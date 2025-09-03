ETV Bharat / politics

দুই প্ৰাক্তন বিধায়কৰ দলত্যাগ : পদুম এৰিলে বিনন্দই, হাতীৰ পৰা নামিল সত্যব্ৰত - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

কংগ্ৰেছ দলত যোগদানৰ সম্ভাৱনা বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াৰ । সত্যব্ৰত কলিতাই অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদানৰো চৰ্চা চলি আছে ।

দুই প্ৰাক্তন বিধায়কৰ দলত্যাগ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2025 at 5:37 PM IST

গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে দল ত্যাগ আৰু দল বাগৰাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে । এইবাৰ বিজেপি ত্যাগ কৰিলে ছিপাঝাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই । বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে একেলগে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই বিজেপিত যোগ দিছিল । আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত টিকটৰ অনিশ্চয়তাৰ বাবে বিজেপি ত্যাগ কৰিলে বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই । বিজেপি ত্যাগ কৰা বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিজেপি ত্যাগ কৰা সন্দৰ্ভত বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই কয়, "২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মোক কিয় টিকট বঞ্চিত কৰিলে মই নাজানিলো । বিগত দিন সমূহত বিজেপি দলে সম্পূৰ্ণ এলাগী কৰিলে । বিজেপিৰ ৰাজনীতি বৰ্তমান যি পৰ্যায়লৈ আহিল ইয়াত আৰু থকা সম্ভৱ নহয় । সম্প্ৰীতিৰ সমাজখন বিজেপিয়ে ধ্বংস কৰিছে । সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প বিয়পাই দিয়া হৈছে । বিজেপিত এতিয়া ব্যক্তিবাদ বেছি । যাৰ বাবে আজি মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ত্যাগ কৰিলোঁ । ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো ৰাইজে বিচাৰিছে ।"

বিজেপি নেতাৰ দলত্যাগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়ালৈ তেওঁ দল ত্যাগৰ পত্র প্ৰেৰণ কৰিছে । আনহাতে বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াৰ লগতে বৈঠালাংচ'ৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মানছিং ৰংপীয়েও বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । উল্লেখ্য যে বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া আৰু মানছিং ৰংপী দুয়োগৰাকী এসময়ত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিল ।

ৰাজ্যিক সভাপতিলৈ পদত্যাগ পত্ৰ বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াৰ (ETV Bharat)

দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা চৰ্চাৰ পাছতে অৱশেষত অগপ ত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই । বুধবাৰে তেওঁ পদত্যাগ পত্র অগপৰ সভাপতি অতুল বৰালৈ প্ৰেৰণ কৰে । সত্যব্ৰত কলিতা কমলপুৰ সমষ্টিৰ অগপৰ বিধায়ক আছিল । যোৱাটো বিধানসভা নিৰ্বাচনত অগপ নেতৃত্বই সত্যব্ৰত কলিতাক বঞ্চিত কৰি মিত্ৰদল বিজেপিক কমলপুৰ সমষ্টি এৰি দিছিল ।

অসম গণ পৰিষদ ত্যাগ সত্যব্ৰত কলিতাৰ (ETV Bharat)

কলমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ বিধায়কৰূপে জয়লাভ কৰি আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একান্ত অনুগত বুলি পৰিচিত দিগন্ত কলিতা । সেয়ে নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত সত্যব্ৰত কলিতাই আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অগপ ত্যাগ কৰে । সত্যব্ৰত কলিতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি চৰ্চা চলি থকাৰ সমান্তৰালকৈ অসম জাতীয় পৰিষদ দলতো যোগদান কৰিব পাৰে বুলি চৰ্চা চলিছে । কোন দলত যোগদান কৰে সেয়া সময়েহে ক'ব । ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী মুখপাত্রই জনোৱা মতে বিজেপি আৰু অগপৰ প্ৰায় ৯ গৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী-বিধায়কে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই লৈ দিল্লীত আলোচনা চলি থকাৰ কথা মুখপাত্রগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

ইফালে বিজেপি নেতাৰ দলত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "যিসকলে বিজেপি ত্যাগ কৰা বুলি কৈছে, তেওঁলোকক যোৱা ৫ বছৰে বিজেপিৰ কোনখন সভাত দেখিছে ? তেওঁলোকে লোকসভা নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিছিল । যিখিনিয়ে পিছফালৰ পৰা সমৰ্থন কৰি আছিল এতিয়া তেওঁলোক সন্মুখলৈ ওলাই আহিছে । কিন্তু বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগটো অলপমান টান শব্দ । কাৰণ ২০২১ চনৰ পাছত তেওঁলোকৰ বিজেপি লগত কোনো সম্পৰ্ক নাছিল । মই সন্দেহো কৰো যে যোৱাবাৰ তেওঁলোকে প্ৰাথমিক সদস্য পদ ৰিনিউ কৰিছিল নে নাই ?"

আনহাতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ এগৰাকী মুখপাত্রই জনোৱা মতে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তিনিগৰাকী অগপ নেতাই অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । চৰ্চাত থকা অগপৰ এই তিনিজন নেতা হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক ডাঃ কমলা কলিতা, সত্যব্ৰত কলিতা আৰু উৎপল দত্ত । ইতিমধ্যে সত্যব্ৰত কলিতাই অগপ ত্যাগ কৰিলে ।

