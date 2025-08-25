গুৱাহাটী: "জমিয়ত নেতা মেহমুদ মাদানী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত ভিতৰুৱা বুজাবুজি আছে । এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল বৰ্তমানে অসমত অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰাত আজমলৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েহে মাদানীৰ জৰিয়তে শেহতীয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ।" এই গুৰুতৰ অভিযোগ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ।
উল্লেখ্য যে উচ্ছেদ অভিযান, বাংলাদেশী-সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ পিছত শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে জমিয়ত নেতা মেহমুদ মাদানীৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ । ইতিমধ্যে এই বিষয়টোক লৈ শাসক-বিৰোধীয়ে পৰস্পৰে বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে । লগে লগে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বোকা ছটিওৱাৰ খেল আৰম্ভ হৈছে ।
উল্লেখ্য, উচ্ছেদক লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অপসাৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰা জমিয়ত নেতা মেহমুদ মাদানীক উভতি ধৰি যোৱা ২৩ আগষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে এন আৰ চিৰ সময়তো আৰ্শ্বাদ মাদানীৰ দৰে ব্যক্তি আৰু জমিয়তে অসমবিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল । মাদানী নিজে এগৰাকী অসমবিৰোধী ব্যক্তি । অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়া মাদানীয়ে দাবী কৰাৰ দৰকাৰ নাই । লগতে মাদানীৰ কথাক চুলি এডালৰ সমানো কেয়াৰ নকৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে মাদানী তথা জমিয়তৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কক লৈ সৰৱ হৈ পৰে । লগতে আজমলৰ এজেণ্ট হিচাপে অসমলৈ আহি মেহমুদ মাদানীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতে এনে মন্তব্য কৰা বুলি উল্লেখ কৰে । এইবাৰ এই বিষয়ত সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদ ।
সোমবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "অসমত সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপ্ৰাণ চেষ্টা চলায়ো সফল হ'ব পৰা নাই । পূৰ্বে যেনেকৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ মুখখন দেখুৱাই বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিছিল, এইবাৰ সেই সুবিধাটো উলিয়াব পৰা নাই । গতিকে বিজেপিক এতিয়া মাদানীৰ দৰে মুখ এখনৰ প্ৰয়োজন । সেই কাৰণে ভিতৰুৱা বুজাবুজিৰে মাদানীক অসমত প্ৰাসংগিক কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মাদানীৰ শেহতীয়া বক্তব্যক লৈ যিটো বিতৰ্ক চলি আছে, সেই বিতৰ্ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আজমলৰ গোপন বুজাবুজিৰে সৃষ্টি কৰা হৈছে ।"
সংবাদমেলত তেওঁ বিজেপি দল আৰু ইয়াৰ নেতাসকলৰ সৈতে মেহমুদ মাদানীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কৰ তথ্যও ৰাজহুৱা কৰি কয়, "মেহমুদ মাদানী বিজেপি দলৰ ঘনিষ্ঠ মানুহ । তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় লোকদল চমুকৈ আৰ এল ডি দলৰ পৰা ২০০৬ চনত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছিল । আৰ এল ডি দলটো হৈছে কেন্দ্ৰৰ শাসনাধিষ্ঠিত এন ডি এৰ অংশীদাৰ দল । আৰ এল ডি দলটো হৈছে বিজেপি দলৰ সহোদৰ ভাতৃ ।"
বিজেপিৰ ইতিহাস আৰু জমিয়তৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি অজাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "১৯৭৭ চনত বিজেপিৰ পিতৃদল ভাৰতীয় জনসংঘই আন ৪টা দলৰ লগ লাগি জনতা দলৰ জন্ম দিছিল । জনতা দলৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল চৌধুৰী চৰণ সিং । সেই জনতা দলৰ পৰা ওলাই আহি ১৯৮০ চনত বিজেপি দলৰ জন্ম হৈছিল । পিছত ১৯৯৬ চনত জনতা দলৰ পৰা ওলাই গৈ চৰণ সিঙৰ পুত্ৰ অজিত সিঙে আৰ এল ডি দলৰ জন্ম দিছিল । গতিকে মেহমুদ মাদানী যে মোদীৰ মানুহ সেইটো স্পষ্ট ।"
আনহাতে, মাদানী আৰু আজমলৰ সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "বদৰুদ্দিন আজমল আৰু মেহমুদ মাদানী ব্যক্তিগত বন্ধু । দুয়ো দাৰুল উলুম দেওবন্দ মাদ্ৰাছাত পঢ়া । তেওঁলোকৰ বাল্যকালৰে পৰা একেলগে উঠা-বহা । গতিকে মেহমুদ মাদানী যে মোদীৰ মানুহ সেইটো স্পষ্ট ।"
লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে কয়, "মেহমুদ মাদানীয়ে জমিয়তৰ যিটো গোটক নেতৃত্ব দিয়ে, বদৰুদ্দিন আজমল হৈছে জমিয়তৰ সেইটো গোটৰ অসম ৰাজ্যিক সভাপতি ।"
আনহাতে, মেহমুদ মাদানী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে ২০০১ চনমানৰে পৰাই সম্পৰ্ক আছে বুলি উল্লেখ কৰি জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "২০০১ চনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, সেই বছৰ গুজৰাটৰ ভূজ জিলাত হোৱা ভূমিকম্পত ২০ হাজাৰ মানুহ মৰিছিল; ৪ লাখৰ ওপৰত ঘৰ ভাঙিছিল । তেতিয়া সেই ঘৰবোৰ বনোৱাৰ কামবোৰ কৰিছিল মেহমুদ মাদানীয়ে । স্থানীয় মানুহক কাম নিদি মেহমুদ মাদানী আৰু জমিয়তক সেই কামটো কৰিবলৈ দিয়াত মুছলমান মানুহৰ বিৰুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনবোৰৰ মনত ক্ষোভ পুঞ্জীভুত হৈছিল । সেই কথাটো গুজৰাটৰ ২০০২ চনৰ হিন্দু-মুছলমান সংঘৰ্ষৰ এটা উপলক্ষ্য আছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বহুতে কয় তেতিয়াৰে পৰা মোদীৰ সৈতে বুজাবুজি আছে মেহমুদ মাদানীৰ । ২০১৭ চনৰ ৯ মে'ৰ দিনা মেহমুদ মাদানীৰ নেতৃত্বত জমিয়তৰ এটা ২৫ জনীয়া প্ৰতিনিধি দলে নতুন দিল্লীত মোদীক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু উক্ত দলটোত বদৰুদ্দিন আজমলো আছিল । আজমল, মাদানী আৰু বিজেপিৰ মাজত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা সু-সম্পৰ্ক আছে । গতিকে আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজৰ গোপন বুজাবুজিৰ জৰিয়তেই যে মাদানীক অসমত প্ৰাসংগিক কৰিব বিচৰা হৈছে, সেয়া স্পষ্ট ।"