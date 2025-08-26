ETV Bharat / politics

মুখ্যমন্ত্ৰী, জয়ন্ত মল্লৰ পিতৃৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা দিয়া নাই: নলবাৰীত লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য

নলবাৰীত মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ চেক লৈ আহি ঘৰতে মৃত্যু হোৱা সৰলা দেৱীৰ গৃহত উপস্থিত লুৰীণজ্যোতি গগৈ ।

নলবাৰীত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটা সৰলা দেৱীৰ ঘৰত লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)
Published : August 26, 2025 at 7:21 PM IST

নলবাৰী: নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানলৈ অসুস্থ শৰীৰেৰে গৈ ঘৰলৈ উভতি আহি মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা সৰলা দেৱীৰ বাসগৃহত মঙলবাৰে উপস্থিত হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা ৰাছেল হুছেইনকে ধৰি এটা বৃহৎ সঁজাতি দল । দলটোৱে সৰলা দেৱীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ বুজ লৈ পৰিয়াল তথা আত্মীয়ৰে মত বিনিময় কৰে । লগতে সৰলা দেৱীৰ গৃহত উপস্থিত হৈ সৰলা দেৱীয়ে ন্যায় পাব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।

সৰলা দেৱীৰ মৃত্যুৱে অব্যৱস্থাপনাৰ লগতে বহু ইংগিত দিছে

নলবাৰীত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটা সৰলা দেৱীৰ ঘৰত লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, নলবাৰীৰ বুদ্ৰুকুছি ভইৰাৰ সৰলা দেৱীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত লুৰীণজ্য়োতি গগৈয়ে কয়, "চৰকাৰী অনুষ্ঠানলৈ যাবই লাগিব বুলি চৰকাৰী যন্ত্ৰই আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসমূহক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে । ভাৰা দি চৰকাৰী সভালৈ যাবই লাগিব বুলি ২০২৪ চনৰ পৰাই হেঁচা দি আহিছে । লাখপতি বনাম বুলি '২৪ চনত নিদি এতিয়া প্ৰদান কৰি সভালৈ নগ'লে চেক নাপায় বুলি হেঁচা প্ৰদান কৰাত বহুতো মহিলা যাবলৈ বাধ্য হয় । লগতে বহুতো অসুস্থ মহিলা তালৈ গৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এখন সৰু আৰু বোকাময় ঠাইত পৰ্যাপ্তৰ অনুপাতে অধিক মানুহৰ সমাগম হোৱাত তাত অক্সিজেন নাপায় । এই যে চৰকাৰী ব্যৱস্থা তাৰ অন্ত পৰিব লাগে ।"

জনকল্যাণকামী আঁচনিৰ ধন জনগণে পাব লাগে

অজাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "জনকল্যাণকামী আঁচনিৰ ধন সকলোৱে পাব লাগে । তাৰ বাবে আমি সদায় দাবী কৰি আহিছোঁ । কোনো পক্ষপাতিত্ব হ'ব নালাগে । এটি সঠিক সুব্যৱস্থাপনা হ'ব লাগে ।"

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে "মই ইমান মহিলা জীৱনত দেখাই নাই" বুলি কোৱা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "মানুহ কিমান গোট খাইছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় । আজি যে মানুহে এনেদৰে মৃত্যুমুখত পৰিল, বহু মানুহ হাস্পতাললৈ যাবলগা হৈছে, চিকিৎসা ল'বলগা হৈছে । এইসমূহ দিবলৈ গৈ মানুহৰ জীৱন যাতে বিপদাপন্ন নকৰে তাৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ ।"

তেওঁ কয়, "আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ সভাপতি-সম্পাদিকাক মাতি নি যদি চেক বিতৰণ কৰিলেহেতেন তেন্তে তেনেকুৱা নহ'লহেতেন ।"

আনহাতে, একোটা গোটৰ মাজত এক লাখ টকাকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কিয় নকৰিলে বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে । তাকে নকৰি পক্ষপাতমূলকভাৱে, ব্যক্তিগতভাৱে ক'ৰবাত গোটৰ আধাসংখ্যক সদস্যক, ক'ৰবাত বিজেপিৰ লগত নথকা মহিলাক, আন ক'ৰবাত মুছলমান মহিলাক নিদিয়াকৈ আছে । লগতে আন ক'ৰবাত বিৰোধীৰ লগত জড়িত বুলি নাম কাটি দিছে । এয়া কেতিয়াও উচিত নহয় ।"

লগতে লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ তীক্ষ্ণ আক্ৰমণ, "এই ধন জনগনৰ ধন । ইয়াত সকলোৰে সম অধিকাৰ আছে । এই ধন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰৰ নহয়, এই ধন জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ ঘৰৰ নহয় । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পিতৃৰ ছেভিংছ একাউণ্টৰ পৰা দিয়া নাই । এয়া ৰাইজৰ কৰ-কাটলৰ পৰা দিয়া ধন । গতিকে ইয়াত সকলোৰে অধিকাৰ আছে । যদিহে সঁচাকৈয়ে আত্মসহায়ক গোটক দিছে, তেন্তে তেনে পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণক কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰো ।"

ইফালে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ন্যায় পাবই লাগিব বুলি মন্তব্য কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "কাৰ ভুলৰ বাবে মৃত্যুমুখত পৰিবলগা হ'ল সৰলা দেৱীয়ে । যি ঠাইত সভা আৰম্ভ হৈছিল তাতেই অসুস্থ হৈছিল সৰলা দেৱী । আহি থাকোঁতে দলঙৰ ওপৰত বমি হৈছিল । আহি থকা বাহনখনতেই বমি কৰিছিল সৰলা দেৱীয়ে ।"

আনহাতে, দুগৰাকী মহিলা সাক্ষীৰ কথা সদৰী কৰি সৰলা দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে নিজগৃহত মৃত্যুবৰণ কৰাটো মিছা কথা বুলিও মন্তব্য কৰে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । লগতে সৰলা দেৱীৰ মৃত্যুৰ ক্ষতিপূৰণৰো দাবী উত্থাপন কৰে তেওঁ ।

বি টি চি নিৰ্বাচনত অজাপে ১২ খনত নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত

বি টি আৰত ১২ টা এম চি এল এত দলৰ ভেটি, প্ৰস্তুতি, সংগঠনৰ স্থিতি আদি পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত অজাপৰ । অৱশ্যে কিমানগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচন খেলিব সেয়া কিছুদিনৰ ভিতৰতহে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । লগতে বি টি আৰত ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচন খেলিবনে নেখেলে সেয়া এতিয়াও সিদ্ধান্ত হোৱা নাই বুলি সদৰী কৰে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।

ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা উচ্ছেদিত লোকৰ নাম কৰ্তন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "নাম কাটি দিয়াৰ আগতে আপুনি যিবোৰ মাটি দিলে, মাটিবোৰ কাঢ়ি লওক । যিহেতু অবৈধ বিদেশী বুলি কৈছে, আমি দিয়া কৰৰ পইচাৰে তেওঁলোকক কিয় টকা দিছে, মাটি দিছে । আমি দিয়া কৰৰ পইচাৰে কাজিৰঙাত ১৪ কোটি টকা দিলে আৰু ধুবুৰীৰ মানুহক ২০ কোটি টকা দিলে । বিদেশীক কিয় পইচা দিছে ? ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিছে নহয় ! আপোনাৰ-মোৰ পইচা বিদেশীক কেনেকৈ দিব ।"

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে কয়, "ইতিমধ্যে আদানীক মাটি দিবলৈ সিদ্ধান্ত হৈয়ৈই গৈছে । APDCL-ৰ যোগেৰে ২০ কোটি টকা দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । কালি-পৰহি সংবাদমেলযোগে সকলো তথ্য অৱগত কৰিম ।"

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে কয়, "কোম্পানীত উৎপাদন কৰিব আদানীয়ে । APDCL-এ পোনে পোনে নিবিদা আহ্বান কৰিছে । এইবোৰ কেনে ধৰণৰ কথা । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সকলো ব্যাপক দুৰ্নীতি উলিয়াই দিব লাগিব ৰাইজৰ আগত । মোৰ হাতত সকলো তথ্য আছে । কাইলৈ বা পৰহিলৈ সকলো ৰাইজক দেখুৱাম ।"

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কাটিম বুলি কৈ ভীমৰ বচন আওৰাইছে । তাৰ আগতে যিবোৰ মাটি দলগাঁৱত দিছিল সেইবোৰ কাঢ়ি লওক, কাজিৰঙাত যিবোৰ মাটি দিছে সেইবোৰ কাঢ়ি লওক । ১৪ কোটি ৭২ লাখ টকা, ধুবুৰীৰ মানুহক দিয়া ২০ কোটিটোও ঘূৰাই লওক বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰি তাৰ পিছতহে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কাটেনে নাকাটে সেয়া লক্ষ্য ৰাখিব বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াই লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।

