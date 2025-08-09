Essay Contest 2025

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ! শীঘ্ৰে বিস্ফোৰণ ঘটাব বাবুলাল মাৰাণ্ডীয়ে - CM HIMANTA BISWA SARMA

বাবুলাল মৰাণ্ডীৰ এটা পোষ্টে ৰাজনৈতিক জগতত সৃষ্টি কৰিছে আলোড়ন ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচাৰ অভিযোগ উত্থাপন ৷

CM HIMANTA BISWA SARMA
ঝাৰখণ্ডত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2025 at 10:44 PM IST

ৰাঁচী: ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ নিৰ্বাচনৰ সহযোগী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰচা হৈছিল ষড়যন্ত্ৰ ৷ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বাবুলাল মাৰাণ্ডীয়ে । নেতাগৰাকীৰ এই ভাষ্যই ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীয়ে কয় যে এই সমগ্ৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাত ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া জড়িত আছিল, যিয়ে ধনৰ বিনিময়ত দুবাৰকৈ দিল্লী আৰু গুৱাহাটীলৈ আহ-যাহ কৰিছিল ৷

সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট

ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বাবুলাল মাৰাণ্ডীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া এক্সত এটা পোষ্ট কৰি কয় যে এই কথা শীঘ্ৰে প্ৰমাণসহ পোহৰলৈ অনা হ’ব ।

মাৰাণ্ডীয়ে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণক এনে আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে সতৰ্ক হ'বলৈ পৰামৰ্শ দি পোষ্টটোত লিখিছে - ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ জী, এই সকলোবোৰ ঘৃণনীয় কামৰ বিষয়ে আপুনি কিবা জানিছিল নে আপোনাৰ অজ্ঞাতে হৈছিল ? আপুনি এই কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰা উচিত ।’’

‘‘হেমন্ত জী, যিজন বিষয়াই পদ আৰু ধনৰ লোভত দেশৰ শীৰ্ষ পদবীত থকা এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এনে ঘৃণনীয় কাম আৰু ষড়যন্ত্ৰ কৰিবলৈ সাহস কৰিব পাৰে, তেওঁ বেয়া সময় আহিলে নিজৰ সুবিধাৰ বাবেও আপোনাৰ লগত এনেকুৱা ঘৃণনীয় আৰু লেতেৰা কাম কৰিব নোৱাৰে বুলি আপুনি নাভাবেনে ?’’ বুলিও মাৰাণ্ডীয়ে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷

‘‘এটা সময়ত এই লোকসকলে আপোনাৰ কাম-কাজৰ বিশদ বিৱৰণৰ হিচাপ ৰাখিছিল আৰু আপোনাৰ বিৰুদ্ধে সোঁ-বাওঁ দুয়োখন হাতৰ স্বাক্ষৰিত নথি-পত্ৰৰ সৈতে এশৰো অধিক বেনামী অভিযোগ পত্ৰ বিভিন্ন স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ কাম হাতত লৈছিল । এই বিষয়ে বিতংভাৱে জানিবলৈ আপুনি যদি নিজৰ প্ৰতিনিধি নিযুক্তি দিয়ে, তেন্তে ভাল হ’ব আৰু যদি আপোনাৰ এতিয়াও তথ্যৰ অভাৱ, তেন্তে ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক আৰু এই সকলো তথ্য নিজৰ চকুৰে চাব আৰু বুজিব’’ বুলি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি আহ্বান জনায় ৷

বাবুলাল মাৰাণ্ডীৰ সমৰ্থনত দলীয় নেতা

ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি বাবুলাল মাৰাণ্ডীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া এক্সত পোষ্ট কৰা এনে মন্তব্যক শুদ্ধ বুলি অভিহিত কৰি বিজেপিৰ মিডিয়া প্ৰভাৰী শিৱপূজন পাঠকে কয়, ‘‘চৰকাৰে ইয়াৰ তদন্ত এজন অভিজ্ঞ ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা কৰা উচিত । হয়তো এই সকলোবোৰ দেখাৰ পিছত চকু মেল খাব আৰু তেওঁলোকৰ আঁচলত লুকাই থকা সাপবোৰ চিনাক্ত কৰাত কোনো সমস্যা নহ’ব ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি বাবুলাল মাৰাণ্ডীয়ে যিদৰে এই গোচৰত প্ৰমাণ থকাৰ কথা কৈছে, এই বিষয়টো যে গুৰুতৰ আৰু চৰকাৰে ইয়াক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা উচিত, সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।’’

এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিৱপূজন পাঠকে কয় যে বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাপ্তি ঘটাৰ ইমানদিন পিছত এই কথা প্ৰকাশ কৰাৰ আঁৰৰ কাৰণ আৰু প্ৰমাণ দাঙি ধৰাৰ বাবে সক্ষম বুলি কোৱাটোৱে সূচাইছে যে এই ঘটনা নিশ্চয়কৈ সংঘটিত হৈছে ৷ গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা উচিত ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, গোৰেশ্বৰত অনুষ্ঠিত এখন জনসভাৰ শেষত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা মুখামুখিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘ঝাৰখণ্ডৰ যেতিয়া ইলেকচন হৈ আছিলে, তেতিয়া দুগৰাকী মহিলাক মোৰ অফিচলৈকে পঠিওৱা হৈছিলে আৰু মোৰ লগত তেওঁলোকে অলপ বেলেগ ধৰণে কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিছিলে ৷ তেতিয়া মোৰ অলপমান সন্দেহ হৈছিল ৷ তেওঁলোকক যিধৰণে বিদায় দিব লাগে মই বিদায় দিছিলো ৷ এতিয়া ৰাতিপুৱা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বাবুলাল মাৰাণ্ডীয়ে এটা টুইট কৰিছে যে মোক কৰ’বাত ফচাবৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছিল বুলি ৷ বিষয়টো মই ডিটেইলছ নাজানো ৷ মই মাত্ৰ টুইটটো পঢ়িছো ৷ কাৰণ মই ইতিমধ্যে মিটিঙত ওলাই আহিলো ৷ ৰাতি মই বাবুলাল মাৰাণ্ডীৰ লগত কথা পাতিম, তেতিয়া মই গোটেই কথাখিনি গম পাম ৷’’

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

আনহাতে, গোৰেশ্বৰত অনুষ্ঠিত এখন জনসভাৰ শেষত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা মুখামুখিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘ঝাৰখণ্ডৰ যেতিয়া ইলেকচন হৈ আছিলে, তেতিয়া দুগৰাকী মহিলাক মোৰ অফিচলৈকে পঠিওৱা হৈছিলে আৰু মোৰ লগত তেওঁলোকে অলপ বেলেগ ধৰণে কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিছিলে ৷ তেতিয়া মোৰ অলপমান সন্দেহ হৈছিল ৷ তেওঁলোকক যিধৰণে বিদায় দিব লাগে মই বিদায় দিছিলো ৷ এতিয়া ৰাতিপুৱা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বাবুলাল মাৰাণ্ডীয়ে এটা টুইট কৰিছে যে মোক কৰ’বাত ফচাবৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছিল বুলি ৷ বিষয়টো মই ডিটেইলছ নাজানো ৷ মই মাত্ৰ টুইটটো পঢ়িছো ৷ কাৰণ মই ইতিমধ্যে মিটিঙত ওলাই আহিলো ৷ ৰাতি মই বাবুলাল মাৰাণ্ডীৰ লগত কথা পাতিম, তেতিয়া মই গোটেই কথাখিনি গম পাম ৷’’

