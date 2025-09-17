ৰাজীৱ ভৱনত হোৱা পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ: কাৰ্যবাহী সদস্য মতলেবুদ্দিন আহমেদক নিলম্বন
কমলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ প্ৰসংগক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ।
গুৱাহাটী: অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মতলেবুদ্দিন আহমেদক দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ছয় মাহৰ বাবে মতলেবুদ্দিন আহমেদক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে ।
বুধবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) বিপুল গগৈয়ে নিলম্বনৰ এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ।
উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কমলপুৰৰ এইজন নেতাই বিসম্বাদ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । বিশেষকৈ কমলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ প্ৰসংগক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । সেই সময়ত অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়কজনে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা নাছিল । যোগদানৰ চৰ্চাহে চলি আছিল । অৱশ্যে পাছত তেওঁ দলটোত যোগদান কৰিছিল ।
যোগদানৰ চৰ্চাৰ মাজতে কমলপুৰৰ একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহি একপ্ৰকাৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছিল । এইসকলৰ মাজত আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সদস্য মতলেবুদ্দিন আহমেদ । মতলেবুদ্দিন আহমেদে ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ ভূঞাৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল । যাৰ বাবে অৱশেষত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ নিৰ্দেশক্ৰমে মতলেবুদ্দিন আহমেদক ছয় মাহৰ বাবে দলৰ বাবে নিলম্বন কৰা হয় ।
লক্ষণীয় বিষয় যে কমলপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই অগপ ত্যাগ কৰাৰ পাছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সদৰ হৈ পৰিছিল উত্তপ্ত । গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত সত্যব্ৰত কলিতাৰ প্ৰসংগক লৈ সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । বিশেষকৈ কমলপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে সত্যব্ৰত কলিতাৰ বিষয়টোক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত উত্তৰ বিচাৰি আহি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । সত্যব্ৰত কলিতাই অগপ ত্যাগ কৰাৰ পাছতে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব বুলি ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা চলিছিল ।
সেই চৰ্চাৰ মাজতে বিশেষকৈ কমলপুৰৰ একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত লাগিছিল হাহাকাৰ । সত্যব্ৰত কলিতাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰি নিশ্চিতভাৱে কমলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচৰাৰ প্ৰসংগক লৈ সমষ্টিৰ একাংশ নেতা-কৰ্মী সৰৱ হৈ পৰিছিল । সম্ভাৱ্য চৰ্চাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱন উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল । সত্যব্ৰত কলিতাৰ বিৰোধিতা কৰি একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ৰাজীৱ ভৱনত ভিৰ কৰিছিল । গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত সত্যব্ৰত কলিতাৰ প্ৰসংগটোকলৈ আলোচনা বিচাৰি অহা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক বাধা প্ৰদান কৰাৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
সেই সময়ত ৰাজীৱ ভৱনত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল । তাৰ পাছতে কমলপুৰৰ পৰা অহা কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু ৰাজীৱ ভৱনত থকা নেতা-কৰ্মীৰ মাজতে তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডা হৈছিল । আনকি হতাহতিৰো সৃষ্টি হৈছিল ।
ৰাজীৱ ভৱনৰ সেই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আজি এক নিৰ্দেশযোগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সদস্য মতলেবুদ্দিন আদমেদক ছয় মাহৰ বাবে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হয় ।
