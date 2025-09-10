নিৰ্বাচন আহিছে আৰু আৰম্ভ হৈছে দৌৰাদৌৰি : সংকটত বহু নেতাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ, সুযোগৰ সন্ধানত বহুজন
নিৰ্বাচনলৈ বেছি দিন নাই, বাঢ়িছে দল বাগৰা ৰাজনীতি । টিকট নাপালেই ইটো দলৰ পৰা সিটো দললৈ ঢাপলি মেলিছে বহু ৰাজনৈতিক নেতাই ।
গুৱাহাটী: ৰাজনীতিত নেতাই দল সলনি কৰাটো কোনো নতুন কথা নহয়। সুযোগ-সুবিধাৰ বাবে নেতাই দল সলনি কৰাটো তেনেই স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে দল সলনি কৰা সকলো নেতাৰে কপাল নুফুলে। বহু সময়ত বহু নেতাৰ উত্থান হোৱা দেখা যায় আৰু বহু নেতাৰ ছন্দপতন হোৱা দেখা যায় । ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । পুনৰ এতিয়া দল বাগৰাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে । ইতিমধ্যে টিকটৰ আশাত কেইবাজনো নেতাই আন দললৈ গৈছে আৰু বহু নেতাই যোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
শেহতীয়াকৈ তিনিজনকৈ প্ৰাক্তন বিধায়কে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে । অৱশ্যে ইয়াৰে দুজন কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ গৈছিল । কিন্তু বিজেপিত গৈ আশা কৰা ধৰণে সুযোগ-সুবিধা নাপাই পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ আহিল । তেওঁলোক হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া আৰু মানসিং ৰংপী । আনহাতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা আন এজন প্ৰাক্তন বিধায়ক হৈছে সত্যব্ৰত কলিতা । কমলপুৰ সমষ্টিৰ তেওঁ অগপ দলৰ বিধায়ক আছিল । ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ মিত্রদল বিজেপিৰ বাবে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল ।
এইবাৰো টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাটো নিশ্চিত হোৱাত তেওঁ অগপ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে । তিনিওজন নেতাই একেলগে দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সন্মূখত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে। ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট পাব নে নাই সেয়া সময়েহে ক'ব যদিও নতুনৰ আগমণত পুৰণিৰ মাজত অসন্তুষ্টিয়ে গা কৰি উঠিছে । সত্যব্ৰত কলিতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বেই কমলপুৰৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহি ইয়াৰ বিৰোধিতাৰে সৰৱ হৈ পৰিছিল । অনাগত দিনত এনে পৰিস্থিতি পুনৰ উদ্ভৱ হোৱাটো নিশ্চিত ।
কাৰণ নতুনকৈ অহাজনক টিকট দিব বিচাৰিলে পুৰণিসকলৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হোৱাটো স্বাভাৱিক । কংগ্ৰেছ বুলিয়েই নহয় তেনে এক পৰিস্থিতি শাসকীয় বিজেপি দলতো উদ্ভৱ নোহোৱাকৈ থকা নাই । বিজেপি দলত নতুন-পুৰণিৰ সংঘাত নতুন কথা নহয় । ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত এই সংঘাত তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কাৰণ তেনে সংঘাতৰ বাবেই নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা জেষ্ঠ বিজেপি নেতা অশোক শৰ্মাই বিগত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছিল ।
নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে দল বাগৰাৰ ৰাজনীতি আৰু অধিক দেখিবলৈ পোৱা যাব । এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় যে দল সলনি কৰা নেতাবোৰে আন দলত গৈ লাভ কৰিছে নে আশা কৰা ধৰণে সেই সন্মান বা সুযোগ-সুবিধা । লক্ষণীয় বিষয় যে কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিন চলি থকা বাবে বিগত সময়চোৱাত বহু সংখ্যক নেতাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি পদুমৰ তলত আশ্ৰয় লৈছিল । বিগত সময়চোৱাত বহু আশাৰে বিজেপিলৈ যোৱাসকল বৰ্তমান কেনে অৱস্থাত আছে । এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন । ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ যোৱা কেইবাগৰাকী নেতাৰে যোগাযোগ কৰা হৈছিল যদিও তেওঁলোকে বিষয়টোত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিব নিবিচাৰিলে । তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে বিজেপিত তেওঁলোকে যথেষ্ট সন্মান পাইছে । অৱশ্যে দল এটাত থাকি পোৱা নোপোৱাৰ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰাটো সহজ নহয় ।
সুযোগৰ সন্ধানত আছে দল বাগৰা নেতা:
বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰাজনীতিত বহু পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল । আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও তেনে এক পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত দলীয় নীতি-আদর্শ বিসৰ্জন দি নিশাটোৰ ভিতৰতে কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই আশাত বন্দী হৈ যোগ দিছিল শাসকীয় দল বিজেপিত । সেই সময়ত নিজৰ স্বাৰ্থত ততাতৈয়াকৈ বিজেপিত যোগদান কৰা একুৰিতকৈও অধিক কংগ্ৰেছী নেতাই এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছে ।
কংগ্ৰেছত থাকি পৰিচয় আৰু প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰা সেই দল বাগৰা নেতাসকলে এতিয়া ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰ দেখি দিকবিদিক হেৰুওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । কাৰণ বিজেপিৰে বহু নেতাই সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈয়ে সক্ষম হোৱা নাই । বিজেপিত নেতাৰ অভাৱ নাই আৰু নতুনকৈ অহাসকলক সংস্থাপিত কৰাৰ ক্ষেত্রতো সমস্যা নথকা নহয় । যাৰ বাবে যোগদান কৰিলে যদিও বিজেপিৰ বৰঘৰত প্রৱেশৰ সুবিধাই পোৱা নতুনকৈ অহা নেতাসকলে ।
বিসম্বাদ কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই অহাসকল এতিয়া বিজেপিৰ হৰ্তাকৰ্তা:
তৰুণ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ ১৫ বছৰীয়া শাসনত বহু নেতাই ক্ষমতা ভোগ কৰিলে আৰু অগনণ নেতাই ৰাজনীতিত নিজৰ পৰিচয় লাভ কৰিলে । কিন্তু ২০১৬ চনত কংগ্ৰেছ ক্ষমতাহীন হৈ পৰাৰ পাছত লাহে লাহে দলটোৰ বেয়া দিন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বহু নেতাই নিজৰ নীতি-আদৰ্শ সলনি কৰিলে । আনহাতৰ তাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ থাকোতেই একংশ নেতাই নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিব নোৱাৰি আৰম্ভ কৰিছিল বিসম্বাদ । সেই বিসম্বাদৰ পৰিণতিত ২০১৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ এটা শক্তিশালী টীমে যোগদান কৰিছিল বিজেপিত । সেই টীমটো এতিয়া বিজেপিত জিলিকি আছে ।
এককথাত বিজেপিত তেওঁলোক হৰ্তাকৰ্তা বিধাতা হৈ পৰিছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিসম্বাদ কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই অহা সকল এতিয়া বিজেপিত সৰ্বেসৰ্বা । ২০১৫ চনত কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, পীযুষ হাজৰীকা, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, মানৱ ডেকা, বলীন চেতিয়া, পল্লৱলোচন দাস, প্রদান বৰুৱা আদি এতিয়া বিজেপিৰ অতিকৈ চৰ্চিত নাম ।
কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিশেষকৈ ২০২১ৰ পাছত অহা সকলে আজি অস্তিত্বত সংকটত ভূগিবলগীয়া হৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি শাসকীয় দলটোলৈ অহা গৰিষ্ঠসংখ্যক নেতাৰে অৱস্থা এতিয়া সন্তুোষজনক নহয় । ইফালে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা নেতাৰ তালিকাখনো যথেষ্ট দীঘলীয়া ৷ তেনেস্থলত সকলোকে উপযুক্ত স্থান দিয়াটোও বিজেপিৰ বাবে সম্ভৱ হৈ থকা নাই । আনহাতে এনে এক পৰিস্থিতিৰ বাবেই বহুসময়ত নতুন বিজেপি আৰু পুৰণি বিজেপিৰ এক সংঘাত প্ৰতিফলিত হয়।
শাসকীয় দলৰ মোহত পৰা একাংশ নেতাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ :
কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত বিগত সময়ত বহু নেতাই পৰিধান কৰিছিল গেৰুৱা বসন । কেইবাদশক ধৰি কংগ্ৰেছৰ বৰঘৰত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছিল ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ দ্বিজেন শর্মা । কংগ্ৰেছতে ৰাজনৈতিক জীৱনৰ দীঘলীয়া ইনিংছ খেলিলে যদিও বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হঠাতে দ্বিজেন শর্মাই নীতি-আদর্শ সলনি কৰি গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিছিল ।
কংগ্ৰেছত যথাযোগ্য সন্মান পোৱা বৰ্ষীয়ান নেতাগৰাকী বৰ্তমান বিজেপিত একপ্ৰকাৰ অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে । সেইদৰে যোৰহাটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাণা গোস্বামী এসময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈৰ অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন আছিল । প্রয়াত তৰুণ গগৈয়ে ৰাণা গোস্বামীক দিছিল গৃহ বিভাগৰ সংসদীয় সচিবৰ গুৰু দায়িত্ব । সময়ৰ গতিত ৰাণা গোস্বামীয়ে লাভ কৰিছিল প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক পদ ।
কিন্তু বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেইবাদশকজোৰা কংগ্ৰেছী আদর্শ ত্যাগ কৰি ৰাণা গোস্বামীয়ে যোগদান কৰিছিল বিজেপিত । শেহতীয়াকৈ ৰাণা গোস্বামীক অসম চহৰীয়া পানী যোগান আৰু পয়-প্ৰণালী ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়া হয় । তিনি বছৰৰ বাবে গোস্বামীক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে । ইয়াৰ পৰা এইটো কথা স্পষ্ট হয় যে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাণা গোস্বামীক বিজেপিয়ে যোৰহাটৰ পৰা টিকট দিয়াৰ আশা নাই । ইফালে খুমটাইৰ পৰা কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিস্মিতা গগৈক তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰৰ দিনত মন্ত্রিত্ব দিয়া হৈছিল ।
কংগ্ৰেছত থাকি পৰিচয়কে ধৰি ক্ষমতা লাভ কৰাৰ পাছতো বিস্মিতা গগৈয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছক এৰি বাজপেয়ী ভৱনত প্ৰৱেশ কৰে । কংগ্ৰেছত থাকি ৰাজনৈতিক পৰিচয় লাভ কৰা বিস্মিতা গগৈৰ এতিয়া বিজেপিত নাই কোনো বিশেষ স্থান তথা পৰিচয় । সেইদৰে প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ জীয়ৰী অংকিতা দত্তক কংগ্ৰেছে দিছিল যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী পদ । আনকি সৰ্বভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছতো স্থান পাইছিল অংকিতা দত্তই ।
২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্রার্থিত্ব দিছিল অংকিতা দত্তক । কংগ্ৰেছে বহুত দিয়াৰ পাছত সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল অংকিতা দত্ত । যাৰ বাবে যোগদান কৰিছিল বিজেপিত । কিন্তু বিজেপিত আজি তেওঁৰ কংগ্ৰেছত থকা সময়ৰ সেই পৰিচয় নাই । আনহাতে দক্ষিণ অভয়াপুৰীৰ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অনন্ত মালোৰো একেই দুৰৱস্থা বিজেপিত । সেইদৰে আছুৰ প্রাক্তন সভাপতি শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ে ২০১৬ চনৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰি সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্রার্থিত্ব নাপাই যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছত ।
আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতিজনক কংগ্ৰেছে জিলা সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়াৰ লগতে বিগত বিধানসভা নির্বাচনত বঙাইগাঁৱত প্রার্থিত্ব দিছিল । কিন্তু জয়ী হ'ব নোৱাৰিলে । লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অকস্মাতে স্থান এৰি মান এৰাসকলৰ তালিকাত এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ো । এটা শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন আছুৰ নেতৃত্বৰ পৰা কংগ্ৰেছ হৈ বিজেপিলৈ বাগৰি আহি এতিয়া গেৰুৱা দলটোৰ বৰঘৰত স্থান পোৱা নাই প্রাক্তন ছাত্র নেতাজনে ।
আনহাতে ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাহমৰাৰ কংগ্ৰেছ প্রার্থী আছিল সুৰজ কুমাৰ দিহিঙীয়া । কিন্তু বহুত পোৱাৰ আশাত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি যোগ দিছিল বিজেপিত । এতিয়া বিজেপিত অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে সুৰজ দিহিঙীয়া । বাওঁপন্থী ছাত্র ৰাজনীতিৰ পৰা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা কমলপুৰৰ কিশোৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰো এতিয়া চিন-মোকাম নাই বিজেপিত । লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বাজপেয়ী ভৱনত গৈ গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰা কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যৰ বিজেপিত ৰাজনৈতিক ভবিষ্যতক লৈ অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে । সেইদৰে আজীৱন কংগ্ৰেছী প্ৰয়াত শৰৎ বৰকটকীৰ পুত্ৰ অনুজ বৰকটকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যোগ দিছিল বিজেপিত ।
কিন্তু এতিয়া দলটোত তেওঁৰ নাই কোনো চিন-মোকাম নাই । প্ৰাক্তন মন্ত্রী অকণ বৰাৰ পুত্র মানস বৰায়ো কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিলে যদিও বিশেষ পৰিচয় বিচাৰি পোৱা নাই । কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী যুৱ নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰিছে যদিও অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে । ইফালে আছুৰ প্রাক্তন সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰৱল উৎসাহেৰে বিজেপিত যোগদান কৰিছিল । অসমৰ বৃহৎ ছাত্র সংগঠনৰ নেতৃত্ব দিয়া এইজন প্রাক্তন ছাত্রনেতাজনে আজি বিজেপিত বৰ বেছি সুযোগ সুবিধা পোৱা নাই । ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত এইসকলৰ মাজৰ পৰা কোনে কোনে টিকট পাই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব । কাৰণ বিজেপিতে বহু পুৰণি নেতা আছে যি টিকটৰ দাবীদাৰ ।
কি হ'ব নামত থকা কংগ্ৰেছৰ পাঁচগৰাকী বিধায়কৰ:
লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিধানসভা সচিবালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰণ চুই আশীর্বাদ লোৱা কংগ্ৰেছৰ তিনি বিধায়কৰো এতিয়া দুই কুল হেৰুওৱা অৱস্থা । প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বৰাকৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থ, মঙলদৈৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক বসন্ত দাস, ৰহাৰ শশীকান্ত দাসৰ এতিয়া কংগ্ৰেছতো স্থান নাই আৰু বিজেপিয়েও আনুষ্ঠানিকভাৱে আঁকোৱালি লোৱা নাই ।
লোকসভা নিৰ্বাচনত তিনিওজনে দৃষ্টিকটুভাৱে বিজেপি প্রার্থীৰ হকে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছিল । কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক সন্মান কতোৱে নাই । ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্রার্থিত্বত জয়ী হৈ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ লগত নথকা বিধায়কসকলৰ মাজত দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ ছিদ্দিক আহমেদ আৰু বাঘবৰৰ বিধায়ক ছেৰমান আলী আহমেদো আছে । এই দুগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা কংগ্ৰেছৰ সৈতে নাই যদিও বিজেপিৰ সৈতেও নাই । ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বহু পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যাব । ইতিমধ্যে তাৰ আভাস পৰিলক্ষিত হৈছে ।