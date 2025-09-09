কাইলৈ অসমত এট’ম বোমা ফুটিব: অখিল গগৈৰ মহাবিস্ফোৰণ
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ ৷
Published : September 9, 2025 at 5:59 PM IST
ধেমাজি: সন্মুখত ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । এই নিৰ্বাচনক লৈ পুনৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মী-নেতাৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ বিশেষকৈ বিৰোধী দল হিচাপে ৰাইজৰ দলে অসমৰ চুকে-কোণে সাংগঠনিক তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ৷
ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে নিজৰ স্বভাৱসুলভ ভংগীমাৰ ভাষণেৰে ৰাইজক আকৃষ্ট কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা দেখা গৈছে ৷
মঙলবাৰে ধেমাজিত উপস্থিত হৈ একপ্ৰকাৰ বিস্ফোৰণ ঘটালে অখিল গগৈয়ে ৷ তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমি সকলোৱে ৰৈ আছো ১০ ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা এট’ম বোমা ফুটাব ৷ সেই এট’ম বোমাত অসম কঁপি যাব ৷ ভূমিকম্প হ’ব ৷ সেইবুলি তেওঁ কৈছিলে আৰু যদি তেখেতৰ কথা মিছা হয়, তেন্তে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব । গতিকে কাইলৈ দুটা কথাৰ কাৰণে ৰৈ আছো ৷ দুটা ঘটনা ঘটিব বাবে ৰৈ আছো ৷ হয় গৌৰৱ গগৈ জেললৈ যাব ৷ তেওঁক ধৰি বান্ধি পাকিস্তানৰ এজেণ্ট বুলি প্ৰমাণ কৰা হ’ব, নহ’লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব ৷’’
"এই দুটাৰ ভিতৰত কাইলৈটো এটা হ’বই লাগিব ৷ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ মুখেৰে কৈছিলে কথাটো ৷ যদি তেওঁৰ ওচৰত থকা বোমাটো ফটকা হয়, তেন্তে মুখ্যমন্ত্ৰী মিছলীয়া বুলি প্ৰমাণিত হ’ব আৰু যদি কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰমাণ কৰিব দিব পাৰে তেন্তে কাইলৈৰ পৰা আৰু অসমত গৌৰৱ গগৈ নাথাকিব ৷" ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি অখিল গগৈয়ে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কৰে ৷
আনহাতে, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আৰু নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ওপৰতো মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য যে, দলীয় সাংগঠনিক কামত ধেমাজি জিলালৈ অহা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মঙলবাৰে পুৱা জিলাখনৰ দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে গোগামুখ চহৰৰ হনুমান মন্দিৰত উপস্থিত হৈ সেৱা লয় ৷ ইয়াৰ পিছতেই গোগামুখৰ কৈলাশপুৰ অঞ্চলত তিনিখনকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে বি টি চি নিৰ্বাচন: মিত্রতা অবিহনে অকলে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ ৰাজনৈতিক দলসমূহ