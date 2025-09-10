ETV Bharat / politics

সেমেকা বহুচৰ্চিত '১০ ছেপ্টেম্বৰ' ! শীতল মুখ্যমন্ত্ৰী, ফ্লপ শ্ব' আখ্যা গৌৰৱৰ

সন্ধিয়া গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগ বিতৰ্কৰ প্ৰতিবেদন দাখিল এছ আই টিৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰ আহ্বান কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীৰ ।

Gaurav Gogoi Pakistan Link
সেমেকা বহু চৰ্চিত '১০ ছেপ্টেম্বৰ' ! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2025 at 6:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যজুৰি ছমাহজোৰা উৎকণ্ঠাত চেঁচা পানী পৰিল ৷ কিয়নো বুধবাৰ অৰ্থাৎ ১০ ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগ প্ৰসংগত কোনো তথ্য দিয়াৰ সম্ভাৱনা নাই । বৰঞ্চ বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিনটোত ব্যস্ত থকা দেখা গ'ল নুমলীগড় ভ্ৰমণত । মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যস্ত ১৪ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নুমলীগড়ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ৰাজহুৱা সভাৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লোৱাত । তাৰ বিপৰীতে, গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকক লৈ তদন্ত কৰিবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰা এছ আই টিয়েহে (SIT) মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত দাখিল কৰিলে নিজৰ প্ৰতিবেদন ।

বুধবাৰৰ দিনটোত বহুচৰ্চিত '১০ ছেপ্টেম্বৰ'ক লৈ নুমলীগড়ত শীতল প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । দিল্লীৰ পৰা অহা গৌৰৱ গগৈক বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত বিপুল আদৰণি কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীৰ । গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য, "আমি কৈছিলো-১০ ছেপ্টেম্বৰ ফ্লপ হ'ব । আমাৰ হিট হৈছে তেওঁলোকৰটো ফ্লপ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগতেও বহুবাৰ পদত্যাগ কৰাৰ কথা কৈছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ত পদত্যাগ কৰিব ?"

Gaurav Gogoi
গৌৰৱ গগৈক বিপুল আদৰণি বিমানবন্দৰত (ETV Bharat)

বুধবাৰে সন্ধিয়া ৬ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীক দিছপুৰত সাক্ষাৎ কৰিলে এছ আই টিয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক দাখিল কৰিলে প্ৰতিবেদন ।

গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত শীতল মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat)

"মই প্ৰতিবেদনখন পঢ়িব লাগিব । যদিহে পঢ়াৰ পিছত কিবা ছিৰিয়াছ ইচ্ছ্যু তাত থাকে তেন্তে তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । ধৰক তাত ছিৰিয়াছ একো নাই, তেন্তে আমি এয়া বন্ধ কৰিব লাগিব । প্ৰথমে প্ৰতিবেদনখন পঢ়িব লাগিব ৷" ১০ ছেপ্টেম্বৰ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ বিস্ফোৰক তথ্য ৰাজহুৱাকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰসংগত আজি এইদৰে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ।

নিৰ্দিষ্টকৈ ১০ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখত গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ বিষয়ে বিস্ফোৰক তথ্য দিয়াৰ নিজৰ পূৰ্বৰ স্থিতিৰ পৰা আঁতৰি কিছু নৰম হোৱা দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক । সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট ইংগিত দিছে যে এছ আই টিৰ প্ৰটিবেদনত 'ছিৰিয়াছ' বিষয় একো নাথাকিলে সামৰণি পৰিব গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগ বিতৰ্কৰ বিষয় ।

"প্ৰতিবেদনখন পঢ়াৰ আগতে মন্তব্য কৰাটো বৈষম্যমূলক হ'ব । যদিহে পঢ়ি দেখো বিষয়টো বহুত ছিৰিয়াছ, তেন্তে মই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিব লাগিব । গৃহ মন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিব লাগিব । যদিহে ছিৰিয়াছ নহয়, তেতিয়া আন বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব । নপঢ়াকৈ মই মন্তব্য নিদিও ৷" ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন নপঢ়াকৈ তেওঁ কোনো মন্তব্য নকৰে ৷ অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ১০ ছেপ্টেম্বৰ, বুধবাৰে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক লৈ কোনো মন্তব্য নকৰে সেয়া স্পষ্ট হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ :

মুখ্যমন্ত্ৰীক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহ্বান বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ (ETV Bharat)

আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া '১০ছেপ্টেম্বৰ' তাৰিখক লৈ সৰৱ হৈ উঠিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ আদি । দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, "আজি ১০ ছেপ্টেম্বৰ ! মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৱা ৭ মাহ‌ ধৰি গাই থকা গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক ফাদিল কৰাৰ দিন । সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি জনতাক কৈ অহা ১০ ছেপ্টেম্বৰত ডাঙৰ তথ্য উদং কৰাৰ দিনটো আজি আহিল । বিধানসভাৰ পৱিত্ৰ মজিয়াৰ পৰা, সংবাদ মাধ্যমকে লৈ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত এই অপপ্ৰচাৰ চলাই অহা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত কিন্তু বুধবাৰে এনেকুৱা একো সম্ভেদ ৰাইজে নাপালে ।"

শইকীয়াই লগতে কয়, "আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছিলোঁ, আমাৰ সাংসদগৰাকীয়ে এনেকুৱা কি দেশ বিৰোধী কাম কৰিলে যে তাৰ তদন্ত কৰিবলৈ এছ আই টি পৰ্যন্ত গঠন কৰা হ'ল । কিন্তু আজি ভাব হৈছে, এনেকুৱা একো বিশেষ তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দিব নোৱাৰে । যদি তেখেতে তথ্য দিব নোৱাৰে তেন্তে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত তথা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাব লাগে ।"

ছমাহ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জ্বলোৱা গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ জুইকুৰাই কি ৰূপ লয় বা ইয়াৰ আঁৰৰ আচল কাহিনী কি সেয়া জানিবলৈ এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব এছ আই টিয়ে দিয়া প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰালৈ ।

লগতে পঢ়ক :সুৰ সলনি; মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় সামৰিব খুজিছে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক ?

