ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ৰাইজক আহ্বান; অনলাইন অভিযান আৰম্ভ কংগ্ৰেছৰ - CONGRESS VOTE CHORI CAMPAIGN

নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীৰ ভোট চুৰি অভিযোগৰ পিছতে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিলে বিশেষ অনলাইন অভিযান ।

Rahul Gandhi
ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ৰাইজক আহ্বান ৰাহুলৰ (X via @RahulGandhi)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2025 at 6:33 PM IST

নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু বিজেপিক লক্ষ্য কৰি 'ভোট চুৰি'ৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । তাৰ পিছতে দেশৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । ৰাহুল গান্ধীৰ সেই অভিযোগক ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে এইবাৰ কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে অনলাইন অভিযান । বিৰোধী দলটোৱে আৰম্ভ কৰিছে ভোট চুৰি শীৰ্ষক এক ৱেব পৰ্টেল । যাৰ জৰিয়তে সাধাৰণ ৰাইজে নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব আৰু বিৰোধী দলপতিৰ ডিজিটেল ভোটাৰ তালিকাৰ দাবীক সমৰ্থন কৰিব পাৰিব ।

পৰ্টেলটোত পোষ্ট কৰা এটা ভিডিঅ'ত ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে, "এয়া হৈছে দেশদ্ৰোহ, এয়া হৈছে ৰাজদ্ৰোহ, সময় আহিব ! আমি আপোনাক ধৰিম ! ৰক্ষা নপৰিব ! এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমি ভোট চুৰি উদঙাই দিছো ।"

এক্সত পোষ্ট কৰা এটা ভিডিঅ'ত গান্ধীয়ে কৈছে যে ভোট চুৰি হৈছে এজন ব্যক্তি, এটা ভোটৰ মৌলিক গণতান্ত্ৰিক নীতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰু মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচনৰ বাবে স্বচ্ছ ভোটাৰ তালিকা অপৰিহাৰ্য ।

তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা আমাৰ স্পষ্ট দাবী --স্বচ্ছতা দেখুৱাওক আৰু ডিজিটেল ভোটাৰ তালিকাখন ৰাজহুৱা কৰক, যাতে জনসাধাৰণ আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজেই ইয়াৰ অডিট কৰিব পাৰে ।" ভোট চুৰি পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰি এই দাবীক সমৰ্থন কৰিবলৈ গান্ধীয়ে ৰাইজক আহ্বানো জনায় । তেওঁ লগতে কয় যে এয়া গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ । যিকোনো ব্যক্তিয়ে পৰ্টেল লিংকত ক্লিক কৰি "ভোট চুৰি প্ৰমাণ, ইচিৰ উত্তৰৰ দাবী আৰু ভোট চুৰি প্ৰতিবেদন" ডাউনলোড কৰিব পাৰে ।

পৰ্টেলটোৰ ভিডিঅ'টোত তেওঁ বিজেপি আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ মাজত গোপন বুজাবুজিৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনত 'বৃহৎ অপৰাধমূলক জালিয়াতি'ৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কৰ্ণাটকৰ এটা সমষ্টিৰ বিশ্লেষণৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে এয়া সংবিধান বিৰোধী অপৰাধ ।

পৰ্টেলটোত এটা বাৰ্তাও আছে য'ত কোৱা হৈছে যে ভোট আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ ভেটি, কিন্তু ই "নিৰ্বাচন আয়োগৰ সহযোগত বিজেপিৰ পদ্ধতিগত আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে "। ইয়াত দাবী কৰা হৈছে যে, "বেংগালুৰু চেণ্ট্ৰেলৰ মাত্ৰ এটা বিধানসভা খণ্ডত আমি ১ লাখৰো অধিক ভুৱা ভোটাৰ পাইছিলোঁ, যিয়ে বিজেপিক এই লোকসভাৰ আসনখন জয় কৰাত সহায় কৰিছিল । কল্পনা কৰক ৭০-১০০ খন আসনত এনেকুৱা হৈছে - ই মুক্ত নিৰ্বাচন ধ্বংস কৰিব ।"

পৰ্টেলটোত থকা বাৰ্তাটোত কোৱা হৈছে যে, "কংগ্ৰেছ আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকে ইয়াৰ পূৰ্বেও মহাৰাষ্ট্ৰক লৈ সন্দেহৰ আঙুলি তুলিছিল । এতিয়া আমাৰ হাতত প্ৰমাণ আছে । আমি এই ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে সকলো শক্তিৰে যুঁজ দিম । আমাৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে আমাৰ সৈতে যোগদান কৰক ।" পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰিলেই তেওঁৰ নামত প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়, য'ত লিখা থাকে যে তেওঁ "ভোট চুৰি"ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে ।

প্ৰমাণপত্ৰত উল্লেখ থাকিব, "ৰাহুল গান্ধীয়ে ইচিৰ পৰা ডিজিটেল ভোটাৰ তালিকাৰ দাবীক মই সমৰ্থন কৰো ।" পৰ্টেলটোত মানুহে এটা নম্বৰত ফোন কৰি বাব এছএমএছত থকা লিংকটো পূৰণ কৰিও পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব । প্ৰমাণ পত্ৰত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাল আৰু কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেনৰ স্বাক্ষৰ থাকিব । কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও নেতা তথা সমৰ্থকে ইতিমধ্যে পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰমাণ পত্ৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

