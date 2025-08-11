গুৱাহাটী: ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৷ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কৌশলগতভাৱে আগবাঢ়িছে । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইস্তাহাৰ সমিতিৰ তালিকা তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সোমবাৰে অনুমোদন জনাইছে ।
কংগ্ৰেছৰ পূৰ্বৱৰ্তী পৰম্পৰা এৰি নতুন ধাৰণাৰে এইবাৰ ২০২৬লৈ সাজু হৈছে গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বাধীন অসম কংগ্ৰেছ । ২০২৬ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰা এই সমিতিখন এইবাৰ দেখা গ’ল ব্যতিক্ৰমী ৰূপত । এ আই চি চিয়ে তথ্য গৱেষণা আৰু বিশ্লেষণৰ সকলো কামৰ নেতৃত্ব দিব দিল্লীৰ পৰা ।
গৌৰৱ গগৈয়ে গঠন কৰা ইস্তাহাৰ সমিতিৰ আহ্বায়ক হিচাপে নিযুক্ত হৈছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় ৰাজহ সেৱাৰ বিষয়া শান্তনু চক্ৰৱৰ্তী । ইয়াৰ উপৰি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতি (AICC)ৰ পৰা দুজন গৱেষক সদস্য হিচাপে সহযোগিতা আগবঢ়াব । আকাশ সত্যজিৎ (গৱেষণা বিভাগ, AICC) আৰু ৰাহুল বলে (তথ্য বিশ্লেষণ বিভাগ, AICC)।
আনহাতে, সমিতিত ৩০ জন সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে : বলিন কুলি, মাধৱ ৰাজবংশী, পৃথিৱী মাঝি, আব্দুল খালেক, এতোৱা মুণ্ডা, অৰুণ দত্ত মজুমদাৰ, প্ৰফেছৰ ৰঞ্জন ৰাভা, ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰদলৈ, কৃষ্ণা দাস, সুকান্ত ভট্টাচাৰ্য, কৃষ্ণ শৰ্মা, জমশ্বেৰ আলী, বিদ্যাছিং ৰংপি, ধনীৰাম থাওচেন, মৌচুম বৰুৱা, সম্পূৰ্ণ শইকীয়া, নাহিদা আক্তাৰ চৌধুৰী, দেবেন দৈমাৰী, অৱিনাশ গগৈ, মোহন বসুমতাৰী, মতিউৰ ৰহমান, সত্যেন দাস, মনালিছা বৰুৱা, সৌম্য পুৰকায়স্থ, ডাঃ ছুলেমান চৌধুৰী, অৰিন্দম কাকতি, গীতালি দাস, ডাঃ শ্বাহনৱাজ আহমেদ, পল্লৱ জ্যোতি নাথ আৰু ৰূপম বৰা ।
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সংগঠন) বিপুল গগৈৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এখন পত্ৰৰ জৰিয়তে ইস্তাহাৰ কমিটীখন ঘোষণা কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে কৌশলগত প্ৰস্তুতি যে আৰম্ভ কৰিছে সেয়া গম পোৱা গৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকাল ২০২৬ চনৰ ২০ মে’ত সমাপ্ত হ’ব ।