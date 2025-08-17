বাক্সা : মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত থাকে চাৰিটা ম'বাইল ফোন । এই চাৰিটা ফোনেৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কি কৰে আপুনি জানেনে ? চাৰিটা কাম কৰিবলৈ মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ফোন কেইটা ব্য়ৱহাৰ কৰে । এই চাৰিটা ম'বাইল ফোনেৰে কাৰ সৈতে কি কথা পাতে সেই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ।
চতুৰ্থটো ম'বাইলেৰে কাক ফোন কৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ?
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পকেটত চাৰিটা ম'বাইল ফোন থাকে । এটা ম'বাইল ফোন থাকে অমিত শ্বাহৰ লগত কথা পাতিবলৈ । এটা থাকে প্ৰমোদ বড়োক ধমকি দিবলৈ । এটা থাকে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বৈঠকলৈ মাতিবলৈ । চতুৰ্থটো ফোন থাকে কংগ্ৰেছৰ বাবে । পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ আহিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছেই যে অসমৰ জনসাধাৰণে তেওঁক জেইলৰ ভিতৰত দেখিবলৈ বিচাৰে । জেইলৰ পৰা পলাবলৈ পুনৰ কংগ্ৰেছত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ গোপনে কংগ্ৰেছৰ লগত কথা পাতিবলৈ ম'বাইল ফোনটো থাকে ৷"
মামী টেক্স :
দেওবাৰে বাক্সাৰ ক'কলাবাৰীত কংগ্ৰেছৰ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিচত সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে মন্তব্য় কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পৰোক্ষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "ৰাজ্যত বৰ্তমান মামী টেক্স চলি আছে ৷ ইতিমধ্যে সকলোতে মামী টেক্স দিবলগীয়া হৈছে ।"
টম টম সন্থায়ো মামী টেক্স দিব লাগিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৰাইজক বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দি হিংসাত্মক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য় কৰি কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰে বিটিচি তথা অসমৰ যুৱকসকলক বন্দুক দি হিংসাত্মক পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে ৷ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছে যুৱক-যুৱতীসকলক জলপাণি দিব বিচাৰে । বিজেপিয়ে অসমখনত জুই জ্বলাব বিচাৰিছে ৷ "
আনহাতে লুৰীণজ্যোতি গগৈ সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰি তেওঁ কয়, "লুৰীণজ্যোতি গগৈ এজন স্বাভিমানী ব্যক্তি ৷ তেওঁ কা’ আন্দোলনৰ সময়তে দলৰ জন্ম দিছিল ৷ অসম চুক্তি ৰুপায়ণৰ পোষকতা কৰিছে ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জেইললৈ যোৱাৰ ভয়ত যতে ততে জাঁপ মাৰি দিব পাৰে ৷" ইপিনে,২০২৬ চনত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰে গৌৰব গগৈয়ে ।