বিহাৰ নিৰ্বাচন ২০২৫ : হেলিকপ্টাৰেৰে চমক দেখুৱাবলৈ সাজু শাসক-বিৰোধী
পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক হেলিকপ্টাৰ বুকিং কৰিছে বিহাৰৰ ৰাজনৈতিক দলে । প্ৰচাৰৰ সময়ত প্ৰতিদিনে শাসক-বিৰোধীৰ নেতাই আকাশেৰে ঘূৰিব ।
Published : September 8, 2025 at 2:30 PM IST
পাটনা: আকাশত উৰাৰ মন বিহাৰৰ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলৰ ! কাৰণ নিৰ্বাচন সমাগত । কিছুদিনৰ ভিতৰতে প্ৰচাৰো আৰম্ভ হ'ব । ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ বাবে কোনে কিমান হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাব পাৰিব তাক লৈও জল্পনা-কল্পনা আৰম্ভ হৈছে । হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে দলসমূহে একপ্ৰকাৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শনৰো চেষ্টা কৰিব । সেয়ে শাসক-বিৰোধী সকলোৱে উদ্যমেৰে বুকিং কৰিছে হেলিকপ্টাৰ ।
২০২০ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো দলসমূহে হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল । কিন্তু বৰ্তমানৰ দৰে ব্যাপকভাৱে নহয় । ক'ভিড মহামাৰীৰ বাবে হেলিকপ্টাৰৰ ভাৰাও কম আছিল, তথাপিও কম সংখ্যক নেতাইহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
কিন্তু পাঁচ বছৰৰ পাছত হেলিকপ্টাৰৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে । কাৰণ জৰাজীৰ্ণ বাট-পথেৰে যাত্ৰা কৰি সময় নষ্ট কৰিব নিবিচাৰে নেতাসকলে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে প্ৰচাৰৰ সময়ত প্ৰতিদিনে বিহাৰ ৰাজ্যিক হেলিপেডৰ পৰা কমেও ২০ খন হেলিকপ্টাৰ উৰা মাৰিব । ইতিমধ্যে নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্স আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকলে হেলিকপ্টাৰ বুকিং কৰিছে ।
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু জে ডি ইউৰ মিত্ৰজোঁটে ডজনৰো অধিক হেলিকপ্টাৰ বুকিং কৰিছে । এন ডি এৰ নেতাসকলে দৈনিক ১৪-১৫ খন হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, ইয়াৰে কমেও ১২ খন হেলিকপ্টাৰ বিজেপি নেতাই ব্যৱহাৰ কৰিব ।
ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকলেও প্ৰচাৰৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ বুকিং কৰিছে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । পাঁচখন হেলিকপ্টাৰেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব বিৰোধী ব্লকটোৱে । দলীয় সূত্ৰৰ মতে কংগ্ৰেছে বুকিং কৰিছে দুখন হেলিকপ্টাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলেও একে সমান হেলিকপ্টাৰ বুকিং কৰি ৰাজ্যজুৰি নেতাসকলে প্ৰচাৰ চলাব ।
একক ইঞ্জিনযুক্ত হেলিকপ্টাৰ বুকিং কৰিলে প্ৰতি ঘণ্টাত ১ লাখৰ পৰা ২ লাখ টকা খৰচ হয়, আনহাতে দ্বৈত ইঞ্জিনযুক্ত হেলিকপ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি ঘণ্টাত ৩ ৰ পৰা ৪ লাখ টকা খৰচ হয় । কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভাৰা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, একক ইঞ্জিনৰ বাবে প্ৰায় ২৫ শতাংশ আৰু দ্বৈত ইঞ্জিনৰ ক্ষেত্ৰত ১০০ শতাংশ । দৈনিক হেলিকপ্টাৰ বুকিং কৰা নেতাসকলে ১৮ শতাংশ জি এছ টিৰ লগতে ৩ ঘণ্টাৰ উৰণৰ খৰচ দিব লাগিব ।
অৰ্থাৎ হেলিকপ্টাৰৰ নামত ৰাজনৈতিক দলসমূহে কোটি কোটি টকা উৰুৱাবলৈ সাজু হৈছে । বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ ভিৰ বাঢ়ে । যেতিয়া কোনো ৰেলীত আকাংক্ষিত ভিৰ নাথাকে, তেতিয়াই নেতাসকলে পাইলটক কিছু সময়ৰ বাবে হেলিকপ্টাৰখন ইফালে সিফালে উৰুৱাই ৰাখিবলৈ কয় ।
এই সন্দৰ্ভত আৰ জে ডি নেতা ৰাজেশ যাদৱে কয় যে তেওঁৰ দলৰ নেতাসকলে সীমিত সম্পদেৰে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আহিছে । তেওঁ কয়, "আমাৰ নেতা লালু প্ৰসাদ যাদৱে এখন ভঙা জীপত উঠিয়ে প্ৰচাৰ চলাইছিল ।"
যাদৱে কয়, "হেলিকপ্টাৰৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো আকাংক্ষা নাই । আমাৰ নেতাসকলে সীমিত সম্পদেৰে যুঁজি জয়ী হৈছে । যুৱক-যুৱতীসকলৰ তেজস্বীজীৰ প্ৰতি সমৰ্থন আছে ।" অৱশ্যে তেওঁ কয় যে তেওঁৰ দলৰ নেতাসকলে হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে অধিক অঞ্চল সামৰি ল'ব পাৰিব ।
ইফালে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ বিনোদ শৰ্মাই কয় যে হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত প্ৰাৰ্থী আৰু নেতাই যিমান পাৰি সিমান বিধানসভা সমষ্টি সামৰি ল'বলৈ সহজ হৈ পৰে । পাটনা বিমানবন্দৰৰ গ্ল'বেল ফ্লাইট ছাৰ্ভিচেছৰ মেনেজাৰ দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰে কয় যে পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনতকৈ ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক দলসমূহে প্ৰচাৰৰ বাবে অধিক হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ।
