এ আইৰ যোগেদি বিজেপিৰ অপপ্ৰচাৰ: মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা আৰু বিজেপিৰ ফেচবুক পেজৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ গোচৰ
Published : September 18, 2025 at 3:51 PM IST
গুৱাহাটী: এ আই অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ৷ এতিয়া কেৱল ফেচবুকৰ সাধাৰণ নেটিজেনৰ মনোৰঞ্জনৰ আহিলা হৈ থকা নাই । এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে অসমৰো ৰাজনৈতিক আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণৰ অস্ত্ৰ হৈ পৰিছে এ আই । এ আইৰ যোগেদি বিজেপিৰ অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা আৰু বিজেপিৰ ফেচবুক পেজৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ।
ৰাজ্যিক বিজেপি আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ সামাজিক মাধ্যম পেজৰ বিৰুদ্ধে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে বৃহস্পতিবাৰে এজাহাৰ দাখিল কৰে দিছপুৰ থানাত । বিগত দুদিন পূৰ্বে অসম বিজেপিয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰা দুটা এ আই সৃষ্ট বিশেষ ভিডিঅ’ক লৈ এই গোচৰ তৰিছে ।
ভিডিঅ’ দুটাৰ যোগেদি বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ছবি ব্যৱহাৰ কৰি সাম্প্ৰদায়িক মিলনৰ বাতাবৰণ নষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছ দলে ।
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰাৰ নেতৃত্বত গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্দেশত কংগ্ৰেছৰ সংবাদ কোষ আৰু আই টি চেলৰ সঁজাতি দলে বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া দিছপুৰ থানাত উপস্থিত হৈ এই এজাহাৰ দাখিল কৰে । বেদব্ৰত বৰাই কয়, “নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিয়ে এনেধৰণৰ অসাধু কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি নষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰে আৰু এইবাৰো এই এ আই ভিডিঅ’ৰ মাধ্যমৰে সেই একে উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে বিজেপিয়ে ৷’’
গোচৰ তৰাৰ পিছত বিজেপিৰ এইধৰণৰ কাৰ্যকলাপ অসমৰ শান্তি আৰু ঐক্যৰ বিৰুদ্ধে এক ষড়যন্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও বেদব্ৰত বৰাই সদৰী কৰে ৷
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, “বিজেপিয়ে ফেচবুক পেজ আৰু অসমক উত্তেজিত কৰিব পৰা আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু গৌৰৱ গগৈৰ ছবি সম্বলিত এ আই ভিডিঅ’ৰ যোগেদি অসমত এক ধৰ্মীয় সংঘাত আনিব বিচাৰিছে । ইয়াৰ উচিত বিচাৰ বিচাৰি আমি দিছপুৰ থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছো ।’’
“২২ ছেপ্টেম্বৰত বি টি আৰত নিৰ্বাচন আছে । নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনে কিছুমান অপপ্ৰচাৰ মানুহৰ মাজলৈ তেওঁলোকে লৈ যায় । যাৰ দ্বাৰা ভোট বিভাজন কৰে ৷ ধৰ্মৰ নামত তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰে । সাম্প্ৰদায়িক বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰে । এই কথাটোৱে সমগ্ৰ দেশতে বেয়া বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি আহিছে’’ বুলিও বেদব্ৰত বৰাই কয় ৷
