বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত: বিজেপিৰ পৰিকল্পিত ৰণনীতিৰ বিপৰীতে নিমিলা অংকত বিৰোধী শিবিৰ

ৰাজ্যজুৰি শাসকীয় বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । মিত্ৰতাৰ অংক এতিয়াও মিলা নাই বিৰোধীৰ ।

নিমিলা অংক বিৰোধীৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2025 at 4:29 PM IST

গুৱাহাটী: আগন্তুক ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান মাহহে বাকী আছে । এই সময়ছোৱাত শাসকীয় দল বিজেপিয়ে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত ৰণনীতিৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে আগবাঢ়িছে । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী শিবিৰ এতিয়াও নিস্তেজ হৈ আছে ।

বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ একত্রিত হোৱাৰ চৰ্চা বহু আগৰে পৰা চলি আহিছে যদিও কাৰ্যতঃ কোনো ফলাফল পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । এক কথাত নিমিলা অংকত পৰিণত হৈছে ৰাজ্যৰ বিৰোধী ঐক্য । বিৰোধী দলসমূহৰ এনে নিমিলা অংকৰ বিপৰীতে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ৰাজ্যজুৰি সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰি তোলাৰ লগতে নির্বাচনী প্রস্তুতিও আৰম্ভ কৰিছে ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat)

বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত বিৰোধীক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা :

লক্ষণীয় বিষয় যে বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলবোৰক একত্ৰিত কৰাৰ বাবে ড৹ হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত নাগৰিক সমাজে চেষ্টা চলাই আছে যদিও কংগ্ৰেছে বিষয়টোক বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । অলপতে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা নাগৰিক সমাজৰ অভিৱৰ্তনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে মিত্রতাৰ পক্ষত মতামত দাঙি ধৰিছিল যদিও কোনো স্পষ্টভাৱে দলীয় স্থিতি ব্যক্ত কৰা নাছিল । গৌৰৱ গগৈয়ে কেমেৰাৰ সন্মুখত মিত্রতা সন্দৰ্ভত আলোচনা নহয় বুলি সদৰী কৰিছিল । মিত্রতাৰ বিষয়টো এতিয়াও অস্পষ্ট হৈ আছে । প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে কংগ্ৰেছৰ ওপৰতে সকলো নিৰ্ভৰ কৰিছে ।

নিজৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাত ব্যস্ত বিৰোধী শিবিৰ :

বিৰোধী ঐক্যৰ বিপৰীতে দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাতহে নামি পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে চর্ত সাপেক্ষে মিত্রতা বিচাৰি বহুবাৰ কংগ্রেছক সময়সীমা বান্ধি দিয়াৰ পাছতো কংগ্ৰেছে মিত্ৰতাৰ বাবে হাত আগবঢ়োৱা নাই । যাৰ ফলত ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত দিনক দিনে দূৰত্বও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।

দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাত ব্যস্ত কংগ্ৰেছ (ETV Bharat)

ইফালে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্রতা নকৰিলেও কংগ্ৰেছে আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰাটো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে । ইতিমধ্যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে আলোচনা অব্যাহত আছে । অলপতে দিল্লীলৈ গৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈসহ এটা দলে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা ৰাহুল গান্ধীকো সাক্ষাৎ কৰে ।

উল্লেখ্য যে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল । সেই তেতিয়াৰে পৰাই লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ সৈতে এক সু-সম্পর্ক গঢ়ি তুলিছে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এজন মুখপাত্রই জনোৱা মতে অসম জাতীয় পৰিষদে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্রতা কৰি নিৰ্দিষ্ট কেইখনমান আসনত প্রার্থী থিয় কৰাব বিচাৰিছে । যিকেইখন আসনত জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত তেনে আসনতহে আঞ্চলিক দলটোৱে প্ৰাৰ্থী দিব ।

বিৰোধী দলসমূহক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ পোষকতা লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ (ETV Bharat)

ইফালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ গঢ়ি উঠা সু-সম্পর্কই বিজেপিক শংকিত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে উজনিৰ কিছু কিছু অঞ্চলত আঞ্চলিক শক্তিৰ প্ৰতি ৰাইজৰ এতিয়াও আস্থা আছে । যাৰ বাবে অসম জাতীয় পৰিষদ কংগ্ৰেছৰ লগ লাগিলে বিজেপিৰ ক্ষতি হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ দিল্লীত অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বই ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰি অহাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী নেতাৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ ।

কংগ্ৰেছে জয়ী হ'ব পৰা কেইখনমান আসন এৰি দিব মিত্রদলক :

মিত্ৰতাৰ বাবে সাজু হৈ থকা এ আই ইউ ডি এফৰ সৈতে কংগ্ৰেছে মিত্রতা কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই । বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পৰাই কংগ্ৰেছে এ আই ইউ ডি এফৰ পৰা দূৰত্ব বজাই চলিছে । সংখ্যালঘু এলেকাত কংগ্ৰেছৰ ভেটি শক্তিশালী হোৱাৰ বাবেই দলটোৱে এ আই ইউ ডি এফক ত্যাগ কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে উজনি আৰু বৰাকত নিজৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে উঠি-পৰি লাগিছে ।

গৌৰৱ গগৈৰ মতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা নহয় (ETV Bharat)

কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্রজনে সদৰী কৰা অনুসৰি বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছে শেষ সময়ত কেইবাটাও দলৰ সৈতে মিত্রতা স্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । কিন্তু মিত্ৰতা কৰিলেও মিত্রদলবোৰক অধিক আসন এৰি নিদিয়ে কংগ্ৰেছে । নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব পৰা কেইখনমান আসনহে কংগ্ৰেছে মিত্রদলক এৰি দিব ।

এনে পৰিস্থিতিত ৰাইজৰ দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছে মিত্রতা স্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে কম । কিয়নো শেহতীয়াকৈ ৰাইজৰ দলে সংখ্যালঘু কেইবাটাও সমষ্টিত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰি তুলিছে । আনকি কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়েও ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছে । যাৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকা সমষ্টি আন দললৈ যোৱাৰ শংকাত ভূগিছে কংগ্ৰেছ । যাৰ বাবে কংগ্ৰেছে এইবাৰ কিছু সুকীয়া ৰণকৌশল গ্ৰহণ কৰিব । একমাত্র জয়ী হ'ব পৰা সমষ্টিহে মিত্ৰদলক এৰি দিব । বাকী সকলো সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে নিজা প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব ।

নিমিলা অংকত বিৰোধী শিবিৰ (ETV Bharat)

উজনিত ৰাইজৰ দলৰ জাতীয় জাগৰণ যাত্রা :

কংগ্ৰেছৰে মিত্রতা নহ'লেও নিজাকৈ যুঁজাৰ বাবে সাজু হৈছে অখিল গগৈৰ নেতৃত্বৰ ৰাইজৰ দল । ইতিমধ্যে ৰংঘৰৰ বাকৰিত সেৱা লৈ জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজলৈ সাজু হৈছে অখিল গগৈ । ৰাইজৰ দলে আৰম্ভ কৰিছে জাতীয় জাগৰণ যাত্ৰা । উজনিত এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ২০২৬ৰ তত্‍পৰতা আৰম্ভ কৰিছে অখিল গগৈয়ে । ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজাই ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ পৰাই যাত্রা আৰম্ভ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

ৰাইজৰ দলৰ জাতীয় জাগৰণ যাত্ৰা (ETV Bharat)

থমকি ৰোৱা নাই অসম জাতীয় পৰিষদো :

অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে বিৰোধী দলসমূহক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ পোষকতা কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ হ'লে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব বুলি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে ।

উজনিত সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়াস অসম জাতীয় পৰিষদৰ (ETV Bharat)

শেহতীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা সমালোচনা সন্দৰ্ভত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হোৱাটো বিচৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । বিৰোধী এক হোৱা দিনাৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টোপনি কমি যাব । দ্ৰুতহাৰত মূল্যবৃদ্ধি, আবতৰীয়া খৰাং, ছিণ্ডিকেটৰাজৰ দৰে মৌলিক সমস্যা তথা গুৰুতৰ বিষয়বোৰ উত্থাপিত হ'লেই মুখ্যমন্ত্রীয়ে হিন্দু-মুছলমান আৰম্ভ কৰে । ২০২৬ত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ হ'লে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব ।"

ইফালে বিৰোধী ঐক্যৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সমান্তৰালকৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে উজনিত সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈ আছে । নামি পৰিছে জন সম্পৰ্কৰ অভিযানত ।

