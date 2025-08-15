গুৱাহাটী: সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি অসমতো উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত ৰাইজৰ উপস্থিতিত পুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণৰ আৰম্ভণিতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰতিগৰাকী সংগ্ৰামী যোদ্ধাক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে । ভাষণত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কেইবাটাও বিখ্যাত কবিতাৰ উদ্ধৃতি দিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "গোপীনাথ বৰদলৈ, বিষ্ণুৰাম মেধিৰ খোজেৰে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ সুযোগ পাইছোঁ । অসমবাসীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সফলতা আজি বাস্তৱৰ দিশে । অসমত আমি শান্তিৰ কপৌ উৰুৱাইছোঁ । চাৰে চাৰি বছৰ কালৰ উন্নয়নত মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ । ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলংসমূহ, ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প, গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড এতিয়া মুকলিৰ দিশে । বিগত চাৰে চাৰি বছৰত প্ৰতিদিনে অসমত নিৰ্মাণ হৈছে ১৪ কিলোমিটাৰ পথ ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"দ্ৰুত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভিতৰতে অসম তৃতীয় স্থানত আছে । অসমত এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদ নাইকিয়া হৈছে । ৰাজ্যত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে ঘটা অপৰাধ এতিয়া হ্ৰাস পাইছে । ২০২৬ ৰ ভিতৰত অসমত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাত আমি সফল হ'ম । অসম এতিয়া আন্দোলনমুক্ত হৈছে । অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলে নতুন সপোন দেখিছে । নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাইলৰ খুঁটি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আমাৰ চৰকাৰে ১ লাখ ৫১ হাজাৰতকৈ অধিক নিযুক্তি দিছে । অহা অক্টোবৰত আৰু কেইবাহাজাৰ পদত নিযুক্তি দিব চৰকাৰে । বেদখলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকিব । অচিনাকি লোকসকলে চাৰিওফালৰ পৰা আমাক বেৰি ধৰিছিল । সত্ৰৰ অক্ষয় বন্তি এতিয়াও ধৰি ৰখা সাহসী অসমীয়াসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । আমাৰ মাটি অচিনাকি লোকে কেতিয়াও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে । আমাৰ মাটি কোনো কাৰণতে অচিনাকি লোকক বিক্ৰী নকৰিব । বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে ২ লাখ ২৯ হাজাৰ লোকে লাভ কৰিছে ভূমিৰ অধিকাৰ ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "মহাৰাজ পৃথুৰ নামত নামাকৰণ হ'ব নুনমাটি-দীঘলীপুখুৰীৰ নতুন উৰণ সেঁতু । অহা জানুৱাৰী মাহত ১ লাখ অসমীয়াই গাব 'অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ'।"
দীঘলীয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ চৰকাৰখন প্ৰায় চাৰে চাৰি বছৰীয়া হ'বলৈ আগবাঢ়িছে । ২০২৬ ৰ ৰৌদ্ৰজ্বল প্রভাতে আমাক পুনৰ এক নিৰ্বাচনলৈ হাত বাউলি মাতিব । তাৰ পূৰ্বে এই পবিত্ৰ থলীৰ পৰা আজি পঞ্চমবাৰলৈ মই আপোনালোকক সম্বোধন কৰিছোঁ ।"
চৰকাৰখনৰ বিগত চাৰে চাৰি বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"সম্প্ৰতি অসম ভাৰতৰ তৃতীয় দ্রুততম বিকাশশীল ৰাজ্যত পৰিণত হৈছে । ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ GSDP ২০২০-২১ বৰ্ষৰ তুলনাত ১১৩ শতাংশ বৃদ্ধি হৈ ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ৭.২৫ লাখ কোটি টকা হবগৈ । মূলধনী ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত ২০২০-২১ চনৰ ১২ হাজাৰ কোটি টকাৰ তুলনাত ২০২৪-২৫ বৰ্ষত এই ব্যয় দুগুণ বৃদ্ধি হৈ ২৬ হাজাৰ কোটি টকা হৈছে । বিগত চাৰি দশকজোৰা সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ অৱসানেৰে ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ উগ্ৰপন্থী গোটেই সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"২০২১ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে ১১ হাজাৰৰো অধিক উগ্ৰপন্থীক পুনৰসংস্থাপন প্ৰদান কৰি মূলধাৰাত সম্পৃক্ত কৰা হৈছে । ৰাজ্যত আভ্যন্তৰীণ শান্তি-শৃংখলাও উল্লেখযোগ্যভাৱে উন্নত হৈছে । ২০২০ চনত ৰাজ্যত ১.২১ লাখ গোচৰ পঞ্জীয়ন হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২৪ চনৰ শেষত এই সংখ্যা ৫০ হাজাৰলৈ হ্ৰাস পাইছে । অপৰাধৰ হাৰ প্ৰতি লাখ জনসংখ্যাৰ বিপৰীতে ৩৪৯ ৰ পৰা ১৩৯ লৈ হ্ৰাস পাইছে । বিচাৰধীন গোচৰৰ সংখ্যা ১.৫৫ লাখৰ পৰা ১৪ হাজাৰৰ তললৈ হ্ৰাস পাইছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উল্লেখ কৰে,"চার্জশ্বীটৰ হাৰ ৪৭.৮ শতাংশৰ পৰা ৬৬.৭ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে দোষী সাব্যস্তকৰণৰ হাৰ ৫.৫ শতাংশৰ পৰা ২২.৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হৈছে । মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত ২০২০ চনত ২৬,৩৫২ টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২৪ চনত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ সংখ্যা ৫,৫৫৫ টালৈ হ্ৰাস পাইছে । বাল্যবিবাহৰ বিৰূদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ ফলস্বৰূপে ৬৫০০ৰো অধিক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে আৰু ৯৫ শতাংশ গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে ।"
উচ্ছেদৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"চাৰে চাৰি বছৰে অসমৰ ইতিহাসত অভিলেখ সৃষ্টি কৰি আমাৰ চৰকাৰে সন্দেহজনক লোকে বেদখল কৰি থকা প্ৰায় ১.২০ লাখ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিলে । আজি চাদুল্লা নাথাকিলেও ভূমি জেহাদেৰে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিবলৈ এচাম দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অবিৰাম প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাত হাত উজান দিছে স্বার্থান্বেষী কেতবোৰ মহলে । কিন্তু বুঢ়া চাপৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উৰিয়ামঘাটলৈকে আমাৰ চৰকাৰে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ জৰিয়তে আমি বার্তা দিছো যে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে কেতিয়াও আপোচ নকৰে ৷"
ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটোত এখন আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়িবলৈ জাতীয় দায়িত্ব হিচাপে আমি সকলোৱে কেতবোৰ সংকল্প ল'ব লাগিব । প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে স্বদেশী সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাটো দেশভক্তি কাৰ্য বুলি গণ্য কৰিব লাগিব । প্ৰতিগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ গুণগত মান আৰু স্থিৰতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিব লাগিব । প্ৰতিগৰাকী উদ্ভাৱকে সৰ্বপ্ৰথমে দেশৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ পৱিত্ৰ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ মই অসমবাসীৰ প্ৰতি কেইটামান আহ্বান জনাব খোজোঁ । সম্ভাৱনাময় যুৱ শক্তিৰ ওপৰত অসমৰ ভৱিষ্যত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিছে । প্ৰযুক্তিগত জ্ঞানেৰে নিজকে দক্ষ কৰি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই নিজকে বিকশিত অসমৰ যাত্ৰাত নেতৃত্ব দিয়া উচিত৷ চাকৰিমুখী নহৈ উদ্যমিতাক উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে অসমৰ ডেকা শক্তিয়ে বাছি ল'ব লাগিব । উঠি অহা যুৱক-যুৱতীসকলে যাতে উদ্যমিতাৰ পথত আগুৱাই যাব পাৰে আৰু তাৰ বাবে ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হয় সেই উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে ঋণৰ অতিৰিক্ত নিশ্চয়তা কভাৰেজ প্ৰদানৰ পদক্ষেপ লৈছে ।"
বেদখলকাৰী প্ৰশ্ৰয় নিদিয়াৰ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"আজিৰ শুভ দিনটোত মই ৰাজ্যবাসীক জনাব বিচৰা আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান হৈছে যে কোনো কাৰণতে বেদখলকাৰীক প্রশ্রয় নিদিব । আমাৰ চৰকাৰে আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন স্তৰত দিনে-নিশাই কৰা কষ্ট ফলত আৰু প্ৰয়োজনত আদালতৰ অনুমতি লৈ প্ৰায় ১.২০ লাখ বিঘা ভূমিৰ পৰা বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । সন্দেহযুক্ত লোকসকলে বেদখল কৰি লোৱা ভূমিৰ পৰা তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাটো আইনগত দিশৰ পৰা সঠিক হ'লেও কার্যক্ষেত্ৰত ৰূপায়ন কৰাতো অতিশয় কষ্টকৰ । তথাপি অসমবাসীৰ স্বাৰ্থত বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান আমাৰ চৰকাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই যাব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে উল্লেখ কৰে,"কিন্তু এইখিনি সময়ত আমাৰ থলুৱা জনসাধাৰণৰো এক গধুৰ দায়িত্ব আছে । আমি দখল কৰা ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদিত হৈ এই লোকসকলে অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ উদং হৈ পৰি থকা চৰকাৰী ভূমি বা বনভূমিত থিতাপি লোৱাৰ সুযোগ বিচাৰি আছে ৷ গতিকে এই সন্ধিক্ষণত অসমবাসী সদাসতর্ক হৈ থাকিব লাগিব । বেদখলকাৰীক কোনোপধ্যে প্রশ্রয় দিব নালাগিব । বেদখলকাৰীয়ে প্ৰশ্ৰয় পাব পৰা যিকোনো মন্তব্য দিয়াৰ পৰাও বিৰত থাকিবলৈ মই অসমী মাতৃক ভালপোৱা সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ । বেদখলকাৰীক সহায় কৰা, সুৰক্ষা দিয়া বা উৎসাহ প্রদান কৰা মানেই আইনৰ উলংঘন আৰু অসমৰ ক্ষতিসাধন কৰা । অসমৰ ভূমি আৰু সম্পত্তি আমাৰ অধিকাৰ আৰু গতিকে ইয়াৰ ৰক্ষাও আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ কৰিব লাগিব ।"
উল্লেখ্য যে আৰম্ভণীতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে আৰক্ষীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন কুচ-কাৱাজ উপভোগ কৰে । বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে মুখৰিত হৈ পৰে খানাপাৰাৰ খেলপথাৰ । স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানত অসমৰ বাৰেবৰণীয়া কলা-সাংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
ইফালে পুৱাৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৭৯সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত গুৱাহাটীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশমাতৃৰ স্বাধীনতাৰ বাবে সৰ্বস্ব বলিদান দিয়া বীৰ শ্বহীদসকলৰ পৱিত্ৰ স্মৃতিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি অসমবাসীক ঐক্য, সংহতি আৰু শান্তিৰ পথেৰে দেশখনক আগুৱাই নিবলৈ আহ্বান জনায় ।