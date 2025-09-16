বিধায়কৰ অশ্লীল ভিডিঅ’ ভাইৰেলৰ অভিযোগ: প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ, পদত্যাগ দাবী

বিধায়কৰ অশ্লীল ভিডিঅ’ ভাইৰেলৰ অভিযোগ: প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ, পদত্যাগ দাবী
এই বিশেষ ভিডিঅ’টো সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷
Published : September 16, 2025 at 4:41 PM IST
ডিফু: এগৰাকী বিধায়ক আৰু এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’ ৷ বিধায়কৰ ভাইৰেল ভিডিঅ’ই উত্তাল কৰি তুলিছে এখন পাহাৰীয়া জিলাৰ ৰাজনীতি ৷ অৱশ্যে এই অভিযোগ আমাৰ নহয়, সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত এটা ভিডিঅ’ক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপিত হৈছে এই অভিযোগ ৷
ডিফু বিধানসভা সমষ্টিৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি বিধায়ক বিদ্যাছিং ইংলেঙৰ এটা অশ্লীল ভাইৰেল ভিডিঅ’ক লৈ পৰিৱেশ উত্তাল হৈ পৰে ৷ এই বিশেষ ভিডিঅ’টো সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ ভিডিঅ’টোত এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে বিধায়কগৰাকীক অসংযত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি সৰ্বত্ৰে উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ ৷
অসম বিধানসভালৈ চাৰিবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ পাঁচবাৰকৈ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পদত অধিষ্ঠিত হোৱা জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদগৰাকীৰ এনে কাৰ্যক সকলোৱে একমুখে গৰিহণা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে । লগতে বিধায়কগৰাকীৰ পদ খাৰিজৰ লগতে পদত্যাগ দাবী কৰিছে কাৰ্বি আংলং মহিলা কংগ্ৰেছে । মহিলা কংগ্ৰেছে এক অৱস্থান ধৰ্মঘটৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে বিজেপিৰ এনে ৰাজনৈতিক নেতাক শাস্তি বিহিবলৈ দাবী জনায় ।
আনহাতে, জিলাখনৰ অন্যতম বিৰোধী দল এ পি এইচ এল চিৰ মুৰব্বী জে আই কাথাৰে বিদ্যাছিং ইংলেঙৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যপাল, বিধানসভাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰাৰ আহ্বান জনায় । কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী প্ৰশাসনে পূৰ্বতেও ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিৰুদ্ধে মৌনতা অবলম্বন কৰা বুলি অভিযোগ তোলে কাথাৰে ।
কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ চেৰিশ্মা ৰংপিপীয়ে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কয়, ‘‘এগৰাকী বিধায়কৰ পৰা ৰাইজে এনে কাৰ্য আশা নকৰে ৷ এনে এটি ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাটোৱে নৱপ্ৰজন্মৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব ৷ সেয়ে শীঘ্ৰে ভিডিঅ’টি সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷ তদুপৰি বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি নিজে পদত্যাগ কৰিব লাগে ৷ নিজকে সংস্কাৰমুখী বুলি জহাই ফুৰা বিজেপি দলে নিজৰ বিধায়কগৰাকীৰ ওপৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷’’
আনহাতে, প্ৰধান বিৰোধী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল এ পি এইছ এল চিৰ সভাপতি জে আই কাথাৰেও বিষয়টোক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘এনেধৰণৰ পৰ্ণ’গ্ৰাফী ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে কাৰ্বিসকলৰ বেয়া চৰিত্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতে জানিব ৷ এনে কাৰ্যক আমি গৰিহণা দিওঁ ৷ সম্প্ৰতি বিধায়কগৰাকীৰ এনে পৰ্ণ’গ্ৰাফী ভিডিঅ’ক লৈ একাংশ যুৱকে আপত্তি জনোৱাত সেই কেইজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিয়া হৈছে ৷’’
‘‘বিধায়ক বিদ্যাছিং ইংলেঙক ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰা ৬৮ আৰু ৬৯ ৰ আওতাত আনি বিচাৰ কৰিব লাগে ৷ তদুপৰি অসমৰ ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ বিধায়কগৰাকীক বিধায়ক পদৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে’’ বুলিও কয় এ পি এইছ এল চিৰ সভাপতি জে আই কাথাৰে ৷
