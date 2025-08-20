ETV Bharat / politics

বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ-মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ, গোচৰ ৰুজু - APCC FILED CASE

বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত কুমাৰ গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে লতাশিল থানাত গোচৰ ৷ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ বিৰুদ্ধেও অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে সামাজিক মাধ্যমত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ভিডিঅ’ প্ৰকাশ কৰাৰ অভিযোগ ৷

APCC filed case
প্ৰতীকী ফটো (ETV Bharat)
গুৱাহাটী: দুদিন পূৰ্বে বিজেপি নেতাজনে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে তৰিছিল এক গোচৰ ৷ বুধবাৰে সেই একেজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৷ লগতে গোচৰ তৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ বিৰুদ্ধেও ।

জনজাতিৰ বাবে সাংবিধানিকভাৱে বিশেষভাৱে সংৰক্ষিত ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ পাৰ্বত্য জিলা ডিমা হাছাওৰ ৩০০০ বিঘা মাটি মহাবল চিমেণ্ট নামৰ এটা কোম্পানীক গতাই দিবলৈ চলোৱা প্ৰস্তুতিৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশে বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰাৰ ভিডিঅ’ সমগ্ৰ দেশজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছত ডিমা হাছাও স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ।

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা ভিডিঅ’ত ন্যায়াধীশে ৩০০০ বিঘা জনজাতি অধ্যুষিত এলেকাৰ মাটি চিমেণ্ট কোম্পানীক গতাই দিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আন বহুজনৰ লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কেবাজনো নেতাই ৰাজহুৱা কৰিছিল । লগে লগে ৰাজ্যজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছিল এই ভিডিঅ’ ।

ভূমিপুত্ৰৰ ৩০০০ বিঘা ভূমিক লৈ গ্ৰহণ কৰা এই নীতি ৰাজহুৱা কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন মুখপাত্ৰই ন্যায়ালয়ৰ ভিডিঅ’ ৰাজহুৱা কৰাৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত সোমবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ ওচৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । ইফালে, সেই গোচৰীয়াই নীতি বৰ্হিভূতভাৱে নিজৰ পদমৰ্যদা আৰু ভাৰতীয় সাংবিধানিক প্ৰতীক অশোক স্তম্ভ ব্যৱহাৰ কৰি নিয়ম বৰ্হিভূত কাৰ্যত জড়িত হৈ পৰা বুলি বুধবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আইন বিভাগে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত কুমাৰ গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে লতাশিল থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰে ।

APCC filed case
জয়ন্ত কুমাৰ গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে লতাশিল থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰ (ETV Bharat Assam)

লতাশিল থানাই এজাহাৰখন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । অধিবক্তা তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ৰিতম সিঙে স্বাক্ষৰ কৰা এই এজাহাৰখনত ১৯৬১ চনৰ এডভোকেট এক্ট, বাৰ কাউন্সিলৰ নিয়মাৱলীৰ লগতে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ আৰু ২০০৫ চনৰ আইন অনুযায়ী ভাৰতীয় স্বাভিমানৰ প্ৰতীক অশোক স্তম্ভ নীতি বৰ্হিভূতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে ।

APCC filed case
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজাহাৰ (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছৰ আইনী কোষৰ অধিবক্তা ৰিতম সিঙে আন এটা গোচৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাপঞ্জীয়কক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকৰ একাউণ্টত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ভিডিঅ’ অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিডিঅ’ ফুটেজ অনুমতিবিহীনভাৱে নিজৰ ফেচবুকত প্ৰকাশ কৰা বিষয়টো উল্লেখ কৰি অধিবক্তা ৰিতম সিঙে এইক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে বুধবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাপঞ্জীয়কক লিখিতভাৱে অভিযোগ দাখিল কৰে ।

APCC filed case
লতাশিল থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ (ETV Bharat Assam)

