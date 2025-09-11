ETV Bharat / politics

তুংগত বিটিচি নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনী সভাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱাকৈ তিৰস্কাৰ কৰিলে গৌৰৱ গগৈক

গৌৰৱ গগৈয়ে ফটুৱামীৰ সীমা পাৰ কৰিছে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাওঁতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱাকৈ সমালোচনা কৰিলে গৌৰৱ গগৈক ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (@himantabiswa X)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2025 at 7:29 PM IST

ওদালগুৰি : ১০ ছেপ্টেম্বৰত পূৰ্বৰ ঘোষণাৰ দৰে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তান লিংকৰ তথ্য ৰাজহুৱা নকৰিলেও গৌৰৱক তিৰস্কাৰ কৰিবলৈ এৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । বুধবাৰ, ১০ ছেপ্টেম্বৰত চিআইডিৰ পৰা SITৰ পৰা প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱাভাৱে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।

বৃহস্পতিবাৰে ওদালগুৰিত বিটিচি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাওঁতে গৌৰৱ গগৈৰ সম্পৰ্কত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "SIT ৰ প্ৰতিবেদনখন মই যোৱা ৰাতি অলপ পঢ়িছো । যথেষ্ট গুৰুত্বৰ অভিযোগ আছে । চিন্তনীয় অভিযোগ আছে । এই বিষয়ে মই কেবিনেটত আলোচনা কৰি প্ৰতিবেদনখনৰ যিমানখিনি পাৰো কনফিডেন্সিয়েলখিনক বাদ দি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

গোলকগঞ্জৰ গুলীচালনাৰ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক, যোৱাৰাতি জয়ন্ত মল্লক পঠিয়াই দিছো, অ’চিজনক যোৱাৰাতি নিলম্বিত কৰিছো । পাঁচ দিনৰ ভিতৰত এটা ইনকুৱেৰী হ’ব আৰু যিসকল পুলিচে দৰকাৰতকৈ বেছি শক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে । তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা ল’ম । আৰক্ষী অধীক্ষকে হওঁক বা কনিষ্টবলেই হওঁক যাৰেই নাম ইনকুৱেৰীত আহে, তাৰেই বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল’ম ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে ওদালগুৰি জিলাৰ ভেৰগাঁও আৰু ভৈৰৱকুণ্ডত পৰিষদীয় সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

সমান্তৰালভাৱে পছপৰি থকা নাই বিজেপিও । আজি ওদালগুৰি জিলাৰ ভেৰগাঁও আৰু ভৈৰৱকুণ্ড পৰিসদীয় সমষ্টিত দুই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জোচৰাং বসুমতাৰী আৰু মেনন মুছাহাৰী হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat)

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত আংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "যদি বিজেপিয়ে সংখ্যা গৰিষ্ঠতা পাই, তেন্তে চৰকাৰ বিজেপি বনাব । সংখ্যা গৰিষ্ঠতা পালে চিইএমজন বিজেপিৰো হ’ব পাৰে বা আপোনাকো মাতি নি বনাব পাৰো, যি আপুনি হ’ব বিচাৰে বুলি সাংবাদিকক লক্ষ্য কৰি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।"

