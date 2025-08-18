ETV Bharat / politics

১২৫ টা গোচৰ একেদিনাই শেষ কৰিব পাৰোঁ: কি কৌশল শিকিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে - AKHIL GOGOI

বিজেপি চৰকাৰে '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ উচ্ছেদক ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে । ডিব্ৰুগড় আদালতত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈৰ ।

case against Akhil Gogoi
আদালতৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2025 at 6:29 PM IST

ডিব্ৰুগড়: তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ পাছতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন দেশত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ।‌ কিন্তু CAB বিৰোধী আন্দোলন কৰা একাংশ নেতা আজিও আদালতৰ মজিয়াই মজিয়াই ঘূৰি ফুৰিবলগা হৈছে আন্দোলন কৰাৰ অপৰাধত ।‌ ইয়াৰ মাজতে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে দীৰ্ঘ সময় ধৰি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ কাৰাগাৰত থকাৰ পাছতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ আদালতত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে CAB বিৰোধী আন্দোলনৰ গোচৰ ।

CAA আন্দোলনৰ পাছৰে পৰা চলি থকা ৫ টা গোচৰত ডিব্ৰুগড় আদালতত নিয়মাফিক উপস্থিত হয় বিধায়ক গগৈ । সোমবাৰেও CAA বিৰোধী আন্দোলনৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আদালতত উপস্থিত হয় বিধায়ক অখিল গগৈ ।

ডিব্ৰুগড় আদালতত হাজিৰ অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, আদালতৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয়, "CAA আন্দোলনৰ সময়ৰ ডিব্ৰুগড় আদালত ৫ টা গোচৰ আছে । ইয়াৰ কোনোবাটো গোচৰত চাৰ্জ ফ্ৰেম হৈছে, কোনোবাটোত চাৰ্জ ফ্ৰেমিং চলি আছে, কোনোবাটো আকৌ কমিট কৰিবলৈ বাকী আছে । আমি যিবিলাকে কম্প্ৰমাইজ নকৰাকৈ আন্দোলন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ওপৰত গোচৰ দিয়া হৈছিল । বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃষক মুক্তিৰ মানুহবিলাকৰ ওপৰত বেছিকৈ কেছ দিছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আজিৰ দিনটোত চৰকাৰৰ সৈতে কম্প্ৰমাইজ কৰা হ'লে মোৰ আজি বাকী থকা ১২৫ টাই গোচৰ একেদিনাই শেষ কৰিব পাৰিলোঁহেতেন । বৰ্তমান চৰকাৰে আদালতে বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰা ৬৯,৫৯০ হিন্দু বাংলাদেশীক এতিয়া নাগৰিকত্ব দিব খুজিছে । দল-সংগঠনসমূহে এই প্ৰশ্নসমূহ যিমান সবলভাৱে উত্থাপন কৰিব লাগিছিল তেনেকৈ কৰিব পৰা নাই ।"

মুছলমানৰ ঘৰ ভাঙি হিন্দু ভোট লোৱাৰ অংক কৰি আছে বিজেপি চৰকাৰে

ৰাজ্য চৰকাৰে চলাই থকা উচ্ছেদ অভিযানক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "উচ্ছেদৰ নামত চৰকাৰে এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ চাহ বাগিচাসমূহ উচ্ছেদ কৰিছে । চৰকাৰে সন্দেহযুক্ত মানুহক কেৱল উচ্ছেদ কৰা হৈছে বুলি দাবী কৰিছিল । কিন্তু কাৰ্বি-আংলঙত কেইবা হাজাৰ ভূমি আদানিক দিব বিচাৰিছে । অসমৰ মাটি আদানি, ৰিলায়েন্স আৰু ৰামদেৱক দি শেষ কৰি দিছে । বণিয়া কোম্পানীক মাটি দি থকাৰ সময়ত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটিত উচ্ছেদ চলাই আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "উচ্ছেদ মানে ভয়ংকৰ আৰু অমানৱীয় । বিজেপি চৰকাৰে '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ উচ্ছেদক হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে । উচ্ছেদ এতিয়া ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ । মুছলমানৰ ঘৰ ভাঙি হিন্দু ভোট লোৱাৰ অংক কৰি আছে বিজেপি চৰকাৰে ।"

case against Akhil Gogoi
আদালতৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাই পুনৰ শাসনলৈ অহাৰ চেষ্টা বিজেপিৰ

বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কৰি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "শিৱসাগৰত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । কিন্তু আমি বহু চেষ্টা কৰি ৰক্ষা কৰিছোঁ । এতিয়াও একাংশই চেষ্টা কৰে মাজে মাজে । '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি বিৰোধী সকলো দল একলগ হৈ যাওঁ বুলি বিজেপিয়ে ভয় খাই আছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানে বিৰোধী একত্ৰিত হোৱাৰ দিনাই অসমত ৰাইজে ফটকা ফুটাব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিৰোধী একত্ৰিত নহ'বলৈ চেষ্টা কৰাই আছে । কিন্তু বিৰোধী একত্ৰিত হ'ব । সেয়ে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাই আকৌ শাসনৰ গাদীলৈ আহিব পাৰিব বুলি ভাবি বিজেপিয়ে সংঘৰ্ষৰ চেষ্টা কৰিছে ।"

সামাজিক মাধ্যমতো সৰৱ অখিল গগৈ

ইফালে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে নাম নোলোৱাকৈ একাংশ সংগঠন তথা নেতাকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় অখিল গগৈয়ে । ফেচবুকৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "‘কা’বিৰোধী আন্দোলন বহুত নেতা-নেত্ৰী, দল-সংগঠনে কৰিলে । মৰণ মিলিল কেৱল আমাৰ ! মূলতঃ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কৰ্মীসকলেই ফচিল !! বেছিভাগ নেতা আৰু সংগঠনেই ধোৱা তুলসীৰ পাত !!! আমিহে গভাইত অপৰাধী !!!!"

case against Akhil Gogoi
আদালতৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত একাংশ দলীয় সতীৰ্থৰ সৈতে অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে লিখিছে, "‘কা’বিৰোধী আন্দোলনত মোৰ ওপৰত কিমানখন থানাত কিমানটা গোচৰ তৰিছিল হিচাপ নাই, ডিব্ৰুগড়ত মুঠ ৮টা । ‘কেব’ হৈ থাকোতে এই ডিব্ৰুগড়তে মোক NSA লগাই ৬ মাহ জে’লত ৰাখিছিল । NIA লগায়ো ডিব্ৰুগড় জে’লত ৰাখিছিল বেছ কিছু মাহ । আজি ৪ টা গোচৰ উঠিছিল; এটাত মোৰ ওপৰত, লগতে আন ১০ জন ‘সাধাৰণ মানুহ’ৰ ওপৰত ছেছন ক’ৰ্টত চাৰ্জ ফ্ৰেম হ’ল । অৰ্থাৎ আমাৰ ওপৰত অভিযোগৰ বিচাৰ হ’ব, আন এটা চি জে এম ক’ৰ্টৰ পৰা কমীট কৰি ছেছন ক’ৰ্টলৈ বিচাৰৰ বাবে পঠিয়াই দিছে । আজি থকা আন দুটা গোচৰ অমীমাংসিত হৈ ৰ’ল ।"

নাম নোলোৱাকৈ একাংশ নেতাক উদ্দেশ্য কৰি কৃষক নেতাগৰাকীয়ে লগতে লিখিছে, "বগা ছাৰ্ট, ক’লা পেণ্ট পিন্ধা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ সংগ্ৰামী নীতি-বচন আওৰোৱা সকলো নেতা নিৰাপদ, ক’তো এক টোপাল ক’লা দাগ নাই, আমিহে ‘অপৰাধী/অভিযুক্ত’ (নে ‘সন্দেহযুক্ত’ ?) হৈ ৰ’লোঁ । সেইসকল ‘সংগ্ৰামী’, ‘বিপ্লৱী’ৰ মুখতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা শুনো বোলে আমাৰ দেশপ্ৰেম ভুৱা ! তেওঁলোকহে খাটি আন্দোলনকাৰী !! আমি বোলে চৰকাৰৰ লগত আপোচ কৰোঁ, তেওঁলোক আপোচবিহীন !!!"

