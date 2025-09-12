বি টি আৰ নিৰ্বাচন ২০২৫ : মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে সংকল্প পত্ৰ, কি আছে সংকল্প পত্ৰত ?

বি টি আৰ নিৰ্বাচন ২০২৫ : মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে সংকল্প পত্ৰ, কি আছে সংকল্প পত্ৰত ?
বি টি আৰ নিৰ্বাচনৰ লগতে সংগতি ৰাখি বিজেপিয়ে উন্মোচন কৰিলে সংকল্প পত্ৰ । বিভিন্ন ভাষাত দুটাকৈ নিৰ্বাচনী গীত মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ।
Published : September 12, 2025 at 2:28 PM IST
গুৱাহাটী : বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । ইতিমধ্যে তুংগত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰচাৰ । বাকী ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে মিত্ৰজোঁট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিজন নেতা-মন্ত্ৰী, বিধায়াকৰ সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও প্ৰতিদিনে অংশ লৈছে নিৰ্বাচনী সভাত । বি টি চিৰ নিৰ্বাচন উপলক্ষে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে শুকুৰবাৰে উন্মোচন কৰে সংকল্প পত্ৰ । বশিষ্ঠস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰখন উন্মোচন কৰা হয় ।
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী হৰিশ দ্বিবেদী, মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উন্মোচন কৰে সংকল্প পত্ৰখন । এইবাৰ ৮ টা সংকল্পৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰখন ।
অসম বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰা সংকল্প পত্ৰৰ প্রধান ৮ টা সংকল্প :
- অধিকাৰৰ সুৰক্ষা ভাৰতৰ সংবিধানৰ নীতি অনুসৰি বি টি আৰৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ ন্যায্য সম-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখি মানসম্পন্ন জীৱন তথা সৰ্বাংগীন বিকাশৰ গ্যেৰাণ্টি
- সমান সুবিধাৰে চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্রত স্বচ্ছ তথা মেধাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত কৰিম, যাৰ জৰিয়তে সকলো প্রার্থীয়ে সমানে সুবিধা লাভ কৰিব
- সকলো যোগ্য মহিলাই যাতে অৰুণোদয়, নিযুত মইনা আৰু মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ দৰে ধ্বজাবাহী আঁচনিৰ সুফল নায্যভাৱে, অবিৰত ৰূপত আৰু স্বচ্ছতাৰ মাজেৰে লাভ কৰিব পৰাৰ নিশ্চয়তা
- বি টি আৰৰ ৫ লাখ মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগতে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত ২৫০ টকাকৈ ৰাজসাহায্যৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
- ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব সকলো যোগ্য নাগৰিকক উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে ভূমিৰ পট্টা প্রদানৰ প্রতিশ্রুতি
- বি টি আৰৰ প্ৰতিটো মহকুমাতে চৰকাৰী ডিগ্রী কলেজ স্থাপন । সমগ্র বি টি আৰৰ শিক্ষার্থীসকলৰ সুবিধার্থে ওদালগুৰিত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা নতুন চৌহদ স্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
- তিনি খলপীয়া পঞ্চায়তীৰাজ ব্যবস্থাৰ দ্বাৰা অনুপ্রাণিত হৈ সর্বাংগীন আৰু স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রশাসন নিশ্চিত কৰাৰ বাবে নির্বাচনৰ ভিত্তিত ভি চি ডি চিৰ বিকেন্দ্রিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
- সমগ্র বি টি আৰত যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ লগতে সুৰক্ষাৰ বাবে সকলো কাঠৰ দলঙৰ পৰিবৰ্তে আধুনিক ৰূপত পকী দলং নির্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাৰ অধীনত সকলো যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ বাবে মৌলিক সা-সুবিধাযুক্ত পকী ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰি বাসগৃহ দিয়াৰ প্রতিশ্রুতি
নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰৰ উন্মোচন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "নিৰ্বাচনী ঘোষণা পত্ৰৰ লগত সংগতি ৰাখি সুন্দৰ দুটা গান আমি বিভিন্ন ভাষাত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ । মই ভাবো এই দুয়োটা নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত গান আৰু সংকল্প পত্ৰই বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ বিজেপিৰ ওপৰত থকা আস্থাক আৰু শক্তিশালী কৰিব ।"
ইফালে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংকল্প পত্ৰ উন্মোচনৰ সমান্তৰালকৈ বাক্সাৰ বৰমাত মুছলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই সংকল্প পত্ৰ উন্মোচন কৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা বাক্সা জিলাৰ তত্বাৱধায়ক মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংকল্প পত্ৰৰ সবিশেষ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে । লগতে আজিৰ তাৰিখত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে বাক্সাৰ ৫ টা সমষ্টিৰ ৪ টাতে জয়ী হোৱা পৰিৱেশ আছে বুলি মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়,"আজিৰ তাৰিখত যদি নিৰ্বাচন হয়,তেতিয়া ৪ টা সমষ্টিত আমি জিকিম । কিন্তু কাইলৈ আকৌ পৰিৱৰ্তন হ'ব । কাইলৈ হয়তো ৫ নম্বৰতো আহিব পাৰে । মুঠতে আজিৰ তাৰিখত নিৰ্বাচন হ'লে আমি ৫ টাৰ ভিতৰত ৪ টা জিকিম ।"
