ETV Bharat / politics

আহি আছে অমিত শ্বাহ: এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনৰ পৰাই বজাব '২৬ৰ ৰণডংকা - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

২৯ আগষ্টত গুৱাহাটীলৈ আহিব অমিত শ্বাহ । ভাগ ল'ব তিনিটাকৈ কাৰ্যসূচীত । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ভ্ৰমণসূচী সন্দৰ্ভত বাজপেয়ী ভৱনত পল্লৱলোচন দাসৰ সংবাদমেল ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 26, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read

গুৱাহাটী: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ । অহা ২৯ আগষ্টত খানাপাৰাত এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনৰ পৰাই ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজোৱা হ'ব । ইয়াৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি । কেবাটাও কাৰ্যসূচী লৈ ২৯ আগষ্টত গুৱাহাটীলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ।

এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱলোচন দাসে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ভ্ৰমণসূচী সন্দৰ্ভত পল্লৱলোচন দাসে কয়, "কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত অহা ২৯ আগষ্টৰ দিনা মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনৰ পৰাই ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজোৱা হ'ব ।"

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱলোচন দাসৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনত বিজেপি, অগপ, ৰাভা হাছং যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি আৰু জনশক্তিকে ধৰি এন ডি এৰ সকলো দলৰ শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকিব । পঞ্চায়তৰ প্রায় ২০ হাজাৰ নিৰ্বাচিত জনপ্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবলগীয়া সন্মিলনখনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ১৬,৬৭১ গৰাকীৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ লগতে অসম গণ পৰিষদ দলৰ ১৫০০তকৈও অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিব ।"

দাসে আৰু কয়, "তদুপৰি কাৰ্বি স্বায়ত্ত পৰিষদ, ডিমাছা স্বায়ত্ত পৰিষদকে ধৰি সকলো স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচিত প্রতিনিধি সকলো এই সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব । অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বি টি আৰৰ কোনো প্রতিনিধি এই সন্মিলনত উপস্থিত নাথাকে । ২৯ আগষ্টৰ দিনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত দুটা চৰকাৰী আৰু এটা ৰাজনৈতিক কাৰ্য্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰিব । দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত সন্মিলনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে 'অসম ৰাজভৱন'ৰ নতুন গৃহ উন্মোচন কৰিব ।"

তেওঁ কয়, "খানাপাৰাৰ পঞ্চায়ত সন্মিলন অন্ত পৰাৰ পিছতেই অমিত শ্বাহে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অকংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰাৰ জন্মশতবৰ্ষৰ বছৰজোৰা কাৰ্যক্ৰমৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব । ৰাজ্য চৰকাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি শতবৰ্ষৰ বছৰজোৰা কাৰ্যক্ৰমৰ আৰম্ভণি কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীয়ে ।"

লগতে পঢ়ক : বি টি চি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা: অৱশেষত বিকুল বাজিল বড়োভূমিত

ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টাৰে হেলিকপ্টাৰেৰে চমক হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ, বি টি চিত আকৰ্ষণীয় নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট

ন বছৰ ছমাহত বিজেপি চৰকাৰে জাতি-মাটি-ভেটিৰ সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে: দেবব্ৰত শইকীয়া

গুৱাহাটী: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ । অহা ২৯ আগষ্টত খানাপাৰাত এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনৰ পৰাই ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজোৱা হ'ব । ইয়াৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি । কেবাটাও কাৰ্যসূচী লৈ ২৯ আগষ্টত গুৱাহাটীলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ।

এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱলোচন দাসে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ভ্ৰমণসূচী সন্দৰ্ভত পল্লৱলোচন দাসে কয়, "কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত অহা ২৯ আগষ্টৰ দিনা মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনৰ পৰাই ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজোৱা হ'ব ।"

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱলোচন দাসৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনত বিজেপি, অগপ, ৰাভা হাছং যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি আৰু জনশক্তিকে ধৰি এন ডি এৰ সকলো দলৰ শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকিব । পঞ্চায়তৰ প্রায় ২০ হাজাৰ নিৰ্বাচিত জনপ্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবলগীয়া সন্মিলনখনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ১৬,৬৭১ গৰাকীৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ লগতে অসম গণ পৰিষদ দলৰ ১৫০০তকৈও অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিব ।"

দাসে আৰু কয়, "তদুপৰি কাৰ্বি স্বায়ত্ত পৰিষদ, ডিমাছা স্বায়ত্ত পৰিষদকে ধৰি সকলো স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচিত প্রতিনিধি সকলো এই সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব । অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বি টি আৰৰ কোনো প্রতিনিধি এই সন্মিলনত উপস্থিত নাথাকে । ২৯ আগষ্টৰ দিনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত দুটা চৰকাৰী আৰু এটা ৰাজনৈতিক কাৰ্য্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰিব । দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত সন্মিলনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে 'অসম ৰাজভৱন'ৰ নতুন গৃহ উন্মোচন কৰিব ।"

তেওঁ কয়, "খানাপাৰাৰ পঞ্চায়ত সন্মিলন অন্ত পৰাৰ পিছতেই অমিত শ্বাহে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অকংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰাৰ জন্মশতবৰ্ষৰ বছৰজোৰা কাৰ্যক্ৰমৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব । ৰাজ্য চৰকাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি শতবৰ্ষৰ বছৰজোৰা কাৰ্যক্ৰমৰ আৰম্ভণি কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীয়ে ।"

লগতে পঢ়ক : বি টি চি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা: অৱশেষত বিকুল বাজিল বড়োভূমিত

ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টাৰে হেলিকপ্টাৰেৰে চমক হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ, বি টি চিত আকৰ্ষণীয় নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট

ন বছৰ ছমাহত বিজেপি চৰকাৰে জাতি-মাটি-ভেটিৰ সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে: দেবব্ৰত শইকীয়া

For All Latest Updates

TAGGED:

AMIT SHAHভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিSRIMANTA SANKARADEVA KALAKSHETRAইটিভি ভাৰত অসমASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.