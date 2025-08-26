পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা উত্তৰ অসমৰ কেইটামান বিশেষ স্থানৰ কিছু আলোকচিত্ৰ চাওঁ আহক... - TOURIST PLACES IN ASSAM
অসম এনে এখন ৰাজ্য, যাৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰেমত পৰি বহু পৰ্যটক ইয়ালৈ আহে ৷ বিভিন্ন সময়ত দেশ-বিদেশৰ অগণন পৰ্যটকৰ সোঁত বোৱা উত্তৰ অসমৰ দাঁতিকাষৰীয়া শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অন্যতম । বিগত ২০২৪-২৫বৰ্ষত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অভিলেখ সংখ্যক পৰ্যটকৰ আগমন ঘটা দেখা গৈছে । (ETV Bharat Assam)
Published : August 26, 2025 at 1:48 PM IST
7 Min Read