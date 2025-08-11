ETV Bharat / politics

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ সমিতি গঠন - ASSEMBLY ELECTION 2026

কঁকালত টঙালি বান্ধি সাজু হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ । ব্যতিক্ৰমী ৰূপত ইস্তাহাৰ সমিতিৰ তালিকা গঠন ।

APCC declared Manifesto Committee For Assembly election 2026
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2025 at 7:02 PM IST

2 Min Read

গুৱাহাটী: ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৷ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কৌশলগতভাৱে আগবাঢ়িছে । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইস্তাহাৰ সমিতিৰ তালিকা তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সোমবাৰে অনুমোদন জনাইছে ।

কংগ্ৰেছৰ পূৰ্বৱৰ্তী পৰম্পৰা এৰি নতুন ধাৰণাৰে এইবাৰ ২০২৬লৈ সাজু হৈছে গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বাধীন অসম কংগ্ৰেছ । ২০২৬ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰা এই সমিতিখন এইবাৰ দেখা গ’ল ব্যতিক্ৰমী ৰূপত । এ আই চি চিয়ে তথ্য গৱেষণা আৰু বিশ্লেষণৰ সকলো কামৰ নেতৃত্ব দিব দিল্লীৰ পৰা ।

APCC declared Manifesto Committee For Assembly election 2026
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat)

গৌৰৱ গগৈয়ে গঠন কৰা ইস্তাহাৰ সমিতিৰ আহ্বায়ক হিচাপে নিযুক্ত হৈছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় ৰাজহ সেৱাৰ বিষয়া শান্তনু চক্ৰৱৰ্তী । ইয়াৰ উপৰি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতি (AICC)ৰ পৰা দুজন গৱেষক সদস্য হিচাপে সহযোগিতা আগবঢ়াব । আকাশ সত্যজিৎ (গৱেষণা বিভাগ, AICC) আৰু ৰাহুল বলে (তথ্য বিশ্লেষণ বিভাগ, AICC)।

আনহাতে, সমিতিত ৩০ জন সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে : বলিন কুলি, মাধৱ ৰাজবংশী, পৃথিৱী মাঝি, আব্দুল খালেক, এতোৱা মুণ্ডা, অৰুণ দত্ত মজুমদাৰ, প্ৰফেছৰ ৰঞ্জন ৰাভা, ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰদলৈ, কৃষ্ণা দাস, সুকান্ত ভট্টাচাৰ্য, কৃষ্ণ শৰ্মা, জমশ্বেৰ আলী, বিদ্যাছিং ৰংপি, ধনীৰাম থাওচেন, মৌচুম বৰুৱা, সম্পূৰ্ণ শইকীয়া, নাহিদা আক্তাৰ চৌধুৰী, দেবেন দৈমাৰী, অৱিনাশ গগৈ, মোহন বসুমতাৰী, মতিউৰ ৰহমান, সত্যেন দাস, মনালিছা বৰুৱা, সৌম্য পুৰকায়স্থ, ডাঃ ছুলেমান চৌধুৰী, অৰিন্দম কাকতি, গীতালি দাস, ডাঃ শ্বাহনৱাজ আহমেদ, পল্লৱ জ্যোতি নাথ আৰু ৰূপম বৰা ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সংগঠন) বিপুল গগৈৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এখন পত্ৰৰ জৰিয়তে ইস্তাহাৰ কমিটীখন ঘোষণা কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে কৌশলগত প্ৰস্তুতি যে আৰম্ভ কৰিছে সেয়া গম পোৱা গৈছে ।

উল্লেখযোগ্য যে অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকাল ২০২৬ চনৰ ২০ মে’ত সমাপ্ত হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : ইউ পি পি এল-বি পি এফ কোনো দলকেই বেয়া নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ! কিয় ক'লে তেনেকৈ ?

লগতে পঢ়ক : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ! শীঘ্ৰে বিস্ফোৰণ ঘটাব বাবুলাল মাৰাণ্ডীয়ে

গুৱাহাটী: ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৷ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কৌশলগতভাৱে আগবাঢ়িছে । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইস্তাহাৰ সমিতিৰ তালিকা তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সোমবাৰে অনুমোদন জনাইছে ।

কংগ্ৰেছৰ পূৰ্বৱৰ্তী পৰম্পৰা এৰি নতুন ধাৰণাৰে এইবাৰ ২০২৬লৈ সাজু হৈছে গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বাধীন অসম কংগ্ৰেছ । ২০২৬ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰা এই সমিতিখন এইবাৰ দেখা গ’ল ব্যতিক্ৰমী ৰূপত । এ আই চি চিয়ে তথ্য গৱেষণা আৰু বিশ্লেষণৰ সকলো কামৰ নেতৃত্ব দিব দিল্লীৰ পৰা ।

APCC declared Manifesto Committee For Assembly election 2026
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat)

গৌৰৱ গগৈয়ে গঠন কৰা ইস্তাহাৰ সমিতিৰ আহ্বায়ক হিচাপে নিযুক্ত হৈছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় ৰাজহ সেৱাৰ বিষয়া শান্তনু চক্ৰৱৰ্তী । ইয়াৰ উপৰি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতি (AICC)ৰ পৰা দুজন গৱেষক সদস্য হিচাপে সহযোগিতা আগবঢ়াব । আকাশ সত্যজিৎ (গৱেষণা বিভাগ, AICC) আৰু ৰাহুল বলে (তথ্য বিশ্লেষণ বিভাগ, AICC)।

আনহাতে, সমিতিত ৩০ জন সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে : বলিন কুলি, মাধৱ ৰাজবংশী, পৃথিৱী মাঝি, আব্দুল খালেক, এতোৱা মুণ্ডা, অৰুণ দত্ত মজুমদাৰ, প্ৰফেছৰ ৰঞ্জন ৰাভা, ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰদলৈ, কৃষ্ণা দাস, সুকান্ত ভট্টাচাৰ্য, কৃষ্ণ শৰ্মা, জমশ্বেৰ আলী, বিদ্যাছিং ৰংপি, ধনীৰাম থাওচেন, মৌচুম বৰুৱা, সম্পূৰ্ণ শইকীয়া, নাহিদা আক্তাৰ চৌধুৰী, দেবেন দৈমাৰী, অৱিনাশ গগৈ, মোহন বসুমতাৰী, মতিউৰ ৰহমান, সত্যেন দাস, মনালিছা বৰুৱা, সৌম্য পুৰকায়স্থ, ডাঃ ছুলেমান চৌধুৰী, অৰিন্দম কাকতি, গীতালি দাস, ডাঃ শ্বাহনৱাজ আহমেদ, পল্লৱ জ্যোতি নাথ আৰু ৰূপম বৰা ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সংগঠন) বিপুল গগৈৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এখন পত্ৰৰ জৰিয়তে ইস্তাহাৰ কমিটীখন ঘোষণা কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে কৌশলগত প্ৰস্তুতি যে আৰম্ভ কৰিছে সেয়া গম পোৱা গৈছে ।

উল্লেখযোগ্য যে অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকাল ২০২৬ চনৰ ২০ মে’ত সমাপ্ত হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : ইউ পি পি এল-বি পি এফ কোনো দলকেই বেয়া নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ! কিয় ক'লে তেনেকৈ ?

লগতে পঢ়ক : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ! শীঘ্ৰে বিস্ফোৰণ ঘটাব বাবুলাল মাৰাণ্ডীয়ে

For All Latest Updates

TAGGED:

UPCOMING ELECTION 2026FAPCC DECLARED MANIFESTO COMMITTEEইটিভি ভাৰত অসমনিৰ্বাচনৰ বাবে ইস্তাহাৰ সমিতিASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

নাছাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে মহাকাশচাৰী বেৰী বাচ্চ উইলম’ৰে

1 কোটিৰো অধিক ইউনিটৰ বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিলে Maruti Wagon R এ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.