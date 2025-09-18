ETV Bharat / politics

ভূ-সম্পত্তিৰ তথ্য লুকুৱাই বিপদত বিটিচিৰ মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়ো !

পত্নী পাৰুল ভৰালীৰ নামত থকা ৯টা স্থানৰ ভূমিৰ তথ্য লুকুৱালে প্রমোদ বড়োৱে । ৰাজ্যিক নির্বাচন আয়োগত অভিযোগ দাখিল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ ৷

Akhil Gogoi demands to cancel Promod Bodo's Candidacy in BTC election
প্রমোদ বড়ো (ETV Bharat)
গুৱাহাটী : অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰত বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ । কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই মনোনয়ন পত্ৰ খাৰিজ হ’ব নেকি ইউপিপিএল মূৰব্বী তথা বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৰ ? নির্বাচনী শপতনামাত সম্পত্তিৰ তথ্য লুকুবাওৱাৰ অভিযোগত এক আকস্মিক বিপদৰ সম্মুখীন হৈছে বিটিচিৰ মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়ো ।

প্ৰমোদ বড়োৰ পত্নী পাৰুল ভৰালী বড়োৰ নামত ৯ টা স্থানত থকা ভূ-সম্পত্তিৰ তথ্য ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছত জোকাৰণি উঠিছে বিটিআৰৰ ৰাজনীতিত । নির্বাচনী শপতনামাত এই ভূ-সম্পত্তিৰ তথ্য লুকুওৱাৰ বাবে জনপ্রতিনিধি আইন, ১৯৫১ৰ অধীনত প্রমোদ বড়োৰ মনোনয়ন পত্র খাৰিজ কৰাৰ দাবী উত্থান কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

  • শপতনামাত উল্লেখ কৰা প্ৰমোদ বড়ো পত্নীৰ ভূ-সম্পত্তি ?

বিটিচিৰ মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়োবে নির্বাচনী শপতনামাত ভূ-সম্পত্তিৰ তথ্য গোপন কৰাৰ এক অভিযোগ শেহতীয়াকৈ উত্থাপন হৈছে । নিয়ম অনুসৰি নির্বাচনী শপতনামাত প্রার্থীয়ে নিজৰ আৰু পৰিয়ালৰ নামত থকা সকলো স্থাবৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ তথ্য দাখিল কৰিব লাগে । কিন্তু উত্থাপিত অভিযোগৰ তথ্য অনুসৰি বড়োলেও টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ২৮ নং গয়বাৰী সমষ্টিৰ পৰা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়োবে পত্নীৰ নামত থকা কেইবাটাও ভূ-সম্পত্তিৰ তথ্য গোপন কৰিছে ।

প্রমোদ বড়োৱে তেওঁৰ নির্বাচনী শপতনামাত পত্নী পাৰুল ভৰালী বড়োৰ নামত মুঠ ৩ বিঘা ১০ লেচা কৃষি ভূমি থকাৰ তথ্য সদৰী কৰিছে । এই আটাইখিনি ভূমি আছে ৰঙিয়া ৰাজহ চক্রৰ অন্তর্গত কছাৰী শ'লমাৰী গাঁৱত । কিন্তু অখিল গগৈয়ে নিৰ্বাচন আয়োগত দিয়া অভিযোগ অনুসৰি প্রমোদ বড়োবে তেওঁৰ পত্নীৰ নামত থকা কমেও আন ৯ টা স্থানৰ ভূ-সম্পত্তিৰ ঠিকনা শপতনামাত উল্লেখ কৰা নাই ।

নির্বাচনী শপতনামাত প্রমোদ বড়োৱে তেওঁৰ পত্নীৰ নামত যিসমূহ ভূ-সম্পত্তিৰ তথ্য সদৰী কৰিছে । সেইসমূহ হ’ল :

(ক) ৰঙিয়া ৰাজহ চক্রৰ অন্তর্গত কছাৰী শ'লমাৰী গাঁৱৰ দাগ নং ২২৭/২৪২, পট্টা নং ২০২,

(খ) দাগ নং ৩৯০, পট্রা নং ২০২, মাগধীয়া, জু বাংলাৰী বোম, ওৰায়াৰী ২০ Head Office: House No. 1, Mathgharia, Zoo-Narengi Road, Guwahati-20

(গ) দাগ নং ২২৭, পট্টা নং ২০২,

(ঘ) দাগ নং ২২৭, পট্টা নং ২০২,

(ঙ) দাগ নং ৩৯১, পট্টা নং ১৬৭,

(চ) দাগ নং ৩৯০, পাট্টা নং ২০২ আৰু

(ছ) দাগ নং ৩১৮, পট্রা নং ১০৫৯

এয়া হ'ল ঘোষিত ৩ বিঘা ১০ লেচা ভূমিৰ তথ্য ।

  • ক’ত ক’ত আছে শপতনামাত উল্লেখ নকৰা ভূমি ?

একেটা ৰাজহ চক্ৰত আৰু একেখন গাঁৱৰ অনেক স্থানত প্রমোদ বড়োৰ পৰিয়ালৰ নামত অনেক ভূ-সম্পত্তি আছে । অখিল গগৈৰ অভিযোগ অনুসৰি ৰঙিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ ভিতৰত আৰু কমেও ৯ টা স্থানত বিটিচিব মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়োৰ পত্নী পাৰুল ভৰালী বড়োৰ নামত ভূ-সম্পত্তি আছে । যি তথ্য তেওঁ নির্বাচনী শপতনামাত গাপ দিছে ।

সেই ভূ-সম্পত্তিৰ বিৱৰণ এনে ধৰণৰ -

(ক) বড়িয়া ৰাজহ চক্রৰ অন্তর্গত সাহান গাঁৱৰ ৫৬ নং পট্টাৰ ৫০৪ নং দাগৰ ১ কঠা ৮ লেচা,

(খ) ৪৯৯ নং দাগৰ ১৩ লেচা,

(গ) ৫০০ নং দাগৰ ১৩ লেচা,

(ঘ) ৫০১ নং দাগৰ ১৩ লেচা,

(ঙ) ৫০৪ নং দাগৰ ১৪ লেচা

(চ) একেটা দাগতে আৰু ১ কঠা ৯ লেচা ভূমি,

(ছ) কছাৰী শ'লমাৰী গাঁৱৰ ৩৩৯ নং পট্টাৰ ১০৮৫ দাগৰ ৩ কঠা প্রথম শ্রেণীৰ বাৰী মাটি,

(জ) কছাৰী শ'লমাৰীৰ ৬০ নং পট্টাৰ ৪৫০ নং দাগৰ ৩ কঠা ৬ লেচা আৰু

(ঝ) কছাৰী শ'লমাৰী গাঁৱৰ ৯০ নং পাট্টাৰ ২২৮ নং দাগৰ ৪ কঠা ভূমি ।

মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল, নির্বাচনী শপতনামাত সাহান গাঁৱৰ নামেই উল্লেখ কৰা নাই প্রমোদ বড়োৱে ৷ কিন্তু অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি পাৰুল ভৰালীৰ লগতে ডাঃ হিতেন্দ্র কলিতা, দিগন্ত ডেকা, অলিন্দা শর্মা, অনুপম শর্মা আৰু দীপক কুমাৰ বাজাজৰ নামত সাহান গাঁৱত ৬ টা স্থানত ভূ-সম্পত্তিনামজাৰী হৈ আছে ।

এই ভূমিখিনি ২০২৩ চনৰ ১ ডিচেম্বৰ আৰু ২০২৪ চনৰ ২২ জানুৱাৰীত ক্রয় কৰা বুলি চৰকাৰী নথিত উল্লেখ আছে । একেদৰে কছাৰী শ'লমাৰীত পাৰুল ভৰালীৰ নামত থকা আন ২ বিঘা ও লেচা মাটিৰ তথ্যও প্রমোদ বড়োৰ শপতনামাত উল্লেখ নাই ।

বিধায়ক অখিল গগৈৰ দাবী, এয়া জনপ্রতিনিধি আইন, ১৯৫১ ব গুৰুতৰ উলংঘন । প্রমোদ বড়োৰ এই জালিয়াতিৰ অভিযোগ লৈ নির্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ।

Akhil Gogoi
অখিল গগৈ (ETV Bharat)

অখিল গগৈয়ে নির্বাচন আয়োগৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰি প্রমোদ বড়োব প্রার্থিত্ব খাৰিজ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয়, "সম্পত্তিৰ তথ্য লুকুৱাই প্রমোদ বড়োৱে কেৱল তেওঁৰ ক'লা আৰু গোপন অধ্যায় গাপ দিয়াই নহয়, বিটিআৰবাসীকো চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে ।”

