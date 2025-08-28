ETV Bharat / politics

বিজেপিত কেৱল গৰুচোৰেই নাই, ভোট চোৰো আছে: গৌৰৱ গগৈ - GAURAV GOGOI

শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ।

Gaurav Gogoi
'ভোট চোৰ' প্ৰসংগত সৰৱ কংগ্ৰেছ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 1:57 PM IST

শিৱসাগৰ: "ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপি দলৰ বিৰূদ্ধে 'ভোট চোৰ' প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল । এই অভিযোগক ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে গুৰুত্বসহকাৰে লোৱাৰ সলনি বিজেপি দলৰ মুখপাত্ৰৰ দৰে কাম কৰিছে ।" এই অভিযোগ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ । শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ।

তেওঁ কয়, "বিজেপি দলত কেৱল 'গৰু চোৰ' নাই, 'ভোট চোৰো' আছে ।" আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেৱল পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ হৈ কাম কৰা বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "তেওঁ কেনেকৈ আম্বানী-আদানীক মাটি প্ৰদানৰ লগতে নিজৰ ঘৈণীয়েকক কেনেকৈ মাটি দিব পাৰি সেই বিষয়ত তৎপৰ হৈ থাকে ।" লগতে ছিণ্ডিকেট চক্ৰৰ স্বাৰ্থ পূৰণত তেওঁ ব্যস্ত থকা বুলিও গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰে ।

'ভোট চোৰ' প্ৰসংগত সৰৱ কংগ্ৰেছ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, অসমক ভাৰতৰ প্ৰথম পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত স্থান দিয়াব বুলি ঘোষণা কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমে আজি ভাৰতৰ শেষৰ পাঁচখন জিলাৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছে বুলি গগৈয়ে তথ্য দাঙি ধৰে । তেওঁ কেতবোৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰি শিক্ষা, স্বাস্থ্য আদিকে ধৰি বিভিন্ন শিতানত অসমৰ সৰ্বভাৰতীয় স্থান শেষৰ পৰা পাঁচখন ৰাজ্য বুলি সদৰী কৰে । আনহে নালাগে উত্তৰ-পূবৰ ১১০ খন জিলাৰ ভিতৰত অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাই ১৮ নং স্থানত থাকি অসমৰ প্ৰথম জিলাৰূপে পৰিগণিত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ।

সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈৰ দাবী, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ উন্নতি হোৱাৰ বাদে অসমৰ কোনো উন্নতি হোৱা নাই ।"

ইফালে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভতো গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য কৰে । ২০২৬ চনত সকলোৰে লগত কথা-বতৰা, আলেচনা কৰি মিলাপ্ৰীতিৰে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ । ইয়াৰ আগতে 'ভোট চুৰি' ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা হিচাপে বুথ লেভেল এজেণ্ট নিয়োগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কংগ্ৰেছে কৰিছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে সংবাদমেলৰ পৰা অখিল গগৈৰ প্ৰতি গৌৰৱ গগৈৰ আহ্বান, "মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কথা কওঁতে সংযমী হওক আৰু সংযমী হোৱা উচিত । প্ৰতিদিনে বেলেগ বেলেগ কথা ক'লে ৰাইজৰ আস্থা নাইকিয়া হ'ব ।"

ইফালে ছৈয়দা হামিদৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ছৈয়দা হামিদে পাহৰি গ'ল অসম চুক্তিৰ কথা । তেওঁ অসমৰ ইতিহাস নাজানে । বিজেপিয়ে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদক অপমান কৰিলে । বিজেপ দল কাৰো নহয় । বিজেপি দলে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ৰাজনীতি কৰিছে ।"

আনহাতে, উজনিৰ পৰা মিঞা খেদা আন্দোলন সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মন্তব্য, "সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ বিতাড়ন এশ শতাংশ হ'ব লাগিব । কিন্তু সেই বিতাড়ন সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকি হোৱাৰ লগতে কোনো দল-সংগঠনে এই কাম নিজৰ হাতত লোৱা অনুচিত ।"

এই প্ৰসংগত তেওঁ শিৱসাগৰৰ নাগৰিক সভাৰ প্ৰশংসা কৰি শিৱসাগৰৰ সচেতন নাগৰিকে এক সময়োচিত সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি মন্তব্য কৰি শিৱসাগৰৰ সচেতন সমাজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ।

