ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্রমোদ বড়ো আৰু বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্রার্থী থিয় নকৰায় । ইয়াৰ বাহিৰে সকলো সমষ্টিতে প্রার্থী থিয় কৰোৱাৰ বাবে প্রস্তুতি চলাইছে ।
মুখপাত্রগৰাকীয়ে জনোৱা মতে ইতিমধ্যে প্রতিখন জিলাৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া পর্যবেক্ষকসকলে নিজৰ নিজৰ প্রতিবেদন দাখিল কৰিছে । সেই অনুসৰি দলটোৱে চলিত মাহৰ ভিতৰতে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্রকাশ কৰিব ।
উল্লেখ্য যে চলিত মাহতেই নির্বাচন আয়োগে বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব । ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষ সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দুর্গাপূজাৰ পূৰ্বে বি টি আৰৰ নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হোৱাটো বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰখনে । সেয়েহে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহত বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
কামত অহা নাই এবছুৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ
বিজেপিৰ আগ্রাসী মনোভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বড়ো ৰাজনৈতিক দলৰ হাততে যাতে বি টি আৰৰ ক্ষমতা থাকে, তাৰ বাবে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফক একত্ৰিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাই আহিছে । কিন্তু এই চেষ্টাত সফল হ'ব পৰা নাই এবছু । এবছুৰ এনে চেষ্টাৰ মাজতেই হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বি পি এফে ইতিমধ্যে ২১টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ কৰিছে ।
বিজেপিৰ আগ্রাসী মনোভাৱ দেখি বি টি আৰৰ ৰাজনীতিৰ মূল দল ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ দল কাৰ্যতঃ শংকিত হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে বড়ো ৰাজনীতিত সদায়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কৰি থকা এবছুৱে দুয়োটা ৰাজনৈতিক দলক একত্ৰিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে । কিয়নো এবছুৱে বুজি উঠিছে যে যদিহে বিজেপিয়ে বি টি আৰ দখল কৰে তেনেহ'লে অনাগত দিনত আঞ্চলিক দল ইউ পি পি এল আৰু বি পি এলৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰিব । সেয়েহে এবছুৱে দুয়োটা দল একত্রিত কৰাৰ বাবে এখন অভিৱৰ্তনৰো আয়োজন কৰিছে । অৱশ্যে সময়েহে ক'ব এবছুৰ এই চেষ্টা কিমানদূৰ সফল হয় ।
ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রীৰ
লক্ষণীয় বিষয় যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰৰ বি টি আৰ নিৰ্বাচন বিজেপিয়ে অকলেই খেলিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগতে বিজেপিয়ে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি নলয় বুলি ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু এই ঘোষণাৰ পাছতো শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰোক্ষভাৱে দল দুটাক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বি টি আৰত অস্ত্ৰৰ ঝনঝননিত ভোট নহয়, এতিয়া নমস্কাৰ লৈ ভোট খোজাৰ দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি নিজৰ মন্তব্যত সদৰী কৰিছিল । আনকি বি টি আৰৰ ভি চি ডি চিসমূহ বৰালি মাছৰ দৰে হোৱা বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্র আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ বৰালি মাছৰ পেটলৈ যায় বুলি কটাক্ষ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰাজ্যত টকা নিদিয়াকৈ, নোখোৱাকৈ চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিয়াৰ দৰে কোকৰাঝাৰতো টকা নোখোৱাকৈ চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি সদৰী কৰিছে ।
ইউ পি পি এলে বি টি আৰত উন্নয়ন সাধন কৰিছে যদিও এতিয়াও বহুখিনি বাকী আছে বুলি সদৰী কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে জনসভাত এইবাৰ সম্পূর্ণ উন্নয়নৰ বাবে বিজেপিক নির্বাচনত জয়ী কৰাবলৈ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছে ।
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে নাম নোলোৱাকৈয়ে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলক আক্ৰমণ কৰাক লৈ দুয়োটা দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে । ইতিমধ্যে দল দুটাই বিজেপিক প্রত্যাক্রমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত অনাগত দিনত বি টি আৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট অধিক গৰম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বি টি আৰবাসীক আকৰ্ষণ কৰাৰ প্ৰয়াস মুখ্যমন্ত্রীৰ
পৰিষদীয় নির্বাচনক লৈ বড়োলেণ্ডৰ পৰিৱেশ ক্রমাৎ গৰম হৈ পৰিছে । শাসকীয় দল বিজেপিয়ে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলৰ বিৰোধিতা নকৰাকৈয়ে অতি কৌশলৰে বি টি আৰ দখলৰ অংক কৰিছে । সেনাপতি হিচাপে ৰণক্ষেত্ৰত নামি পৰিছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা । মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিজেপিক কোকৰাঝাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাই ঘোষণা কৰিছে যে বিজেপি শাসনলৈ আহিলে বি টি আৰত নাথাকিব কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীৰ নাগৰিক ।
বিধানসভাৰ পূৰ্বে ছেমি ফাইনেলৰ ৰূপত বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন
ইফালে ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ বাবে বি টি আৰ নিৰ্বাচন একপ্রকাৰ ছেমি ফাইনেল হৈ পৰিছে । কিয়নো বি টি আৰত কমেও পোন্ধৰটা বিধানসভা সমষ্টি আছে । সেয়েহে উক্ত বিধানসভাৰ সমষ্টিকেইটাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই বি টি আৰ নির্বাচনক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে । ইফালে প্রতিদিনেই বড়োলেণ্ডত জনসভাত অংশগ্রহণ কৰা মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিজেপিৰ বাবেহে বড়োলেণ্ডৰ উন্নতি হৈছে বুলি মতপ্ৰকাশ কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্রীৰ মতে ২০১৪ চনৰ পাছত বি টি চিত যিমানবোৰ কাম হৈছে, সেয়া একমাত্র বিজেপিৰ কাৰণে হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে প্রকাশ কৰিছে যে যদি এইবাৰ বি টি আৰ বিজেপিৰ হাতলৈ যায় তেনেহ'লে বড়োলেণ্ডৰ পৰিৱেশেই সলনি হৈ পৰিব ।
আনহাতে বি টি আৰ অঞ্চলত বড়ো জাতিৰ উপৰি বাঙালী, সংখ্যালঘু আৰু আদিবাসী জনজাতিৰ ভোটাৰসকলক লক্ষ্য কৰি 'সাৰ্বজনীন উন্নয়ন আৰু সংহতি' ৰ কথাৰে বিজেপিয়ে ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । ইয়াৰ সমানে সমানে দলটোৱে স্থানীয় নতুন মুখৰ নেতাসকলক লৈ প্ৰচাৰত নামিছে । আনকি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰৰ দিশটোত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছে । শাসকীয় দলটোৱে বি টি আৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ভিডিঅ', গীত-মাত আদিও প্ৰস্তুত কৰিছে ।
এনে পৰিস্থিতিত ধনে-জনে শক্তিমান বিজেপিৰ কঠোৰ স্থিতিয়ে শংকিত কৰি তুলিছে বিৰোধী দলবোৰক । অৱশ্যে বিজেপিৰ এই ৰণনীতি কিমানদূৰ সফল হ'ব সেয়া সময়েহে ক'ব ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰকাশ পালে বি টি আৰ নিৰ্বাচনৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা - BTC ELECTION 2025