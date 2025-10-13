মঙলবাৰে বিটিচিৰ পঞ্চম কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্যৰ শপত গ্ৰহণ
১২গৰাকী ই.এমৰ তালিকা প্ৰকাশ । বিটিচি কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুগৰাকী মহিলা কাৰ্যবাহী সদস্যক অন্তৰ্ভুক্ত ।
কোকৰাঝাৰ : অৱশেষত উৎকণ্ঠাৰ যৱনিকা পৰিল । সকলো জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই বিটিচি কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদৰ ১২ জনীয়া সদস্যৰ আজি (সোমবাৰ) তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় ।
সুদীৰ্ঘ ২২ বছৰৰ অন্তত এইবেলি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুগৰাকী মহিলা সদস্য বিটিচি কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদত স্থান পাব ৷ ১২ জনীয়া তালিকাখনত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ১২ গৰাকী ভাগ্যৱানসকল হ’ল ক্ৰমে -
- কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ১নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিৰ মুনমুন ব্ৰহ্ম
- ৫ নম্বৰ চৰাইবিল সমষ্টিৰ মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰী
- ৬ নম্বৰ কচুগাঁও সমষ্টিৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী
- ৮ নম্বৰ দোতমা সমষ্টিৰ প্ৰকাশ বসুমতাৰী
- ১২ নম্বৰ ছালেকাটি সমষ্টিৰ দেৰহাছৎ বসুমতাৰী
- চিৰাং জিলাৰ ১৫ নম্বৰ কাজলগাঁও সমষ্টিৰ পানীৰাম ব্ৰহ্ম
- ১৭ নম্বৰ চুবাইঝাৰ সমষ্টিৰ ধীৰাজ বৰগয়াৰী
- বাক্সা জিলাৰ ২০ নম্বৰ মথনগুৰি সমষ্টিৰ বেগম আখটাৰা আহমেদ
- ২৩ নম্বৰ দিহিৰা সমষ্টিৰ আগষ্টুছ টিগ্গা
- তামুলপুৰ জিলাৰ ২৯ নম্বৰ শুক্লাই ছেৰফাঙ সমষ্টিৰ গণেশ কছাৰী
- ওডালগুৰি জিলাৰ ৩১ খৈৰাবাৰী সমষ্টিৰ লৗমশ্ৰাও দৈমাৰী
- ৩৭ নম্বৰ ধনশ্ৰী সমষ্টিৰ ফ্ৰেছ মুছাহাৰী ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা ন অক্টোবৰত পাৰিষদসকলে শপতবাক্য পাঠ কৰাৰ পাছত ১০ অক্টোবৰত ১২ জনীয়া তালিকাখন ৰাজ্যপালৰ পৰা অনুমোদন বিচাৰি ৰাজভৱনলৈ বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷ ২৮ গৰাকীকৈ সদস্য বিজয়ী হৈ অহাত কাক কাক কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে লোৱা হ’ব, ইয়াকে কিছু আহুকালৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে ৫ অক্টোবৰৰ দিনাখন বিগত বাৰৰ দৰে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, উপ মুখ্যকাৰ্যবাহী সদস্যৰ লগত একেলগে শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সম্ভৱপৰ নাছিল ।
ইয়াৰোপৰি কোন অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব, নহ’ব ইয়াকেলৈ সকলোৰে মাজত তীব্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছিল ৷ অৱশেষত ৯ অক্টোবৰৰ নিশা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ১২ জনীয়া তালিকাখন ঠিক কৰি ১০ অক্টোবৰৰ দিনা ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা কৰে ৷
বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পৰা লাভ কৰা উক্ত পত্ৰৰ ভিত্তিত ১২ জনীয়া কাৰ্যবাহী সদস্য নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে ৰাজ্যপালে অনুমোদন দিয়াৰ পাছত ৰাজভৱনৰ আয়ুক্ত সচিব মিনাক্ষী সুন্দৰমে ৰাজ্যৰ মুখ সচিব ড° ৰবি কোট্টালৈ আজি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷
মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে কাইলৈ ১২ জনীয়া সদস্যক শপতবাক্য পাঠ কৰাবৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পাছতহে তালিকাখন সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰা হয় । ইয়াৰ লগে লগে বিটিচিৰ ২২ বছৰীয়া সুদীৰ্ঘ যাত্ৰাত দুগৰাকী মহিলা সদস্যক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সন্নিৱিষ্ট হ'ল নতুন ইতিহাস ।
উল্লেখযোগ্য যে, বিটিচিৰ পঞ্চম কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদৰ ১২ গৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্যৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান কাইলৈ কোকৰাঝাৰৰ বডোফা নগৰস্থিত বিটিচিএলএৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ’ব । অসম চৰকাৰৰ বডোলেণ্ড কল্যাণ বিভাগ, মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব মুকেশ চন্দ্ৰ চাহুয়ে কাইলৈ কাৰ্যবাহী সদস্যসকলক গোপনীয়তাৰ শপত গ্ৰহণ কৰাব ।
এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে নৱগঠিত বিটিচি চৰকাৰত কাৰ্যবাহী সদস্যসকলক আনুষ্ঠানিকভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব। ১২ জনীয়া তালিকাত স্থান লাভ কৰা সাতগৰাকী নতুন মুখৰ সদস্যসকল হ’ল ক্ৰমে -
- মুনমুন ব্ৰহ্ম
- ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী
- ধীৰাজ বৰগয়াৰী
- প্ৰকাশ বসুমতাৰী
- বেগম আখতাৰা আহমেদ
- আগাষ্টুছ টিগ্গা
- ফ্ৰেছ মুছাহাৰী
স্থান নোপোৱা কাৰ্যবাহী সদস্যসকল হ’ল ক্ৰমে -
- ধাৰাবাহিকভাৱে পাঁচবাৰকৈ বিজয়ী হোৱা পূৰ্বৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ধনেশ্বৰ গয়াৰী
- জেমছ বসুমতাৰী
- মহেশ্বৰ বসুমতাৰী
- শ্যাম চুণ্ডী
অৱশ্যে ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত পুনৰ সালসলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে ৷