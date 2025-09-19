ওদালগুৰিৰ ১০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ?

ওদালগুৰিৰ ১০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ?
বিটিচি নিৰ্বাচনক লৈ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ওদালগুৰি সমষ্টি । আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ওদালগুৰি সমষ্টিৰো নিৰ্বাচনী যুঁজ ।
Published : September 19, 2025 at 6:33 PM IST|
Updated : September 19, 2025 at 7:13 PM IST
ওদালগুৰি: বিটিচি নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন বাকী । যাক লৈ এক আনন্দ মুখৰ পৰিৱেশে বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে বড়োভূমিত । বড়োভূমিৰ দুই ৰাজনৈতিক দল ইউপিপিএল আৰু বিপিএফ দলে পৰিষদ দখলৰ বাবে দুয়োটা দলে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷
পিছপৰি থকা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় দল বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ ৷ প্ৰতিটো সমষ্টিত মূলতঃ বিপিএফ, ইউপিপিএল, বিজেপি, কংগ্ৰেছ এই চাৰিটাৰ মাজতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজে মত পোষণ কৰিছে ৷
বিটিচিৰ ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত ২০২০ চনৰ নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলে ১৭ খন, ইউপিপিএল দলে ১২ খন, বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ২৬ খন আসনৰ ভিতৰত ৯ খন, কংগ্ৰেছে ১ খন আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে লাভ কৰা ১ খন আসন লাভ কৰিছিল ৷
আনহাতে বিপিএফ দলৰ ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৩ জনে ইউপিপিল দলত আৰু ৪ গৰাকী বিজেপি দলত যোগদান কৰাত দলটোৰ প্ৰাৰ্থী ১০ জনলৈ হ্ৰাস পায়ছিল ৷ বিপিএফ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ইউপিপিল আৰু বিজেপি দলত যোগদান কৰা ছয়গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে যদিও এইকেইজনে নিজৰ আসন অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰিব নে নাই সেয়া ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ ফলাফলেহে ক’ব ৷
আনপিনে বিপিএফ দলে ১৭ বছৰ শাসনত থকাৰ পাছতো সৰ্বাধিক ১৭ খন আসন লাভ কৰে যদিও চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল ৷ বিজেপিয়ে লাভ কৰা ৯ খন আৰু ইউপিপিল দলে লাভ কৰা ১২ খন আসনকলৈ মিত্ৰজোঁটে পৰিষদ গঠন কৰে ৷ ওদালগুৰি জিলাৰ ১০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ ক্ষমতা অসুন্ন ৰখাৰ বাবে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ জিলাখনৰ ১০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ ভোটাৰ ৭,৯৩,১১৪ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ৩,৬৫,৪৯৩ জন, মহিলা ৩,৭৩,৬১৫ ৬ জন তৃতীয় লিংগ ৷ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ৯৩৯ টা আছে ।
অন্যহাতে নতুনকৈ গাঁও বিটিচিত সংযোজন হোৱাত ২০২৫ চনৰ চূড়ান্ত নিৰ্বাচনী তালিকা অনুসৰি ওদালগুৰি জিলাত এতিয়া মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭,৩৯,১১৪ জন, যিটো ২০২০ চনতকৈ ১,১৫,৮৯৯ জন ভোটাৰ বৃদ্ধি (১৮.৬ শতাংশ বৃদ্ধি) হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে নতুন নিৰ্বাচনী তালিকা অনুসৰি জিলাখনৰ মুঠ ৯৩৯টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত আন জিলাৰ পৰা ওদালগুৰি জিলাত নতুনকৈ সংযোজিত হোৱা ৮৯টা ভোটকেন্দ্ৰ হল-দৰং (২১টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ); শোণিতপুৰ (১৬টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ); আৰু বিশ্বনাথ (৫২টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ)।
৩৫ নম্বৰ মুদৈবুৰী সমষ্টি:
এই সমষ্টিত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ৯৩ টা ৷ সমষ্টিটোত সৰ্বমুঠ ৭৩,৮৪০ জন ভোটাৰ আছে ৷ পুৰুষ ভোটাৰ ৩৬,৩৯২ জন ৷ মহিলা ভোটাৰ ৩৭,৪৪৮ জন । তৃতীয় লিংগৰ ১ জন আছে ৷ সমষ্টিটোত এইবাৰ ১০ গৰাকী প্ৰাৰ্থী থিয় দিছে ৷
পূৰ্বতে ১৭ বছৰ বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটো ২০২০ চনৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ দখললৈ যাই কিন্ত বিজেপিৰ পাৰ্থী দিগন্ত বৰুৱাই কাৰ্য্যবাহী সদস্য পদো লাভ কৰিছিল । এইবেলি সমষ্টিটোত বিজেপিৰ পাৰ্থী গৰাকীৰ কিছু প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ জগদীশ সৰকাৰ (বিপিএফ), দিগন্ত বৰুৱা (বিজেপি) ৰমেশ হাজৰিকা ( ইউপিপিএল) মাজতে মূল যুঁজখন হ’ব । সমীক্ষা চলাই পোৱা তথ্য মতে সমষ্টিটোত মূলত তিনিকোণীয়া যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক বুলি ভোটাৰ ৰাইজে মন্তব্য কৰিছে ।
৩২ নম্বৰ ভেৰগাঁও (এছ টি ) সমষ্টি :
এই সমষ্টিটোত মুঠ ৮১ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু সমষ্টিটোত সৰ্বমুঠ ৬১,২৯৮ জন ভোটাৰ আছে ইয়াৰে ২৯,৮০৩ পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ৩১,৪৯৫ মহিলা ভোটাৰ । সমষ্টিটোত ৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । সমষ্টিটোত ইউপিপিএল দখলত আছিল ।
এইবেলি মহেন্দ্ৰ বসুমতাৰী (বিপিএফ), দাওবাইছা বড়ো (ইউপিপিল), জোছৰাং বড়ো (বিজেপি), টেনজিং বডোছা (কংগ্ৰেছ) এই সমষ্টিটোত বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ মাজত মূল যুঁজ হ’ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজে মন্তব্য কৰিছে ৷
৩৩ নং নোনাই সেৰফাং অ এছ টি সমষ্টি:
এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ৬৯ টা । সৰ্বমুঠ ভোটাৰ ৫৬,৮১১ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ২৮,০১৮ জন, মহিলা ২৮,৭৯২ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোত ৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যদিও মূল যুঁজ বিপিএফ আৰু বিজেপিৰ মাজত হ’ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে ।
৩৪ নং খালিং দুৱাৰ (এছ টি) সমষ্টি:
উক্ত সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৮৪ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৬৮,১২৯ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ৩৩,৫৫২ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ৩৪,৫৭৭ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোত মুঠ ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে থিয় দিছে । এইবেলি বনজাৰ দৈমাৰী (বিপিএফ), ৰবীন্দ্ৰ বড়ো (ইউপিপিল), অৰ্জুন দৈমাৰী (বিজেপি) প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াই । যদিও মূল যুঁজখন ইউপিপিএল, বিজেপি আৰু বিপিএফৰ মাজত তিনিকোণীয়া যুঁজ হ’ব বুলি ধাৰনা কৰা হৈছে ৷
৩৬ নং হৰিশিঙা (এছ টি) সমষ্টিত:
এই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ১০৭ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৮১,৫৮৩ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ৪০,৩৬৩ জন, মহিলা ৪১,২১৯ গৰাকী, তৃতীয় লিংগ ১জন ৷ সমষ্টিটোত ৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ সমষ্টিটোত ইউপিপিএল দখলত আছিল । এইবেলি ত্ৰিদিপ দৈমাৰী(বিপিএফ), সঞ্জয় স্বৰ্গীয়াৰী(ইউপিপিল), অঞ্জলি প্ৰভা দৈমাৰী (নিৰ্দলীয়) হিছাপে প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াই । এই সমষ্টিটোত বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল ৰ মাজতে মূল যুঁজ হ’ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজে মন্তব্য কৰিছে ৷
৩১ নং খৈৰাবাৰী(এছ টি) সমষ্টিত :
মুঠ ভোটগ্ৰহন কেন্দ্ৰ ৭৭ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৬০,৪৩৩ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ২৯,৮৫৫ আৰু মহিলা ৩০,৫৭৬ জনী আৰু দুগৰাকী তৃতীয় লিংগ ৷ সমষ্টিটোত ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত আছিল । এইবেলি লোমচাও দৈমাৰী (বিপিএফ), ধৰনী বড়ো (ইউপিপিল), মদন চন্দ্ৰ ৰাভা (বিজেপি) প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াই । এই সমষ্টিটোত এইবাৰ ইউপিপিএল, বিজেপি আৰু বিপিএফৰ মাজত তিনিকোণীয়া যুঁজ হ’ব বুলি ধাৰনা কৰা হৈছে ৷
৩৭ নং ধনশ্ৰীৰি (ST) সমষ্টিত:
এই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ১৩০ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৯৫,৪৯৭ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ৪৭,৫৩৫ জন আৰু মহিলা ৪৭,৯৬১ গৰাকী আৰু এজন তৃতীয় লিংগ ৷ ৮ জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰা সমষ্টিটোত দৃশ্যপট অদ্যাপি ধূসৰ হৈ আছে ৷ এইবেলি ফ্ৰেছ মোছাহাৰী (বিপিএফ), ৰজুগৌৰা মোছাহাৰী (ইউপিপিল), ৰিলন মোছাহাৰী (কংগ্ৰেছ) প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াই ।
বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত এইবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু ইউপিপিল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এইবাৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে । তথাপিও সমষ্টিটোত বিপিএফ, ইউপিপিএল আৰু কংগ্ৰেছ মাজত তিনিকোণীয়া যুঁজ হ’ব ৷ মুছলমান ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লোৱা সমষ্টিটোত ভোট বিভাজনৰ ফলত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই ৷
৩৮ নং ভৈৰৱকুণ্ড (এছ টি) সমষ্টিত:
এই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৯১ টা ৷ সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰ ৭২,২৩৩ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৩৫,৭২৪ জন আৰু মহিলা ৩৬,৫০৯ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোত ৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ ইয়াৰে বিপিএফ, ইউপিপিএল, বিজেপিৰ তিনিওগৰাকীয়ে হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থী ৷
ইউপিপিএল ৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত এইবাৰ সমাজকৰ্মী, ব্যৱসায়ী মেনন মোছাহাৰীযে বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াই , ইউপিপিএল দলৰ পৰা বিটিচিৰ উপমুখ্য কাৰ্য্যবাহী সদস্য গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, বিপিএফ পৰা প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰী মাজত তীব্ৰ যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক ৷ এই সমষ্টিটো এইবেলি সকলোৰে আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব ৷
৩৯ নং পাছনয় চেৰফাং (অ-এছ টি) সমষ্টিত:
এই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৯৬টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু ৮০,৮৯৭ জন ভোটাৰ থাকিব পুৰুষ ৪০,১০৭ জন, মহিলা ৪০,৭৮৯ গৰাকী আৰু এজন তৃতীয় লিংগ । এই সমষ্টিটোত ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ এইবেলি চিয়াম চুন্দি (বিপিএফ), ৰাম কৰন গৌৰ (ইউপিপিল), দিপক মৌৰ(কংগ্ৰেছ) প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াই । বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত এইবাৰ ইউপিপিএল, বিজেপি আৰু বিপিএফৰ মাজত তিনিকোণীয়া যুঁজ হ’ব বুলি ধাৰনা কৰা হৈছে ৷
৪০ নং ৰৌটা (এছ টি) সমষ্টিত :
এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ১১১ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৮৮,৩৯৩ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ৪৪,১৪৫ জন আৰু মহিলা ৪৪,২৪৯ গৰাকী ৷ এই সমষ্টিটোত ৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ এইবেলি চৰন বড়ো (বিপিএফ), ডঃ নিলোট স্বৰ্গীয়াৰী (ইউপিপিএল) প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াই ।
ইউপিপিএল দখলত থকা সমষ্টিটোত এইবাৰ ইউপিপিএল আৰু বিপিএফৰ মাজত যুঁজ হ’ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷ গতিকে ওদালগুৰি জিলাৰ ১০ টা সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ ৭১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সমষ্টিবোৰত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ২৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷