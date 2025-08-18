ETV Bharat / politics

সন্দেহযুক্ত বিদেশী নাগৰিকক সীমান্তত দেখা মাত্ৰেই গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিব লাগিব : ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য - ILLEGAL BANGLADESHI IMMIGRANTS

দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক উপলব্ধিৰ বিপৰীতে পদক্ষেপ ল'বলৈ দাবী আছুৰ । অসমৰ অবৈধ বাংলাদেশীৰ সমস্যা সমাধানৰো ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ ।

AASU on illegal Bangladeshi immigrants
ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য (x@samujjalBhatta)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2025 at 11:23 AM IST

3 Min Read

গুৱাহাটী : "অসমৰ জনসাধাৰণে ৪৬ বছৰ ধৰি কৈ অহা কথা এটা এটাকৈ সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে । এই কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পলমকৈ উপলব্ধি কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা অসমবাসীয়ে উপলব্ধি নহয় পদক্ষেপ আশা কৰিছে ।" এই মন্তব্য আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ।

অবৈধ নাগৰিক তথা বিদেশী সমস্যা সন্দৰ্ভত দেওবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "১৫ আগষ্ট তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি লালকিল্লাৰ পৰা দিয়া ভাষণত কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সীমামূৰীয়া যিবোৰ ৰাজ্য তাত অবৈধ নাগৰিকৰ প্ৰব্ৰজনৰ ফলত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পৰিচয় আৰু অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে । জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন হৈছে । জীয়াৰী-বোৱাৰীৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে । নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলৰ মুখৰ ভাত কাঢ়ি নিয়া হৈছে । এই জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনবিন্যাস মিছন গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।"

অবৈধ বাংলাদেশীৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবী আছুৰ (ETV Bharat)

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভাষণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভাষণ আমি শুনিছো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ক'ব বিচাৰিছো যে অসম আন্দোলনৰ ৬ বছৰ আৰু অসম চুক্তি সম্পাদন হোৱাৰ পিছত ৪০ বছৰ অৰ্থাৎ ৪৬ বছৰে অসমৰ জনসাধাৰণে যিবোৰ কথা কৈ আহিছিল এতিয়া এটা এটাকৈ সঁচা বুলি প্ৰমাণ হৈছে...। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পলমকৈ এই কথা উপলব্ধি হ'ল । দেশত ১১ বছৰ শাসনত থকাৰ পিছত এই কথা উপলব্ধি কৰিলে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা অসমৰ জনসাধাৰণে পদক্ষেপ বিচাৰিছে । পদক্ষেপ ল'লেহে জনসাধাৰণ আশ্বস্ত হ'ব ।"

ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই লগতে কয় , "ইয়াৰ পিছত উত্তৰ-পূবৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত 'কা' জাপি দিয়া হ'ল । 'কা' জাপি দিও অসমৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হ'ল...।"

অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কেইবাটাও পদক্ষেপৰ দাবী জনাই আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে । ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে জলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে সময় নিৰ্ধাৰিত নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰক, ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত যুদ্ধকালীনভাৱে ছীল কৰক আৰু সীমান্তত দেখা মাত্ৰেই গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ক ।"

পশ্চিম সীমান্তত যদি পাৰে ইয়াত কিয় নোৱাৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ দাবীসমূহ উল্লেখ কৰে, "অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফা অনুসৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়াক সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, অসমত শুদ্ধকৈ নাগৰিক পঞ্জী উন্নীতকৰণ কৰিবলৈ ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ ল'ব লাগিব, অসমত প্ৰৱেশ কৰা সকলো অবৈধ বাংলাদেশী আৰু মৌলবাদীক পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবলৈ বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক :অবৈধ বাংলাদেশী চিনাক্তকৰণ, বিতাড়নৰ দাবীত ১৮ আগষ্টত উত্তৰ-পূবত নেছ’ৰ প্ৰতিবাদ - NESO PROTEST

গুৱাহাটী : "অসমৰ জনসাধাৰণে ৪৬ বছৰ ধৰি কৈ অহা কথা এটা এটাকৈ সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে । এই কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পলমকৈ উপলব্ধি কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা অসমবাসীয়ে উপলব্ধি নহয় পদক্ষেপ আশা কৰিছে ।" এই মন্তব্য আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ।

অবৈধ নাগৰিক তথা বিদেশী সমস্যা সন্দৰ্ভত দেওবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "১৫ আগষ্ট তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি লালকিল্লাৰ পৰা দিয়া ভাষণত কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সীমামূৰীয়া যিবোৰ ৰাজ্য তাত অবৈধ নাগৰিকৰ প্ৰব্ৰজনৰ ফলত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পৰিচয় আৰু অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে । জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন হৈছে । জীয়াৰী-বোৱাৰীৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে । নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলৰ মুখৰ ভাত কাঢ়ি নিয়া হৈছে । এই জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনবিন্যাস মিছন গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।"

অবৈধ বাংলাদেশীৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবী আছুৰ (ETV Bharat)

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভাষণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভাষণ আমি শুনিছো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ক'ব বিচাৰিছো যে অসম আন্দোলনৰ ৬ বছৰ আৰু অসম চুক্তি সম্পাদন হোৱাৰ পিছত ৪০ বছৰ অৰ্থাৎ ৪৬ বছৰে অসমৰ জনসাধাৰণে যিবোৰ কথা কৈ আহিছিল এতিয়া এটা এটাকৈ সঁচা বুলি প্ৰমাণ হৈছে...। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পলমকৈ এই কথা উপলব্ধি হ'ল । দেশত ১১ বছৰ শাসনত থকাৰ পিছত এই কথা উপলব্ধি কৰিলে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা অসমৰ জনসাধাৰণে পদক্ষেপ বিচাৰিছে । পদক্ষেপ ল'লেহে জনসাধাৰণ আশ্বস্ত হ'ব ।"

ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই লগতে কয় , "ইয়াৰ পিছত উত্তৰ-পূবৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত 'কা' জাপি দিয়া হ'ল । 'কা' জাপি দিও অসমৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হ'ল...।"

অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কেইবাটাও পদক্ষেপৰ দাবী জনাই আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে । ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে জলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে সময় নিৰ্ধাৰিত নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰক, ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত যুদ্ধকালীনভাৱে ছীল কৰক আৰু সীমান্তত দেখা মাত্ৰেই গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ক ।"

পশ্চিম সীমান্তত যদি পাৰে ইয়াত কিয় নোৱাৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ দাবীসমূহ উল্লেখ কৰে, "অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফা অনুসৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়াক সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, অসমত শুদ্ধকৈ নাগৰিক পঞ্জী উন্নীতকৰণ কৰিবলৈ ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ ল'ব লাগিব, অসমত প্ৰৱেশ কৰা সকলো অবৈধ বাংলাদেশী আৰু মৌলবাদীক পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবলৈ বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক :অবৈধ বাংলাদেশী চিনাক্তকৰণ, বিতাড়নৰ দাবীত ১৮ আগষ্টত উত্তৰ-পূবত নেছ’ৰ প্ৰতিবাদ - NESO PROTEST

For All Latest Updates

TAGGED:

AASUSAMUJJAL KUMAR BHATTACHARYACAAইটিভি ভাৰত অসমILLEGAL BANGLADESHI IMMIGRANTS

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

ভাৰতৰ একমাত্ৰ সেউজীয়া ৰঙৰ ছশ বছৰীয়া ৰামৰ মূৰ্তিটো ক'ত আছে ?

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.