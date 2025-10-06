ETV Bharat / politics

বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা: দুটা পৰ্যায়ত হ’ব ভোটগ্ৰহণ

২৪৩ জনীয়া বিহাৰ বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল ২২ নৱেম্বৰত শেষ হ’ব । ২০২০ চনত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন ।

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ (ANI)
By ANI

Published : October 6, 2025 at 5:29 PM IST

নতুন দিল্লী: ২৪৩ জনীয়া বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিলে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে (ই চি আই) । ৬ আৰু ১১ নৱেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত হ’ব ভোটগ্ৰহণ আৰু ১৪ নৱেম্বৰত হ’ব ভোটগণনা ।

১৬ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ’ব সমগ্ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ।

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে সোমবাৰে বিয়লি দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে এই কথা ।

বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী :

  • অধিসূচনা জাৰি : ১০ অক্টোবৰ আৰু ১৩ অক্টোবৰ (প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে)
  • মনোনয়নৰ শেষ তাৰিখ : ১৭ অক্টোবৰ আৰু ২০ অক্টোবৰ
  • মনোনয়ন পৰীক্ষণ : ১৮ অক্টোবৰ আৰু ২১ অক্টোবৰ
  • প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ শেষ তাৰিখ : ২০ অক্টোবৰ আৰু ২৩ অক্টোবৰ
  • ভোটগ্ৰহণ : ৬ নৱেম্বৰ আৰু ১১ নৱেম্বৰ
  • ফলাফল : ১৪ নৱেম্বৰ
  • নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ : ১৬ নৱেম্বৰ

ই চি আয়ে লগতে সাতখন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰ শাসিত অঞ্চলৰ আঠটা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ দিনো ঘোষণা কৰে । নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণাৰ লগে লগে কাৰ্যকৰী হৈছে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ।

ই চি আয়ে বিহাৰত নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি পুনৰীক্ষণ কৰাৰ এদিন পিছতে এই ঘোষণা কৰে । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে কয়, "আমি আমাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাজনৈতিক দল, আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ প্ৰতিনিধিক সাক্ষাৎ কৰিছিলো । বিহাৰৰ নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণ আৰু স্বচ্ছ হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়- "আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়া আৰু বলবৎকাৰী সংস্থাসমূহক হিংসাৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছো আৰু ভুৱা বাতৰিৰ প্ৰতি সময়মতে সঁহাৰি জনাইছো ।" বিহাৰত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭.৪৩ কোটি, যাৰ ভিতৰত ১৪.০১ লাখ ভোটাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ।

