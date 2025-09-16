ETV Bharat / politics

বিধায়কৰ অশ্লীল ভিডিঅ’ ভাইৰেলৰ অভিযোগ: প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ, পদত্যাগ দাবী

এই বিশেষ ভিডিঅ’টো সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷

মহিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ
Published : September 16, 2025 at 4:41 PM IST

ডিফু: এগৰাকী বিধায়ক আৰু এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’ ৷ বিধায়কৰ ভাইৰেল ভিডিঅ’ই উত্তাল কৰি তুলিছে এখন পাহাৰীয়া জিলাৰ ৰাজনীতি ৷ অৱশ্যে এই অভিযোগ আমাৰ নহয়, সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত এটা ভিডিঅ’ক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপিত হৈছে এই অভিযোগ ৷

ডিফু বিধানসভা সমষ্টিৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি বিধায়ক বিদ্যাছিং ইংলেঙৰ এটা অশ্লীল ভাইৰেল ভিডিঅ’ক লৈ পৰিৱেশ উত্তাল হৈ পৰে ৷ এই বিশেষ ভিডিঅ’টো সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ ভিডিঅ’টোত এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে বিধায়কগৰাকীক অসংযত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি সৰ্বত্ৰে উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ ৷

বিধায়কৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ অভিযোগ

অসম বিধানসভালৈ চাৰিবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ পাঁচবাৰকৈ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পদত অধিষ্ঠিত হোৱা জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদগৰাকীৰ এনে কাৰ্যক সকলোৱে একমুখে গৰিহণা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে । লগতে বিধায়কগৰাকীৰ পদ খাৰিজৰ লগতে পদত্যাগ দাবী কৰিছে কাৰ্বি আংলং মহিলা কংগ্ৰেছে । মহিলা কংগ্ৰেছে এক অৱস্থান ধৰ্মঘটৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে বিজেপিৰ এনে ৰাজনৈতিক নেতাক শাস্তি বিহিবলৈ দাবী জনায় ।

আনহাতে, জিলাখনৰ অন্যতম বিৰোধী দল এ পি এইচ এল চিৰ মুৰব্বী জে আই কাথাৰে বিদ্যাছিং ইংলেঙৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যপাল, বিধানসভাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰাৰ আহ্বান জনায় । কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী প্ৰশাসনে পূৰ্বতেও ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিৰুদ্ধে মৌনতা অবলম্বন কৰা বুলি অভিযোগ তোলে কাথাৰে ।

কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ চেৰিশ্মা ৰংপিপীয়ে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কয়, ‘‘এগৰাকী বিধায়কৰ পৰা ৰাইজে এনে কাৰ্য আশা নকৰে ৷ এনে এটি ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাটোৱে নৱপ্ৰজন্মৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব ৷ সেয়ে শীঘ্ৰে ভিডিঅ’টি সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷ তদুপৰি বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি নিজে পদত্যাগ কৰিব লাগে ৷ নিজকে সংস্কাৰমুখী বুলি জহাই ফুৰা বিজেপি দলে নিজৰ বিধায়কগৰাকীৰ ওপৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷’’

আনহাতে, প্ৰধান বিৰোধী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল এ পি এইছ এল চিৰ সভাপতি জে আই কাথাৰেও বিষয়টোক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘এনেধৰণৰ পৰ্ণ’গ্ৰাফী ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে কাৰ্বিসকলৰ বেয়া চৰিত্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতে জানিব ৷ এনে কাৰ্যক আমি গৰিহণা দিওঁ ৷ সম্প্ৰতি বিধায়কগৰাকীৰ এনে পৰ্ণ’গ্ৰাফী ভিডিঅ’ক লৈ একাংশ যুৱকে আপত্তি জনোৱাত সেই কেইজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিয়া হৈছে ৷’’

‘‘বিধায়ক বিদ্যাছিং ইংলেঙক ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰা ৬৮ আৰু ৬৯ ৰ আওতাত আনি বিচাৰ কৰিব লাগে ৷ তদুপৰি অসমৰ ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ বিধায়কগৰাকীক বিধায়ক পদৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে’’ বুলিও কয় এ পি এইছ এল চিৰ সভাপতি জে আই কাথাৰে ৷

