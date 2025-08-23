ভিৱানী (হাৰিয়ানা) : হাৰিয়ানাৰ ভিৱানী জিলাৰ চাং গাঁৱৰ বাসিন্দা জগত সিঙে পুনৰবাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি ৰাজনীতিত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ পৰিচয় দিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে জগত সিঙে তিনিবাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল যদিও প্ৰতিবাৰেই তেওঁৰ মনোনয়ন নাকচ হৈছিল । এইবাৰো তেওঁৰ মনোনয়ন নাকচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কণ্ঠ হোৱাৰ সংকল্প :
জগত সিঙে কয় যে তেওঁ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সমস্যাক এটা ডাঙৰ বিষয় কৰি তোলে । তেওঁৰ মতে কৰ্মচাৰীসকলক ক্ষমতা প্ৰদান নকৰালৈকে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ উন্নতি হ’ব নোৱাৰে । তেওঁৰ সপোন সকলো চৰকাৰী বিভাগৰ খালী পদ পূৰণ কৰা ।
অৱসৰৰ পিছত ৰাজনৈতিক যাত্ৰা :
জগত সিঙে বিদ্যুৎ নিগমত মিটাৰ ৰিডাৰ হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰি ৩৬ বছৰ ২ মাহ বিভিন্ন পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ২০১২ চনত তেওঁ উচ্চ সংমণ্ডল কেৰাণী (UDC) পদৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ পোনপটীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কেতিয়া মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল ?
- ২০১২, ২০১৭ আৰু ২০২২ চনত জগত সিঙে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল ।
- ২০১২ চনত প্ৰণৱ মুখাৰ্জী আৰু পি এ চাংমাৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল ।
- ২০১৭ চনত শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু বিৰোধীৰ মীৰা কুমাৰ মুখামুখি হৈছিল ।
- ২০২২ চনত দ্ৰৌপদী মুৰ্মু শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু যশৱন্ত সিনহা বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ।
প্ৰতিবাৰেই সাংসদৰ সমৰ্থনৰ অভাৱত তেওঁৰ মনোনয়ন বাতিল হৈছিল ।
কিয় বাতিল হয় জগত সিঙৰ মনোনয়ন ?
ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ মনোনয়নৰ বাবে ৫০ জন সাংসদ প্ৰস্তাৱক আৰু ৫০ জন সাংসদ অনুমোদক হিচাপে থকাটো প্ৰয়োজনীয় । আনহাতে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে এই সংখ্যা ২০ + ২০, অৰ্থাৎ মুঠ ৪০ জন সাংসদৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন । জগত সিঙে কোনো সাংসদৰ সমৰ্থন লাভ নকৰে, যাৰ বাবে এইবাৰো তেওঁৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত ।
২ বাৰ লোকসভা আৰু ১ বাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা :
জগত সিঙে দুবাৰকৈ লোকসভাত আৰু এবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । ২০১৯ চনত তেওঁ হাৰিয়ানাৰ ভিৱানী মহেন্দ্ৰগড় লোকসভা আসনৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । য’ত তেওঁ লাভ কৰে ৭৩২টা ভোট । ইয়াৰ পিছত ২০২৪ চনত জগত সিঙে হিছাৰ লোকসভা আসনৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, য’ত তেওঁ ৩৮২টা ভোট লাভ কৰিছিল । ২০২৪ চনত তেওঁ ভিৱানী বিধানসভা আসনৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, য’ত তেওঁ ৭২টা ভোট লাভ কৰিছিল ।
চৰকাৰী নীতি আৰু SYL ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক :
জগত সিঙে স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁ কোনো পদৰ বাবে নহয়, এটা উদ্দেশ্যৰ বাবে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । তেওঁৰ মূল দাবীসমূহ হ’ল-
- সকলো বিভাগৰ খালী পদ নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰে পূৰণ কৰিব লাগে
- এক্সগ্ৰেচিয়া নীতি ৰূপায়ণ কৰিব লাগে
- কৰ্মচাৰীয়ে বোনাছ আৰু পেঞ্চন লাভ কৰিব লাগে
- SYL খালৰ পানী পাকিস্তান নহয়, হাৰিয়ানা আৰু ৰাজস্থানলৈ যাব লাগে