বাক্সাৰ তিনিটা পৰিষদীয় সমষ্টি দখল কৰিব কোনে ?

বাগানপাৰা, মুছলপুৰ , দিহিৰাৰ নিৰ্বাচনী আলেখলেখ ৷ মূল যুঁজত বি পি এফ, বিজেপি, ইউ পি পি এল ।

An electoral survey of the three assembly constituencies of Baksa
ওদালগুৰিৰ ১০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এক নিৰ্বাচনী সমীক্ষা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2025 at 3:59 PM IST

5 Min Read
বাক্সা: বি টি চি নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বি টি চিৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত নিৰ্বাচনী খদমদম আৰম্ভ হৈছে ৷ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজা নিজা কৌশল অৱলম্বন কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ চিন্তা কৰিছে ৷ শাসক পক্ষই শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকক ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনোৱাৰ বিপৰীতে মুল বিৰোধী দল বি পি এফে শাসকপক্ষ সীমাহীন দুৰ্নীতিত লিপ্ত হোৱা বুলি কৈ তেওঁলোক যাতে পুনৰ শাসনলৈ নাহে তাৰ বাবে ভোটাৰ ৰাইজক পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷

আনহাতে দিল্লী, দিছপুৰৰ পাছত বি টি চিত এইবাৰ বিজেপিয়ে আগ্ৰাসী ৰূপত প্ৰচাৰ চলাইছে ৷ শান্তিপুৰ্ণ, বিকশিত আৰু সুৰক্ষিত বি টি আৰ গঠনৰ লক্ষ্যৰে বিজেপি দলে এইবাৰৰ বি টি চিৰ ৪০ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৩০ টাত নিজা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷ বি টি চিৰ বাক্সা জিলাৰ পাচটা সমষ্টিৰ ভিতৰৰ ২৩ নং দিহিৰা, ২৪ নং মুছলপুৰ আৰু ২৫ নং বাগানপাৰা সমষ্টিটো নিৰ্বাচনী বতাহ তুংগত উঠিছে ৷

সমষ্টি অনুসৰি ২৩ নং দিহিৰা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ ৭১,৩২১ জন ৷ তাৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৩৫,১১১ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ৩৬,২১০ গৰাকী ৷ ২৪ নং মুছলপুৰ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ ৭৯,৬১০ জন ৷ তাৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৩৯,৫১২ জন আৰু মহিলা ৪০,০৯৭ গৰাকী ৷ ২৫ নং বাগানপাৰা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ ৮৯,২৩৯ জন ৷ তাৰে পুৰুষ ৪৪,৭৫৫ জন আৰু মহিলা ৪৪,৪৮৪ গৰাকী ৷

২৩ নং দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টি:

An electoral survey of the three assembly constituencies of Baksa
ঘনশ্যাম দাস (ETV Bharat Assam)

সকলো পৰীঁক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত ২৩ নং দিহিৰা সমষ্টিত দহজন প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী ৰণত নামিছে ৷ তেওঁলোক ক্ৰমে বিজেপিৰ মানস প্ৰতীম কলিতা, বি পি এফৰ আগাচটুচ টিগ্গা, ইউ পি পি এলৰ ভূপেন বড়ো, জি এচ পিৰ ঘনশ্যাম দাস, কংগ্ৰেছৰ বুবুল দাস, ৰাইজৰ দলৰ অশ্বিনী দাস, ভি পি আইৰ অতুল দাস আৰু নিৰ্দ্লীয় ক্ৰমে এলেক্স চণ্ডি টপ্পা, বিকাশ পাঠক আৰু দয়াল চন্দ্ৰ কলিতা ৷ সমষ্টিটোত বৰ্তমানৰ জি এছ পি দলৰ এম চি এল এ ঘনশ্যাম দাস যোৱা ২০১৫ চনত বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ সমৰ্থনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই বি পি এফৰ মুন সিং ব্ৰহ্মক হৰুৱাই জয়ী হৈছিল ঘনশ্যাম দাস ।

An electoral survey of the three assembly constituencies of Baksa
ভুপেন বড়ো (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ দিহিৰা সমষ্টিটোত বি পি এফৰ আগাচটুচ টিগ্গাৰ লগতে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী মানস প্ৰতীম কলিতা আৰু ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভূপেন বড়োৰ মাজত নিৰ্বাচনী যুজখন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ৷ ২৩ নং দিহিৰা সমষ্টিত মানস প্ৰতীম কলিতাক উলিয়াই লৈ যাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে ৷ ইপিনে জি এছ পি দলৰ একমাত্ৰ আসনখন ধৰি ৰাখিবলৈ উঠিপৰি লাগিছে প্ৰাক্তন সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই ৷ সমষ্টিটোত শাসনাধিষ্ঠিত ইউ পি পি এল দলৰ ৬২ নং বৰমা বিধনসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন বড়োৱেও পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৷ সমষ্টিটোত জি এছ পি, বি জে পি আৰু ইউ পি পি এল দলৰ মাজতে মুল যুজখন হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷

২৪ নং মুছলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টি:

মুছলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকল হ’ল বি পি এফৰ অঞ্চুমৈ খুংগুৰ বড়ো, ইউ পি পি এলৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম, বিজেপিৰ ৰিদীপ কুমাৰ ডেকা, কংগ্ৰেছৰ ধৰ্মেশ্বৰ বড়ো, ভি পি আইৰ উৰ্মিলা দাস আৰু নিৰ্দলীয় বিদ্যুৎ বসুমতাৰী, নীৰন গয়াৰী ৷ সমষ্টিটোত বৰ্তমানৰ ই এম ৰাকেশ ব্ৰহ্মই ৰাইজৰ জনহিতকৰ কাম কৰিছে ৷ সেয়েহে ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা আছে ৷ কিন্তু বিজেপিৰ ৰিদীপ কুমাৰ ডেকাই শেষ মুহুৰ্তত মনোনয়নপত্ৰ পোৱাৰ লগে লগে ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ অংকত আউল লাগিল ৷

An electoral survey of the three assembly constituencies of Baksa
ৰাকেশ ব্ৰহ্ম (ETV Bharat Assam)
An electoral survey of the three assembly constituencies of Baksa
অনসুমৈ শুংগুৰ বড়ো (ETV Bharat Assam)

তাৰোপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমষ্টিটোত প্ৰচাৰ চলাই অধিক আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ নতুনকৈ কেইবাজনো ইউ পি পি এল দলৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ সোঁহাত স্বৰূপ ব্যক্তিয়ে বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে ৷ ইপিনে বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী অনসুমৈ শুংগুৰ বড়ো দুবাৰ প্ৰাক্তন এম চি এল এ আছিল সেয়েহে এইবাৰ পুণৰ ৰাইজে বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী অনসুমৈ শুংগুৰ বড়োক পুণৰ অহাটো বিচাৰিছে ৷ সমষ্টিটোত বিজেপি, ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ দলৰ মাজতেই যুঁজখন হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷

২৫ নং বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টি:

২৫ নং বাগানপাৰা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী যুঁজত নমা প্ৰাৰ্থীসকল হ'ল ইউ পি পি এলৰ কাতিৰাম বড়ো, বিজেপিৰ ৰেখাৰাণী দাস বড়ো, বি পি এফৰ বনমালী বড়ো , জি এচ পিৰ তৃষ্ণা মেধি, ভি পি আইৰ মিনতি বড়ো, কংগ্ৰেছৰ কন্দৰ্প দাস, নিৰ্দলীয় ধ্ৰুৱজিৎ বসুমতাৰী আৰু নাৰায়ণ দাস ৷

An electoral survey of the three assembly constituencies of Baksa
কাতিৰাম বড়ো (ETV Bharat Assam)
An electoral survey of the three assembly constituencies of Baksa
বনমালী বড়ো (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নাৰায়ন দাসে মনোনয়নপত্ৰ উঠাই লোৱা নাই যদিও তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নকৰি বিজেপি দলৰ লগত চামিল হৈছে ৷ ২৫ নং বাগানপাৰা সমষ্টিত বৰ্তমানৰ বি টি চিৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো, বি পি এফ দলৰ বনমালী বড়ো আৰু বিজেপি দলৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰেখাৰাণী দাস বড়োৰ মাজত নিৰ্বাচনী যুঁজখন আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক ৷

TAGGED:

