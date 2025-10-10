বিহাৰ নিৰ্বাচন : এন ডি এৰ আসন ভাগ-বটোৱাৰক লৈ ১৩ অক্টোবৰত হ'ব পাৰে ডাঙৰ ঘোষণা
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আসন ভাগ-বটোৱাৰা সন্দৰ্ভত এন ডি এ মিত্ৰশক্তি আলোচনাত মিলিত হৈছে । ১৩ অক্টোবৰত যৌথভাৱে আসনৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পাটনা : বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । তাৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে শাসকীয় এন ডি এয়ে বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আসন ভাগ-বটোৱাৰা সন্দৰ্ভত মিত্ৰশক্তিৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় আৰু ১৩ অক্টোবৰত এই সন্দৰ্ভত যৌথভাৱে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সমান্তৰালভাৱে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাও প্ৰকাশ কৰা হ'ব বুলি সূত্ৰই জনাইছে ।
ৰাজ্যখনৰ এন ডি এত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী (বিজেপি), মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ), লোক জনশক্তি পাৰ্টী (ৰাম বিলাস) বা এল জে পি (আৰ), হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চা চেকুলাৰ (এইচএএমএছ) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় লোক মৰ্চা (আৰএলএম) আছে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা এল জে পি (আৰ) নেতা চিৰাগ পাছোৱানক দিল্লীস্থিত বাসগৃহত বিজেপি নেতা নিত্যানন্দ ৰায়ে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছতে আসন ভাগ-বটোৱাৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা বছৰ অনুষ্ঠিত হোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এন ডি এৰ অংশ হিচাপে চিৰাগে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে ৩৫-৪০ খন আসনৰ দাবী জনাই আহিছে ।
আনহাতে হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চা চেকুলাৰ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতন ৰাম মাঝিয়ে নিজৰ দলৰ বাবে ১৫ খন আসন বিচাৰিছে, আনহাতে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য উপেন্দ্ৰ কুশৱাহাই আৰ এল এমৰ বাবে ১০ খন আসন বিচাৰিছে ।
ইফালে বৃহৎ দল ক্ৰমে বিজেপি আৰু জেডিইউয়ে প্ৰায় সমান সমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । অৱশ্যে বিগ ব্ৰাডাৰৰ ভূমিকাৰ বাবে জেডিইউ দলে বিজেপিতকৈ বেছি আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ চৰ্ত ৰাখিছে ।
আসন ভাগ-বটোৱাৰা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতন ৰাম মাঝিয়ে কয়, "এন ডি এত আমাৰ মাত্ৰ ৫ টা দল আছে আৰু সকলোৱে নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে । শুকুৰবাৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে চূড়ান্ত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । তাৰ পিছত বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়লৈ যাব, য'ত অতি সোনকালে আন এখন বৈঠকত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব । ৰাজ্যিক দল হিচাপে নিৰ্বাচন আয়োগে (ইচি) স্বীকৃতি পাবলৈ আমাক হয় ৬ শতাংশ ভোটৰ প্ৰয়োজন নহ'লে ৮ খন আসনত জয়ৰ প্ৰয়োজন ।"
মাঝিয়ে লগতে কয়, "আসন ভাগ-বটোৱাৰক লৈ কিছু বিবাদৰ মাজতো এটা কথা নিশ্চিত যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনত আমাৰ মিত্ৰতা একত্ৰিত আৰু শক্তিশালী । পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেচন সেন্দূৰত তেওঁৰ নেতৃত্বত ভাৰতে নিজৰ ক্ষমতা দেখুৱাইছে । এন ডি এৰ অধীনৰ কোনো সমষ্টিয়ে মিত্ৰতাৰ ক্ষতিৰ বাবে একো নকৰে ।"
বিজেপি দলে বিধানসভা সমষ্টিৰ নিজৰ অংশৰ প্ৰস্তুতিও চূড়ান্ত কৰিছে । আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক জৰীপৰ ভিত্তিত প্ৰতিখন আসনৰ বাবে তিনিজন আটাইতকৈ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু দিল্লীত তেওঁলোকৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব ।
১১ অক্টোবৰত দিল্লীত বিজেপিৰ বিহাৰ ইউনিটৰ মূল গোটৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ পিছত ১২ অক্টোবৰত দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে ধৰি অন্যান্য শীৰ্ষ নেতাসকল উপস্থিত থাকিব ।
উল্লেখ্য যে, ২৪৩ টা সমষ্টিৰে গঠিত বিহাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন দুটা পৰ্যায়ত ক্ৰমে ৬ নৱেম্বৰ আৰু ১১ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে ১৪ নৱেম্বৰত ভোটগণনা কৰা হ'ব ।