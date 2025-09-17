ETV Bharat / politics

ৰাজীৱ ভৱনত হোৱা পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ: কাৰ্যবাহী সদস্য মতলেবুদ্দিন আহমেদক নিলম্বন

কমলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ প্ৰসংগক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ।

MATLEBUDDIN AHMED SUSPENDED
ৰাজীৱ ভৱনত সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2025 at 10:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মতলেবুদ্দিন আহমেদক দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ছয় মাহৰ বাবে মতলেবুদ্দিন আহমেদক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে ।

বুধবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) বিপুল গগৈয়ে নিলম্বনৰ এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ।

MATLEBUDDIN AHMED SUSPENDED
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কমলপুৰৰ এইজন নেতাই বিসম্বাদ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । বিশেষকৈ কমলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ প্ৰসংগক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । সেই সময়ত অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়কজনে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা নাছিল । যোগদানৰ চৰ্চাহে চলি আছিল । অৱশ্যে পাছত তেওঁ দলটোত যোগদান কৰিছিল ।

যোগদানৰ চৰ্চাৰ মাজতে কমলপুৰৰ একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহি একপ্ৰকাৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছিল । এইসকলৰ মাজত আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সদস্য মতলেবুদ্দিন আহমেদ । মতলেবুদ্দিন আহমেদে ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ ভূঞাৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল । যাৰ বাবে অৱশেষত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ নিৰ্দেশক্ৰমে মতলেবুদ্দিন আহমেদক ছয় মাহৰ বাবে দলৰ বাবে নিলম্বন কৰা হয় ।

লক্ষণীয় বিষয় যে কমলপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই অগপ ত্যাগ কৰাৰ পাছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সদৰ হৈ পৰিছিল উত্তপ্ত । গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত সত্যব্ৰত কলিতাৰ প্ৰসংগক লৈ সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । বিশেষকৈ কমলপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে সত্যব্ৰত কলিতাৰ বিষয়টোক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত উত্তৰ বিচাৰি আহি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । সত্যব্ৰত কলিতাই অগপ ত্যাগ কৰাৰ পাছতে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব বুলি ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা চলিছিল ।

সেই চৰ্চাৰ মাজতে বিশেষকৈ কমলপুৰৰ একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত লাগিছিল হাহাকাৰ । সত্যব্ৰত কলিতাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰি নিশ্চিতভাৱে কমলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচৰাৰ প্ৰসংগক লৈ সমষ্টিৰ একাংশ নেতা-কৰ্মী সৰৱ হৈ পৰিছিল । সম্ভাৱ্য চৰ্চাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱন উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল । সত্যব্ৰত কলিতাৰ বিৰোধিতা কৰি একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ৰাজীৱ ভৱনত ভিৰ কৰিছিল । গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত সত্যব্ৰত কলিতাৰ প্ৰসংগটোকলৈ আলোচনা বিচাৰি অহা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক বাধা প্ৰদান কৰাৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

MATLEBUDDIN AHMED SUSPENDED
ৰাজীৱ ভৱনৰ বাহিৰভাগ (ETV Bharat Assam)

সেই সময়ত ৰাজীৱ ভৱনত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল । তাৰ পাছতে কমলপুৰৰ পৰা অহা কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু ৰাজীৱ ভৱনত থকা নেতা-কৰ্মীৰ মাজতে তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডা হৈছিল । আনকি হতাহতিৰো সৃষ্টি হৈছিল ।

ৰাজীৱ ভৱনৰ সেই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আজি এক নিৰ্দেশযোগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সদস্য মতলেবুদ্দিন আদমেদক ছয় মাহৰ বাবে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক: তিনি ন-কংগ্ৰেছীক লগত লৈ দিল্লীৰ পৰা আহি পালে গৌৰৱ গগৈ

For All Latest Updates

TAGGED:

APCC EXECUTIVE MEMBER SUSPENDEDAPCCইটিভি ভাৰত অসমGAURAV GOGOIMATLEBUDDIN AHMED SUSPENDED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.