হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কিয় শকুনি মামা আখ্যা দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে ? - GAURAV GOGOI ON ASSAM CM

এইবাৰ যুঁজত কংগ্ৰেছেই জিকিব বুলি দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ ।

Congress awareness meeting in Jonai
চিমেন চাপৰিত ভোটাৰ অধিকাৰৰ যুৱ সন্মিলনত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
Published : August 30, 2025 at 8:50 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 8:55 PM IST

জোনাই: অহা ২০২৬ত যুঁজ এখন হ'ব । এই যুঁজ দিছপুৰৰ পৰা জোনাইলৈকে হ'ব । কংগ্ৰেছেই যুঁজিব আৰু জিকিব । পিছে এই যুঁজখন কাৰ বিৰুদ্ধে হ'ব আপুনি জানেনে ? কাক ৰণত পেলাবলৈ এইবাৰ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ । এই সন্দৰ্ভত ব্য়াখ্য়া কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।

ধেমাজি জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আৰু অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সহযোগত জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিমেন চাপৰি বিহুথলীত ভোটাৰ অধিকাৰৰ যুৱ সন্মিলন সন্দৰ্ভত আয়োজিত এখন সভাত এই বিষয়ে মন্তব্য় কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শকুনি মামা আখ্যা দি কয়, "কংগ্ৰেছে কেতিয়াও সংঘাত নিবিচাৰে । অসমত কংগ্ৰেছে সদায় শান্তি-সম্প্ৰীতি স্থাপন কৰিব বিচাৰে । কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিলে অসমত যিমান চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে সকলোকে সময়মতে দৰমহা পোৱাৰ সুবিধা কৰিব ।"

চিমেন চাপৰিত ভোটাৰ অধিকাৰৰ যুৱ সন্মিলনত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "কংগ্ৰেছৰ SOP হ'ব কোনো মন্ত্ৰীয়ে পৰিবাৰৰ নামত চৰকাৰী আঁচনি ল'ব নোৱাৰিব । গাঁৱৰ ভিতৰৰ মদৰ দোকান বন্ধ কৰি চৰকাৰী স্কুল স্থাপন কৰিব । ল'ৰা-ছোৱালীক বন্দুক দিয়াতকৈ জলপানী প্ৰদান কৰি বাহিৰত পঢ়াৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিম । কোনো কংগ্ৰেছ নেতাই দিছপুৰৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰক কাম দিয়াতকৈ স্থানীয় জোনাই-ধেমাজিৰ ঠিকাদৰক কাম দিয়া হব । সাংবাদিকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব ।"

কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সৰু মানুহৰ বাবে কাম কৰিব :

সভাপতি গগৈয়ে পুনৰ কয়, "কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সৰু মানুহৰ বাবে কাম কৰি যাব, ডাঙৰ মানুহৰ বাবে নহয় । আমি ডাঙৰ ঠিকাদাৰক মৰম কৰাতকৈ স্থানীয় সৰু ঠিকাদাৰক মৰম কৰিম । কোম্পানীক মৰম কৰাতকৈ স্থানীয় উদ্যোক্তাক মৰম কৰি সুস্থ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিম । বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত মূল্য বৃদ্ধি হ'ল,বসুন্ধৰাৰ লাভ নহ'ল । বিজেপি নেতাসকলৰ এতিয়া ১০০ শতাংশ বিঘাৰ মালিক । ভোট চুৰি কৰিছে বিজেপিয়ে । বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰী অনুদান লাভ কৰিছে ।"

Congress awareness meeting in Jonai
জোনাইত ভোটাৰ অধিকাৰৰ যুৱ সন্মিলন (ETV Bharat Assam)

মুখ্য়মন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়,"হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি কোটি টকাৰ মালিক । পুত্ৰৰ নামত অগাধ সম্পত্তি । কোম্পানী , চেনেল সকলো গঢ়ি ল'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খিলঞ্জীয়া লোকৰ মাটি কাঢ়ি আদানী, আম্বানিক বিক্ৰী কৰিছে । চিলাপথাৰত বাঙালী, কোকৰাঝাৰত বড়ো মানুহক উচ্ছেদ কৰিছে । দুখীয়া মানুহে ন্যায় বিচাৰি আহোতে অহংকাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুলিচ গুণ্ডাবাহিনী লগাই মাৰপিট কৰিছে ।"

চৰকাৰে স্কুল বন্ধ কৰি মদৰ দোকান আৰম্ভ কৰিছে :

কংগ্ৰেছে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সপোন বাস্তৱ কৰিবলৈ অনাগত দিনত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰি গগৈয়ে লগতে কয়, "আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শংকিত হৈছে । পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছৰ দিনৰ জনসাধাৰণৰ সকলো সুবিধা কাঢ়ি আজি বিজেপি চৰকাৰে যুৱচামক বন্দুক দিব বিচাৰিছে । বিজেপি চৰকাৰে স্কুল বন্ধ কৰি মদৰ দোকান আৰম্ভ কৰিছে । অহা ২০২৬ত যুঁজ এখন হ'ব । এই যুঁজ দিছপুৰৰ পৰা জোনাইলৈকে হ'ব । কংগ্ৰেছে যুঁজিব আৰু জিকিব ।"

Congress awareness meeting in Jonai
জোনাইত ভোটাৰ অধিকাৰৰ যুৱ সন্মিলন (ETV Bharat Assam)

নিৰ্বাচন আয়োগে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কাম কৰিছে :

সভাত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয়, "বিজেপি চৰকাৰ ভোট চোৰ গাদী চোৰ, আমাৰ ভোটৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ গৈছে । ভাৰত নিৰ্বাচন আয়োগে মৰা মানুহক জীৱিত কৰিছে আৰু জীৱিত মানুহক মৃত বনাই ভোটৰ খেলিমেলি কৰিছে । গতিকে আমি সজাগ হ'ব লাগিব । ভোট আমাৰ অধিকাৰ । ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কাম কৰি আহিছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে তথ্য আকাৰে ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিছে ।"

আজিৰ সভাত কংগ্ৰেছৰ নীতি-আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিভিন্ন দলৰ দুই শতাধিক কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে । অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেইৰ আনম মজুমদাৰ, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক বিকাশ উপাধ্যায়,প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগু, প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহ আদি উপস্থিত থাকে ।

