ECI ৱেবচাইটত বৰ্তমানো উপলব্ধ নহয় ২০ আঞ্চলিক দলৰ সম্পূৰ্ণ বাজেট প্ৰতিবেদন

ECI ৱেবচাইটত বৰ্তমানো উপলব্ধ নহয় ২০ আঞ্চলিক দলৰ সম্পূৰ্ণ বাজেট প্ৰতিবেদন
ECI ৰ বিবৃতিত প্ৰকাশ বিস্ফোৰক তথ্য । ৬০ টা আঞ্চলিক দলৰ লগত নাম সাঙোৰ খালে বি পি এফৰ । কিন্তু কিয় ?
Published : September 10, 2025 at 10:27 PM IST
নতুন দিল্লী: বড়োভূমিত বৃদ্ধি পাইছে নিৰ্বাচনী উত্তেজনা । আন আন ৰাজনৈতিক দলৰ দৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বি পি এফ দলেও তুংগত তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । এনে সময়তে বি পি এফৰ বিৰুদ্ধে আহিছে এক বিস্ফোৰক অভিযোগ ৷
ADR ৰ ৰিপ'ৰ্ট দাখিল কৰা নাই বি পি এফে । আন ২০ টা ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে বি পি এফে বৰ্তমানো দাখিল কৰা নাই বাজেট প্ৰতিবেদন । প্ৰতিবেদন দাখিল নকৰিলে এ আই ইউ ডি এফ, এ জি পিয়েও ।
ৰাজনৈতিক দলৰ ধন সংগ্ৰহৰ কোনো মাধ্যম নাথাকে ৷ সেয়েহে উত্তৰ দিয়া আৰু পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ । এনে সময়ত কম্প্ৰিহেন্সিভ আৰু পৰিস্কাৰ একাউণ্টেড মেথড আৰু ব্যৱস্থা থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, যি দলসমূহৰ বাস্তৱিক বিত্তীয় স্থিতি পোহৰলৈ আনে ।
ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ১৯ নৱেম্বৰ ২০১৪ ত সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ অধ্যক্ষ/মুখ্য সচিবলৈ পত্ৰযোগে তেওঁলোকক নিজৰ বাজেট প্ৰতিবেদনৰ তথ্য দাখিল কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি উল্লেখ কৰিছিল ।
এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ADR য়ে ২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষৰ মাজতে ৬০ টা আঞ্চলিক দলৰ ভিতৰ ৪০ টা দলে সম্পূৰ্ণ কৰা আয়-ব্যয়ৰ বিশ্লেষণ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে অপনা দল(চৌনীলাল), এ আই এফ বি, এ আই এন আৰ চি, এ আই এ ডি এম কে, এ আই এম আই এম, এ আই ইউ ডি এফ, আজচু পাৰ্টী, এ জি পি, বি জে ডি, বি আৰ এছ, চি পি আই, চি পি আই(এম এল), ডি এম কে, ডি এম ডি কে, জি এফ পি, আই এন এল ডি জে ডি(এছ), জে ডি(ইউ), জে জে পি, জে কে পি ডি পি, জে এম এম. কে চি(এম), এল জে পি(ৰামবিলাস), এম জি পি, এম এন এছ. এম এন এফ, এন ডি পি পি, এন পি এফ, পি পি এ, ৰাষ্ট্ৰীয় লোকতান্ত্ৰিক পাৰ্টী, ৰিভ'ল্যুশ্যনৰী পাৰ্টী, এছ এ ডি, এছ ডি এফ, এছ কে এম, এছ পি, টি ডি পি, টি এম পি, ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ আৰু জেদ পি এম ।
২০ টা আঞ্চলিক দলৰ বাজেট প্ৰতিবেদন উপলব্ধ নাই:
আঞ্চলিক দলৰ বাজেট প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ আছিল, ৩১ অক্টোবৰ ২০২৪ । ২০ টা দলে নিজৰ লেখপৰীক্ষা সময়ত প্ৰস্তুত কৰিছিল ৷ ইয়াৰে ২০ টা দলে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰোঁতে বহুদিন লগালে । ২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ৩১৩ দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো ২০ টা দলৰ বাজেট প্ৰতিবেদন নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবচাইটত উপলব্ধ নহ'ল ।
কোনকেইটা আঞ্চলিক দলৰ বাজেট প্ৰতিবেদন উপলব্ধ নাই:
ADR ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি যিসমূহ আঞ্চলিক দলৰ প্ৰতিবেদন নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবচাইটত উপলব্ধ নাই । ইয়াৰ ভিতৰত আছে নেশ্যনেল পাৰ্টী, ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল, ৰাষ্ট্ৰীয় লোক সমতা পাৰ্টী, জনতা কংগ্ৰেছ ছত্তীশগড় (জে), জম্মু-কাশ্মীৰ নেশ্যনেল কন্ফ্ৰেন্স, জম্মু-কাশ্মীৰ নেশ্যনেল পেন্থৰ্ছ পাৰ্টী, পিপুলচ ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট, বইচ অৱ দ্যা পিপল পাৰ্টী, ইউনাইটেড ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টী, ইণ্ডিজিনচ পিপলচ ফ্ৰণ্ট অৱ ত্ৰিপুৰা, ৰিভ'লোশ্যন ছ'চিয়েলিষ্টট পাৰ্টী আৰু এন চি পি(শাৰদচন্দ্ৰ পাৱাৰ) ।