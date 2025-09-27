ETV Bharat / photos

"হিয়া দিয়া নিয়া" ছবিখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে

জুবিন গাৰ্গ
জুবিনৰ মৃত্যুৱে থৰক-বৰক কৰি পেলালে অসমীয়া সমাজৰ ভেঁটি ৷ আকস্মিক খবৰটোৱে যেন নিজৰ লগতে সকলো সামৰি লৈ গ’ল ৷ এতিয়া আমাৰ মাজত কি আছে ? তাৰকা বুলি জনাজাত হোৱাৰে পৰা কোনোবাই কোনোবাই তুলি ধৰি ৰখা জুবিনৰ কিছু ফটো আৰু ভিডিঅ’ ৷ পুৰণা দিনৰ কিছু ফটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো- (Photo : ETV Bharat Assam)
